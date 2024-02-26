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Rutininizde Küçük Bir Güncelleme Yapmak İstiyorsanız Denemek İsteyeceğiniz 14 Ürün

etiket Rutininizde Küçük Bir Güncelleme Yapmak İstiyorsanız Denemek İsteyeceğiniz 14 Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 17:17

Günlük yaşamınızı kolaylaştıracak, kullanışlı ve fonksiyonel 15 ürünü sizin için bir araya getirdik. Telefonunuzu bilgisayarınıza sabitleyen tutucu, yüz temizleme jelinizi köpük haline getiren cihaz ve cipslerinizi yemeyi kolaylaştıran chopstick gibi ürünler, hem eğlenceli hem de işlevsel. Bu ürünler, hayatınızı renklendirecek ve daha pratik hale getirecek.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 26.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Mavili Kapı Krem Deodorant

1. Mavili Kapı Krem Deodorant

Günümüzde kişisel bakım ürünlerinin içeriği, kullanıcılar için önemli bir kriter haline geldi. İçerisinde bulunan maddeler kadar, içermeyen bileşenler de büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, Bentonit Kili içeren bu krem deodorant, terlemeyi engellemekle kalmayıp, kötü kokuya neden olan bakterilerin oluşumunu da durdurarak hoş bir koku sağlıyor. Bu nedenle, bu ürünü günlük bakım rutininize dahil edebilirsiniz.

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2. AJDSK - Vantuzlu Ayak Yıkama Paspası

2. AJDSK - Vantuzlu Ayak Yıkama Paspası

Bu dayanıklı ayak banyosu, hafif ve taşınabilir olmasıyla öne çıkıyor. Kolay temizlenme ve saklanma özelliği sayesinde pratik bir kullanım sunuyor. Ayrıca, her ayak boyutuna uygun genişliği ve entegre masaj noktalarıyla, ayakları rahatlatma ve yorgunluğu hafifletme konusunda mükemmel bir çözüm sunuyor.

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3. İstediğiniz banyo bombasını yapmaya ne dersiniz?

3. İstediğiniz banyo bombasını yapmaya ne dersiniz?

Çocuklar ya da kendiniz için eğlenceli banyo bombaları yapmak için ihtiyacınız olan her şey bu sette! Harika!

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4. Gün sonunda hepimizin hayali...

4. Gün sonunda hepimizin hayali...

Kullanıcısına yumuşak ve pürüzsüz bir his verirken aynı zamanda temizliği de oldukça kolay bir ürün. 

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5. Çarşaf yıkama aparatı sayesinde artık birbirine dolaşan çarşaflara son!

5. Çarşaf yıkama aparatı sayesinde artık birbirine dolaşan çarşaflara son!

Çamaşır yıkama sürecinde çarşafların dolaşmasını ve bükülmesini önleyerek, size mükemmel bir yıkama deneyimi sunuyor. Kurutma hızını %75'e kadar artırarak, eşyaların çarşaflara sıkışmasını önlemeyi de ihmal etmiyor. Ancak ipek veya suni ipek içeren kumaşlarda kullanımı önerilmez.

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6. Son zamanların mucize kesesi!

6. Son zamanların mucize kesesi!

Let'scrub banyo kesesi, evde spa deneyimi yaşamanızı sağlayan bir ürün. Ölü deri katmanlarını kaldırarak cildinizi pürüzsüz ve parlak bir hale getiriyor.

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7. Kiyomi Cips için Parmak Chopstick

7. Kiyomi Cips için Parmak Chopstick

Kiyomi Parmak Chopstick, atıştırmalıkları rahatça yemenizi sağlayarak, elinizin kirlenmesine engel oluyor. Patates cipsi, kuruyemiş, krakerler gibi yiyecekleri kolayca yakalıyor. Renk seçenekleriyle kendi tarzınıza uygun olanı seçebilir, kompakt tasarımı sayesinde her yerde rahatça kullanabilirsiniz.

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8. QSWL Yüz Temizleme Jeli İçin Köpük Makinesi

8. QSWL Yüz Temizleme Jeli İçin Köpük Makinesi

Bu pratik köpük yapıcı, yüz temizleyicinizden daha fazla verim almanıza yardımcı oluyor. Seyahatlerinizde kolaylıkla taşıyabileceğiniz bu ürün, aynı zamanda vücut losyonu ve şampuan gibi sıvılar için de idealdir. 

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9. Kotobukiya Star Wars Işın Kılıcı Chopstick

9. Kotobukiya Star Wars Işın Kılıcı Chopstick

Star Wars hayranları için harika bir hediye olabilir, şiddetle tavsiye ederim.

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10. Giysi katlama konusunda iyi değilseniz, merak etmeyin yalnız değilsiniz!

10. Giysi katlama konusunda iyi değilseniz, merak etmeyin yalnız değilsiniz!

Bu yüzden hep dağınık olan dolaplara artık bir son veriyoruz ve kendimize bu giysi katlama tahtasını alıyoruz.

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11. Kavanozun dibini sıyırmayı sevenleri buraya alalım!

11. Kavanozun dibini sıyırmayı sevenleri buraya alalım!

Kavanozun dibindeki son kaşığa ulaşamıyorsanız, özel şekli ile kavanozun dibine ulaşmayı sağlayan bıçak size yardımcı olabilir.

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12. Çalışırken sürekli "telefonum nerede?" diye arama derdine de son verelim.

12. Çalışırken sürekli "telefonum nerede?" diye arama derdine de son verelim.

Bu pratik aksesuar, ekran görüntünüzü engellemeden ders çalışma, iş yapma, film izleme, oyun oynama ya da canlı yayın yapma gibi aktivitelerinizde size yardımcı olacak. Güçlü manyetik yapısı sayesinde telefonunuzu kolayca yerleştirip çıkarabilirsiniz.

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13. İlaçlarınızı yanınızda taşımayı unuttuğunuz için zamanında içemeyenlerden misiniz?

13. İlaçlarınızı yanınızda taşımayı unuttuğunuz için zamanında içemeyenlerden misiniz?

Düzenli ilaç kullanımınızı sağlamak adına bir ilaç kutusu edinmeniz, bu konudaki sorunlarınızı büyük ölçüde hafifletecektir. İlaçlarınızı önceden hazırlayıp bu kutuya yerleştirerek, her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir çözüm oluşturabilirsiniz. Böylece, ilaçlarınızı almayı unutma ya da yanınızda taşıma konusunda yaşadığınız zorlukları aşabilirsiniz

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14. Masaüstü Ders Çalışma Planlayıcı

14. Masaüstü Ders Çalışma Planlayıcı

'Ders planı yapmak i̇çin çok i̇yi bir ürün. Boyutu gayet yeterli. Ben tam 4 ders planladığım için bana yetiyor.'

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