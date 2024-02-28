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Ramazan Ayı Hazırlıkları Başladı! İndirimden Alabileceğiniz Ramazan Kolisi Önerileri

etiket Ramazan Ayı Hazırlıkları Başladı! İndirimden Alabileceğiniz Ramazan Kolisi Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 18:15

Birçok çeşitli ürünü kapsayan Ramazan kolilerini sizler için bir araya getirdik. Kendi evinizde kullanmak ya da yardım amaçlı almak üzere tercih edebileceğiniz bu koliler, içerdiği zengin ürün çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Bakliyat, tatlı, un, salça gibi birçok farklı ürünü bir arada bulabileceğiniz Ramazan kolilerinin içeriklerini ve fiyatlarını sizler için derledik. 

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 28.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

''Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Ramazan Erzak Yardım Paketi Kolisi 11 Parça No:1

1. Ramazan Erzak Yardım Paketi Kolisi 11 Parça No:1

  • Çotanak Ayçiçek Yağı 1 lt

  • Tamek Salça 830 Gr

  • Balküpü Toz Şeker 1 kg

  • Kartal Makarna Fiyonk 500 gr

  • Kartal Makarna Burgu 500 gr

  • Tat Kırmızı Mercimek 1 kg

  • Tat Pilavlık Bulgur 1 kg

  • Katmer Un 1 kg

  • Katmer İrmik 1 kg

  • Salti İyotlu Tuz 750 gr

  • Marmarabirlik Zeytin 500 gr 2XS

499,90 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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2. Carrefour Süper Ramazan Kolisi

2. Carrefour Süper Ramazan Kolisi

  • Komi̇li̇ Ayçi̇çek Yaği 1 Lt

  • Tat Yerli̇ Pi̇lavlik Pi̇ri̇nç 1000 G

  • Tat Kirmizi Merci̇mek Yerli̇ 1000 G

  • Tat Yerli̇ Pi̇lavlik Bulgur 1000 G

  • Tatküpü Küp Şeker 750 G

  • Efor Harman Si̇yah Çay 500 G

  • Hi̇sar Türk Kahvesi̇ 100 G

  • Söke Buğday Unu 1000 G

  • Mutlu Burgu Makarna 500 G

  • Tukaş Domates Salçasi 830 G

  • Duru Prati̇k Haşlanmiş Fasulye 400 G

  • Duru Prati̇k Haşlanmiş Nohut 400 G

  • Bi̇llur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

  • Marmarabi̇rli̇k Si̇yah Zeyti̇n 200 G

  • Helsan Sade Tahi̇n Helvasi 200 G

  • Mutlu İrmi̇k 500 G

  • Knorr Eri̇şteli̇ Yoğurt Çorbasi 70 G

  • Knorr Tavuk Bulyon 6'Li

  • Dr.Oetker Vani̇lyali Pudi̇ng 80 G

  • Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

1150 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

3. Carrefour Mega Ramazan Kolisi

3. Carrefour Mega Ramazan Kolisi

  • - Komi̇li̇ Ayçi̇çek Yaği 1 Lt

  • - Tat Yerli̇ Pi̇lavlik Pi̇ri̇nç 1000 G

  • - Tat Kirmizi Merci̇mek Yerli̇ 1000 G

  • - Tat Yerli̇ Nohut 1000 G  8 Mm

  • - Tat Yerli̇ Pi̇lavlik Bulgur 1000 G

  • - Tatküpü Toz Şeker 1000 G

  • - Tatküpü Küp Şeker 750 G

  • - Efor Harman Si̇yah Çay 500 G

  • - Hi̇sar Türk Kahvesi̇ 100 G

  • - Söke Buğday Unu 1000 G

  • - Mutlu Burgu Makarna 500 G

  • - Tukaş Domates Salçasi 830 G

  • - Duru Prati̇k Haşlanmiş Bezelye 450 G

  • - Duru Prati̇k Haşlanmiş Fasulye 400 G

  • - Bi̇llur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

  • - Helsan Sade Tahi̇n Helvasi 200 G

  • - Marmarabi̇rli̇k Si̇yah Zeyti̇n 200 G

  • - Lokman Çi̇lek Reçeli̇ 360 G

  • - Knorr Eri̇şteli̇ Yoğurt Çorbasi 70 G

  • - Knorr Tavuk Bulyon 6'Li

  • - Dr.Oetker Vani̇lyali Pudi̇ng 80 G

  • - Fusetea Şeftali̇ Aromali Soğuk Çay 1 Lt Pet 

  • - Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

  • Fanta Portakal Aromali Gazoz 1 Lt Pet

1250 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

4. Carrefour Lüks Ramazan Kolisi

4. Carrefour Lüks Ramazan Kolisi

  • -Komi̇li̇ Ayçi̇çek Yaği 1 Lt 

  • -Komi̇li̇ Naturel Sizma Zeyti̇nyaği 500 Ml

  • -Tat Yerli̇ Pi̇lavlik Pi̇ri̇nç 1000 G

  • -Tat Kirmizi Merci̇mek Yerli̇ 1000 G

  • -Tat Yerli̇ Nohut 1000 G  8 Mm

  • -Tat Yerli̇ Pi̇lavlik Bulgur 1000 G

  • -Tatküpü Toz Şeker 1000 G

  • -Tatküpü Küp Şeker 750 G

  • -Efor Harman Si̇yah Çay 500 G

  • - Doğadan Gi̇zli̇ Bahçe Demli̇k Poşet Çay 48'Li̇

  • -Hi̇sar Türk Kahvesi̇ 100 G

  • -Söke Buğday Unu 1000 G

  • -Mutlu Burgu Makarna 500 G

  • -Mutlu İrmi̇k 500 G

  • -Tukaş Domates Salçasi 830 G

  • - Duru Prati̇k Haşlanmiş Bezelye 450 G

  • - Duru Prati̇k Haşlanmiş Fasulye 400 G

  • -Bi̇llur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

  • -Helsan Sade Tahi̇n Helvasi 200 G

  • -Marmarabi̇rli̇k Si̇yah Zeyti̇n 400 G

  • -Lokman Çi̇lek Reçeli̇ 360 G

  • -Ari̇foğlu Pul Bi̇ber 40 G

  • -Ari̇foğlu Keki̇k 20 G

  • -Knorr Eri̇şteli̇ Yoğurt Çorbasi 70 G

  • -Knorr Tavuk Bulyon 6'Li

  • -Dr.Oetker Vani̇lyali Pudi̇ng 80 G

  • -Sprite Gazoz 1 Lt Pet

  • -Fusetea Şeftali̇ Aromali Soğuk Çay 1 Lt Pet 

  • -Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

  • -Fanta Portakal Aromali Gazoz 1 Lt Pet

1600 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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5. Msm Ramazan Paketi Erzak Kolisi Kumanya Paketi Ramazan Kolisi Gıda Paketi 9 Parça No 20

5. Msm Ramazan Paketi Erzak Kolisi Kumanya Paketi Ramazan Kolisi Gıda Paketi 9 Parça No 20

  • -Oruçoğlu Ayçi̇çek Yaği 1 Lt 

  • -Saybak Fasulye 1 Kg 

  • -Saybak Nohut 1 Kg 

  • -Saybak Merci̇mek 1 Kg 

  • -Saybak Pi̇lavlik Pi̇ri̇nç 1 Kg 

  • -Saybak Pi̇lavlik Bulgur 1 Kg 

  • -Burcu Domates Salçasi 830 Gr 

  • -Elmas Tuz 750 Gr 

  • -Hurma 300 Gr

549,90 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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6. Yazar Ramazan Kumanya Gıda Paketi 12 Parça 13 kg

6. Yazar Ramazan Kumanya Gıda Paketi 12 Parça 13 kg

  • 1 Adet 500 Gr. Yazar İrmi̇k

  • 2 Adet 500 Gr. Makarna

  • 1 Adet 1 Kg. Salça

  • 1 Adet 1 Kg. Zeyti̇n

  • 1 Adet 500 Gr. Yazar Çay

  • 1 Adet 1 Kg. Yazar Un

  • 1 Adet 1 Kg. Yazar Nohut

  • 1 Adet 1 Kg. Yazar Fasulye

  • 1 Adet 1 Kg. Yazar Pi̇lavlik Bulgur

  • 1 Adet 1 Kg. Yazar Kirmizi Merci̇mek

  • 1 Adet 2 Kg. Yazar Pi̇lavlik Pi̇ri̇nç

  • 1 Adet 2 Kg. Yazar Toz Şeker

667,90 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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7. Yudum Erzak Paketi 20'li

7. Yudum Erzak Paketi 20'li

  • Yudum Ayçiçek Yağı 5 Lt

  • Çaykur Rize Turist Çay 1 Kg

  • Duru Osmancık Pirinç 1 Kg

  • Duru Kırmızı Mercimek 1 Kg

  • Duru Kuru Fasulye 1Kg

  • Duru Koçbaşı Nohut 1 Kg

  • Duru Bulgur Pilavlık 1 Kg

  • Sinangil Un 1 Kg

  • Torku Toz Şeker 1 Kg

  • Tat Salça 830 Gr

  • Filiz Makarna 500 Gr Burgu

  • Filiz Makarna 500 Gr Yüksük

  • Filiz Makarna 500 Gr Arpa Şehriye

  • Filiz Makarna 500 Gr Tel Şehriye

  • Filiz Irmik 500 Gr

  • Seyidoğlu Vişne Reçeli 380 Gr

  • Tuzsan Tuz 750 Gr

  • Marmara Birlik Zeytin 500 Gr

  • Torku Sade Tahin Helvası 500 Gr

  • Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 Gr

1613 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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8. MSM Ramazan Paketi Erzak Kolisi Kumanya Paketi Ramazan Kolisi Gıda Paketi Parça No 24

8. MSM Ramazan Paketi Erzak Kolisi Kumanya Paketi Ramazan Kolisi Gıda Paketi Parça No 24

  • Oruçoğlu Ayçi̇çek Yaği 1 Lt

  • Burcu Salça 830 Gr

  • Torku Şeker 750 Gr

  • Tat Fasulye 1 Kg

  • Tat Nohut 1 Kg

  • Tat Pi̇ri̇nç 1 Kg

  • Yayla Bulgur 1 Kg

  • Tat Merci̇mek 1 Kg

  • Altinyildiz Aşureli̇k Buğday 900 Gr

  • Ova Un 1 Kg

  • Marmarabi̇rli̇k Zeyti̇n 500 Gr

  • Oba Makarna 500 Gr

  • 4 Adet Altinyildiz İrmi̇k 500 Gr

799,90 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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9. Gıdager Bereketli Kumanya Paketi - Kuru Bakliyat

9. Gıdager Bereketli Kumanya Paketi - Kuru Bakliyat

  • 3 Adet Başhan Kırmızı Mercimek 1000 G

  • 5 Adet Başhan Pirinç 1000 G

  • 3 Adet Başhan Bulgur 1000 G

  • 2 Adet Başhan Nohut 1000 G

  • 2 Adet Başhan Kuru Fasulye 1000 G

  • 1 Adet Başhan Yeşil Mercimek 1000 G

  • 4 Adet Mutlu Makarna Çeşitleri 500 G

  • 1 Adet Mutlu Arpa Şehriye 500 G

  • 1 Adet Mutlu Tel Şehriye 500 G

  • 1 Adet Tamek Domates Salçası 830 G

  • 1 Adet Salat Ayçiçek Yağı 5000 G

  • 1 Adet Belde Rize Çayı 1000 G

  • 1 Adet Ülker Türk Kahvesi 100 G

  • 2 Adet Marmarabirlik Zeytin 500 G

  • 1 Adet Seyidoğlu Tahin Helva 500 G

  • 1 Adet Seyidoğlu Reçel 360 G

  • 1 Adet Işıl Tuz 750 G

  • 5 Adet Başak Toz Şeker 1000 G

  • 1 Adet Başak Küp Şeker 750 G

  • 3 Adet Bizim Mutfak Hazır Çorba 65 G

  • 2 Adet Butat Kemalpaşa Tatlısı 160 G

2973 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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10. Msm Ramazan Paketi Erzak Kolisi Kumanya Paketi Ramazan Kolisi 26 Parça No 26

10. Msm Ramazan Paketi Erzak Kolisi Kumanya Paketi Ramazan Kolisi 26 Parça No 26

  • Oruçoğlu Ayçi̇çek Yaği 1 Lt 2 Adet

  • Burcu Domates Salçasi 830 Gr 1 Adet

  • Doğuş Fi̇li̇z Çay 500 Gr 1 Adet

  • Torku Küp Şeker 750 Gr 1 Adet

  • Ova Un 1 Kg 1 Adet

  • Marmarabi̇rli̇k Zeyti̇n 500 Gr 1 Adet

  • Saybak Nohut 1 Kg 1 Adet

  • Saybak Fasulye 1 Kg 1 Adet

  • Saybak Pi̇ri̇nç 1 Kg 2 Adet

  • Saybak Bulgur 1 Kg 2 Adet

  • Saybak Merci̇mek 1 Kg 1 Adet

  • Altinyildiz Aşureli̇k Buğday 900 Gr 1 Adet

  • Altinyildiz İrmi̇k 500 Gr 1 Adet

  • Hurma 300 Gr 1 Adet

  • Kahve Dünyasi Türk Kahvesi̇ 100 Gr 1 Adet

  • Bi̇zi̇m Mutfak Çorba Çeşi̇tleri̇ 2 Paket

  • Kenton Muzlu Pudi̇ng 1 Paket

  • Oba Makarna Çeşi̇tleri̇ 500 Gr 4 Adet

1099,90 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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11. Ramazan Erzak Yardım Paketi Kolisi 12 Parça No:7

11. Ramazan Erzak Yardım Paketi Kolisi 12 Parça No:7

  • Çotanak Ayçiçek Yağı 1 lt

  • Tamek Salça 830 gr

  • Çaykur Ramazan Özel 500 gr

  • Balküpü Toz Şeker 1 kg

  • Kartal Makarna Fiyonk 500 gr

  • Kartal Makarna Burgu 500 gr

  • Damla Pilavlık Bulgur 1 kg

  • Damla Kırmızı Mercimek 1 kg

  • Damla Osmancık Baldo Pirinç 1 kg

  • Damla Koçbaşı Nohut 1 kg

  • Katmer Un 1 kg

  • Marmarabirlik Zeytin 500 gr 2XS 351-380

679,90 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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12. MSM Ramazan Paketi Erzak Kolisi Gıda Paketi Kumanya Paketi Ramazan Kolisi Mega Paket

12. MSM Ramazan Paketi Erzak Kolisi Gıda Paketi Kumanya Paketi Ramazan Kolisi Mega Paket

  • Deren Fi̇li̇z Çay 500 Gr

  • Altinküp  Şeker 1 Kg 

  • Un 1 Kg 

  • Evi̇n Ayçi̇çek Yaği 1 Lt 

  • Anadolu Mutfaği Tuz 750 Gr 

  • Anadolu Mutfaği Pi̇ri̇nç 1000 Gr 

  • Anadolu Mutfaği Merci̇mek 1000 Gr 

  • Altinyildiz İrmi̇k 500 Gr 

  • Yayla Fasulye 1000 Gr 

  • Tat Nohut 1000 Gr 

  • Anadolu Mutfagi Bulgur 1000 Gr 

  • Hastel Manti 400 Gr 

  • Altin Yildiz Aşureli̇k Buğday 900 Gr 

  • Tabakoğlu Kemalpaşa Tatlisi 1 Paket

  • Oba Makarna Çeşi̇tleri̇ 500 Gr X 9 Paket

  • Pi̇yale Makarna 500 Gr 1 Adet

  • Vatan Domates Salçasi 830 Gr 

  • Hurma 300 Gr 

  • Li̇o Zeyti̇n Zeyti̇n 400 Gr 

  • Pi̇yale Kakaolu Pudi̇ng 1 Paket 

  • Kenton Muzlu Pudi̇ng 1 Paket 

  • Pi̇yale Ezogeli̇n Çorbasi 1 Paket 

  • Bi̇zi̇m Mutfak Çorba Çeşi̇tleri̇ X8 Paket 

  • Teno Peçete 100 Lü 1 Paket

  • Torku Frema Çi̇kolata 400 Gr  

  • Kahve Dünyasi Türk Kahvesi̇ 100 Gr 

  • Hazra Pul Bi̇ber 80 Gr 

  • Hazra Nane 30 Gr 

  • Kenton Hamur Kabartma Tozu 5 Li̇ Paket 1 Adet 

  • Kenton Şekerli̇ Vani̇li̇n 5 Li̇ Paket 1 Adet

1409,90 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

13. Bazaar Kumanya Mega Paket 19 Parça

13. Bazaar Kumanya Mega Paket 19 Parça

  • 1 Adet Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5Lt 

  • 1 Adet Domates Salçası 830Gr 

  • 4 Adet Filiz Makarna 500Gr 

  • 2 Adet Knor Hazır Çorba 

  • 1 Paket Söke Un 2Kg 

  • 1 Paket Toz Şeker 1Kg 

  • 1 Paket Balküpü Çay 500Gr 

  • 1 Paket Tuz 750Gr 

  • 1 Paket Çevik Osmancık Pirinç 2,5Kg 

  • 1 Paket Çevik Pilavlık Bulgur 1Kg 

  • 1 Paket Çevik Kuru Fasulye 1Kg 

  • 1 Paket Çevik Kırmızı Mercimek 1Kg 

  • 1 Paket Olea Siyah Zeytin 1Kg 

  • 1 Paket Olea Yeşil Zeytin 150Gr 

  • 1 Paket Hurma

1188 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

14. Blueden Kumanya Yardım Paketi 48 Parça 119 Nolu Paket

14. Blueden Kumanya Yardım Paketi 48 Parça 119 Nolu Paket

  • -Biryağ 1Lt 2 adet

  • -Tat Domates Salçası 830Gr 2 adet

  • -Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 1Kg 2 adet

  • -Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1Kg 

  • -Anadolu Mutfağı Köftelik Bulgur 1Kg 

  • -Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye 1Kg 

  • -Anadolu Mutfağı Nohut 1Kg 

  • -Çorum Un 1Kg 2 adet

  • -Çorum Un 1Kg 

  • -Piyale İrmik 500Gr 

  • -Piyale Makarna 500Gr 7adet

  • -Piyale Hazır Çorba 65Gr 7 adet

  • -Piyale Vanilyalı Puding 125Gr 

  • -Piyale Kakaolu Puding 150Gr 

  • -Piyale Muz Puding 125Gr 

  • -Piyale Çilek Puding 125Gr 

  • -Ülker Çokokrem 400Gr 

  • -Taşkale Tahin Helvası 500Gr 

  • -Taşkale Meyve Aromalı Kuş Lokumu 180Gr 

  • -Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100Gr 

  • -Blueden Premium Siyah Çay 500Gr 

  • -Balküpü Küp Şeker 1Kg 

  • -Tuz 750Gr 

  • -Seyidoğlu Reçel 330Gr 

  • -Özkovan Süzme Çiçek Balı 460Gr 

  • -Lio Zeytin 500Gr 

  • -Anadolu Mutfağı Pul Biber 75G 

  • -Anadolu Mutfağı Nane 30G

  • -Anadolu Mutfağı Tatlı Toz Kırmızı Biber 50G

  • -Kemalpaşa 150Gr 

  • -Şekerpare 250Gr 

  • -Knorr Tavuk Suyu Bulyon 120Gr 

  • -Crown Limonata 1 Lt Blueden Koli

1999,90 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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15. Diyarından Ramazan Erzak Yardım Kumanya Jumbo Boy Paketi – 13 Parça

15. Diyarından Ramazan Erzak Yardım Kumanya Jumbo Boy Paketi – 13 Parça

  • - Bi̇zi̇m Vatan Domates Salçasi 830 Gr

  • - Deren Fi̇li̇z Çay 500 Gr

  • - Evi̇n Ayçi̇çek Yaği  1 Lt

  • - Pi̇yale Un  1000 Gr

  • - Pi̇yale Kakaolu Pudi̇ng 150 Gr

  • - Pi̇yale Ezogeli̇n Çorba 80 Gr

  • - Pi̇yale Burgu Makarna 500 Gr

  • - Anadolu Mutfaği Pi̇lavlik Pi̇ri̇nç 1000 Gr

  • - Anadolu Mutfaği Kirmizi Merci̇mek 1000 Gr

  • - Anadolu Mutfaği Pi̇lavlik Bulgur 1000 Gr

  • - Anadolu Mutfaği Tuz 750 Gr

  • - Altinküp Küp Şeker 1Kg

  • - Li̇o Salamura Si̇yah Zeyti̇n (351-410)  400 Gr

753 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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