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A101'de Satılan Roborock Dyad Pro Islak ve Kuru Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satılan Roborock Dyad Pro Islak ve Kuru Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 12:12

22 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Roborock Dyad Islak ve Kuru Dikey Süpürge özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 22 Şubat Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Roborock Dyad Islak ve Kuru Dikey Süpürge modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebiliriz. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 22.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

22 Şubat 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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A101 EKSTRA'ya özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Roborock Dyad Pro Islak ve Kuru Dikey Şarjlı Süpürge, katalogda en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

A101 EKSTRA'ya özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Roborock Dyad Pro Islak ve Kuru Dikey Şarjlı Süpürge, katalogda en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

Dikey şarjlı süpürgelerin adını sık duyduğumuz son dönemlerde, ıslak ve kuru çalışma özelliği ile öne çıkan Roborock Dyad Pro Islak ve Kuru Dikey Şarjlı Süpürge modelinin özelliklerine ve yorumlarına beraber göz atalım istedik.

Roborock Dyad Pro Islak&Kuru Akıllı Dikey Süpürge

Roborock Dyad Pro Islak&Kuru Akıllı Dikey Süpürge

Roborock dikey süpürge, emiş gücünü ayarlayabilme özelliği sayesinde hem enerji tasarrufu sağlar hem de temizlik performansını artırır. Ayrıca, havadaki zararlı partikülleri yakalayan Hepa filtresi ile evin havasını da temizler. 280 watt motor gücüne sahip olan bu süpürge, yüksek performans sergiler. Süpürgenin ses seviyesi ise 75 desibel olup, bu sayede temizlik yaparken gürültüden rahatsız olmazsınız. Kısacası, Roborock dikey süpürge hem etkin temizlik yapar hem de kullanımı rahattır.

Çift Temizleme Özelliği: Kuru ve Islak

Çift Temizleme Özelliği: Kuru ve Islak

Roborock Dyad Pro Islak & Kuru Akıllı Dikey Süpürge, kuru ve ıslak olmak üzere çift temizleme özelliğine sahiptir. Yani hem ıslak hem de kuru kiri tek seferde temizleyebilir. Bu, uçtan uca daha iyi bir temizlik sağlar. Üstelik hızlı ve sorunsuz hareket eder, temizlik sonrası ekstra temizlik gerektirmez.

Bel Ergonomisi İçin Dik Tasarım

Bel Ergonomisi İçin Dik Tasarım

Roborock Dyad Pro Islak & Kuru Akıllı Dikey Süpürge, dik tasarımı ile bel ergonomisini destekler. Bu özelliği ile birlikte ev süpürürken beliniz ağrımaz ve konforlu kullanım deneyimi yaşanır. Artık temizlik yaparken bel ağrısı çekme derdine son!

Tek Şarjla Uzun Süre Kullanım

Tek Şarjla Uzun Süre Kullanım

Roborock Dyad Pro Islak & Kuru Şarjlı Dikey Süpürge, tek seferde şarj edilerek uzun süreli kullanım sunar. Böylelikle performansını kaybetmeksizin tek şarjla tüm evi süpürebilir ve temizleyebilirsiniz. Bu özellik, hem enerji tasarrufu sağlar hem de sürekli şarj etme derdinden kurtarır.

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Teknik özellikleri şu şekilde:

Teknik özellikleri şu şekilde:

  • 17000 Pa Emiş Gücü

  • Geliştirilmiş Çift Makaralar

  • Gelişmiş Uçtan Uca Temizleme

  • Kendi Kendini Temizleyen Sistem

  • Kendi Kendini Kurutma Sistemi

  • DirTect™ Akıllı Sensör ile Adaptif Temizleme

  • Otomatik Temizleme Solüsyonu Dispenseri

  • Uygulama Kontrolü ve Sesli Uyarılar

  • 900 ml Temiz Hazne Boyutu

  • 770 ml Kirli Hazne Boyutu

  • 43 dk Pil Ömrü

Kullanıcı yorumu arıyorsanız 👇🏻

Kullanıcı yorumu arıyorsanız 👇🏻

  • 'Harika bir ürün. Uzun zamandır bu tür cihazları takip ediyorum. Hemen hepsinin testlerini inceledim ve en iyisi bu olduğuna karar verip aldım. Uzun zamandır Türkiye'ye gelmesini bekliyordum Hepsiburada'da görünce hemen aldım. Alalı yaklaşık 2 ay oldu. Olumsuz hiç bir yanını görmedim. Kendi kendini derinlemesine temizleme modu ve fırçaları sıcak havayla kendi kurutması harika. Hem süpürüp hem silmesi çok zaman kazandırıyor, öncesinde ayrıca süpürmeye gerek yok. Şarj süresi gayet yeterli. Çok sessiz diyemem ama ortalığı da ayağa kaldırmıyor. Süpürgelik kenarları sıfır temizleyebiliyor. Emiş gücü yeterli ben sürekli auto modda kullanıyorum her konuda yeterli. Kirli su tankını filtresini temizlemek çok kolay yıkayıp kurumaya bırakıyorsunuz. Ayda birde fırçaları söküp alt aksamı temizliyorsunuz o da çok basit.'

  • 'Arkadaşlar bu ürün bir harika, iyi ki almışım, yıllardır boşuna eziyet çekmişim, çalışan bir kadınım akşam eve geldiğimde hemen evin içinde gezdiriyorum oh mis çok şükür rahatlık varmış, ürünü temizleme derdi de yok zaten kendisini temizliyor tek yapmanız gereken kirli suyunu boşaltmak.'

  • Düşünenler için detaylı bir anlatım yapmak istiyorum çok fazla yorumu ve videosu olmadığı için. Videolardaki yumurta döküp süt döküp silmeyi çok dikkate almayın ben almıştım hata etmişim çünkü evinizde kaç kere yere yumurta düşecekte siz onu sileceksiniz yılda 1 defa o ellede silinir. Genel olarak çoğu bu türdeki makine işinizi görecektir süpürme işlemi nasıl ona bakın. Teknik servis nasıl ona bakın. ❌Kötüden başlayalım.❗ En önemlisi kafası büyük ve yere sıfır yatırılmıyor evdeki eşyalarınızı düşünün altına sadece 1 karış girer daha fazla gitmez bu benim için bir sorun ama artık çekip silerek ilerliyoruz. Biraz ağır hantal bir makine ona göre düşünerek alın ☘️ Eğer bu iki yazdığım benim için hiç önemli değil diyorsanız direkt alabilirsiniz. Gelelim iyi yönleri de çok tabi. ✅ Elle ne kadar silerseniz silin bu makine kadar güzel silemez. ✅Kuru süpürmesi yok ama benim halılarım ince halılardan süpürüyorum çok hafif nem kalıyor oda hemen kuruyor ama kalın halı ise düzgün süpürmez ✅ Roborock diye uygulaması var wifi ye bağlıyorsunuz her şeyi orada görebiliyorsunuz ✅ Makineyi şarj istasyonuna koyduğunuzda şarjı 15 den fazlaysa otomatik kendini temizliyor ve kurutma moduna geçiyor kurutma modu biraz fazla 3 saat sürüyor birde elektrik ne kadar yakar şüphe ettim uzun sürünce ✅ Temizleme ve kurutma yapınca koku yapmıyor ✅Su dolumu boşaltması baya kolay. Ve çıkanları bir görseniz baya pis kap kara su çıkıyor ✅ Otomatik modda detaylı halı koltuk kaldırınca 3+1 130 metre kare ev yeterli geldi tam bitti şarjı. Ama standart temizlikte baya kalıyor süre. Not: Malzeme kalitesi iyi gibi ama böyle koltuk kenarına filan hafif sürtünce kazıma gibi iz kalır ya öyle oldu inşallah plastikleri sağlamdır hemen bozulmaz.

  • Evde Roborock s5 max robotum ve çeşitli süpürgelerim vardı. Ama kol ağrısından dolayı aktif bir sekilde temizleme yapamıyordum. Bu ürünü aldığımdan beri hayatim değişti diyebilirim. Kesinlikle ürün zamlanmadan alınıp stok yapılmalı !!!

Ürünü burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
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