A101'de Satılan Roborock Dyad Pro Islak ve Kuru Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

'Harika bir ürün. Uzun zamandır bu tür cihazları takip ediyorum. Hemen hepsinin testlerini inceledim ve en iyisi bu olduğuna karar verip aldım. Uzun zamandır Türkiye'ye gelmesini bekliyordum Hepsiburada'da görünce hemen aldım. Alalı yaklaşık 2 ay oldu. Olumsuz hiç bir yanını görmedim. Kendi kendini derinlemesine temizleme modu ve fırçaları sıcak havayla kendi kurutması harika. Hem süpürüp hem silmesi çok zaman kazandırıyor, öncesinde ayrıca süpürmeye gerek yok. Şarj süresi gayet yeterli. Çok sessiz diyemem ama ortalığı da ayağa kaldırmıyor. Süpürgelik kenarları sıfır temizleyebiliyor. Emiş gücü yeterli ben sürekli auto modda kullanıyorum her konuda yeterli. Kirli su tankını filtresini temizlemek çok kolay yıkayıp kurumaya bırakıyorsunuz. Ayda birde fırçaları söküp alt aksamı temizliyorsunuz o da çok basit.'

Düşünenler için detaylı bir anlatım yapmak istiyorum çok fazla yorumu ve videosu olmadığı için. Videolardaki yumurta döküp süt döküp silmeyi çok dikkate almayın ben almıştım hata etmişim çünkü evinizde kaç kere yere yumurta düşecekte siz onu sileceksiniz yılda 1 defa o ellede silinir. Genel olarak çoğu bu türdeki makine işinizi görecektir süpürme işlemi nasıl ona bakın. Teknik servis nasıl ona bakın. ❌Kötüden başlayalım.❗ En önemlisi kafası büyük ve yere sıfır yatırılmıyor evdeki eşyalarınızı düşünün altına sadece 1 karış girer daha fazla gitmez bu benim için bir sorun ama artık çekip silerek ilerliyoruz. Biraz ağır hantal bir makine ona göre düşünerek alın ☘️ Eğer bu iki yazdığım benim için hiç önemli değil diyorsanız direkt alabilirsiniz. Gelelim iyi yönleri de çok tabi. ✅ Elle ne kadar silerseniz silin bu makine kadar güzel silemez. ✅Kuru süpürmesi yok ama benim halılarım ince halılardan süpürüyorum çok hafif nem kalıyor oda hemen kuruyor ama kalın halı ise düzgün süpürmez ✅ Roborock diye uygulaması var wifi ye bağlıyorsunuz her şeyi orada görebiliyorsunuz ✅ Makineyi şarj istasyonuna koyduğunuzda şarjı 15 den fazlaysa otomatik kendini temizliyor ve kurutma moduna geçiyor kurutma modu biraz fazla 3 saat sürüyor birde elektrik ne kadar yakar şüphe ettim uzun sürünce ✅ Temizleme ve kurutma yapınca koku yapmıyor ✅Su dolumu boşaltması baya kolay. Ve çıkanları bir görseniz baya pis kap kara su çıkıyor ✅ Otomatik modda detaylı halı koltuk kaldırınca 3+1 130 metre kare ev yeterli geldi tam bitti şarjı. Ama standart temizlikte baya kalıyor süre. Not: Malzeme kalitesi iyi gibi ama böyle koltuk kenarına filan hafif sürtünce kazıma gibi iz kalır ya öyle oldu inşallah plastikleri sağlamdır hemen bozulmaz.