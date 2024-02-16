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Sizi Başka Gerçekliklere Taşıyacak Oculus Meta Quest 3 ile İlgili Bilmeniz Gereken Her Şey

etiket Sizi Başka Gerçekliklere Taşıyacak Oculus Meta Quest 3 ile İlgili Bilmeniz Gereken Her Şey

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 16:35

Sanal gerçeklik ürünlerini takip edenlerin mutlaka duyduğu Oculus Meta Quest 3, yüksek çözünürlüklü ekranı, güçlü işlemcisi ve kullanıcılarına sunduğu benzersiz deneyim ile oldukça dikkat çeken bir ürün. Birbirinden eğlenceli oyunları ve uygulamaları deneyimlemenizi sağlayacak Oculus Meta Quest 3'ün teknik özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 16.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Oculus Meta Quest 3: Sanal Gerçekliğin Yeni Boyutu

Oculus Meta Quest 3: Sanal Gerçekliğin Yeni Boyutu

Oculus Meta Quest 3, sanal gerçeklik teknolojisinin yeni bir boyutunu kullanıcılara sunuyor. Android işletim sistemini destekleyen bu ürün, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatıyor. İster oyun oynayın, ister sanal bir film izleyin, Oculus Meta Quest 3 ile sanal gerçeklik deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Yüksek çözünürlüğü, hızlı çerçeve frekansı, kişiselleştirilebilir göz mesafesi ayarı ve hafifliği ile dikkat çeken bu ürün, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor.

Göz Mesafesi Ayarı

Göz Mesafesi Ayarı

Oculus Meta Quest 3'ün en dikkat çeken özelliklerinden biri, göz mesafesi ayarının 58mm ile 70mm arasında olabilmesi. Bu özellik, gözlüğün kullanıcıya göre kişiselleştirilebilmesini sağlar ve böylece her kullanıcı için en rahat ve en net görüşü sunar. 90 hz çerçeve frekansı, Oculus Meta Quest 3'ün diğer bir dikkat çeken özelliği. Bu özellik, kullanıcılara kesintisiz ve akıcı bir sanal gerçeklik deneyimi sunar.

Yüksek Çözünürlük

Yüksek Çözünürlük

Oculus Meta Quest 3, toplamda 4128x2208 çözünürlüğe sahip. Bu, her göz için 2064x2208 çözünürlük anlamına geliyor. Yüksek çözünürlük, sanal gerçeklik deneyiminizi daha da gerçekçi hale getirir. Oculus Meta Quest 3, TypeC ve USB C bağlantılarına sahip. Bu, kullanıcıların farklı cihazlarla kolayca bağlantı kurabilmesini sağlar.

Kutu İçeriği

Kutu İçeriği

Oculus Meta Quest 3, şarj kablosu, güç adaptörü, 2 adet pil, 2 adet kontrolcü ve başlık içeren bir kutu ile geliyor. Oculus Meta Quest 3, 21.05 cm genişliğe, 22.8 cm yüksekliğe ve 12.7 cm derinliğe sahip. Ayrıca, ağırlığı sadece 515 gram. Bu da gözlüğün rahatlıkla taşınabilmesini ve uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık vermemesini sağlar.

Oculus Meta Quest 3'ün Teknik Özellikleri

Oculus Meta Quest 3'ün Teknik Özellikleri

GENEL ÖZELLİKLER

  • Uyumlu Platform: Meta StoreSteamVR

  • Kullanım Alanı: Bilgisayar

  • Bağımsız Çalışabilme: Var

  • Hareket Takibi: Var

  • Hareket Takibi Özelliği: Baş Takibi El Takibi 6 adet Takip Kamerası 6 Eksen Takibi (6DOF) 

  • Gözlük ile Kullanabilme: Var

  • Dahili Hoparlör: Var 

  • Dahili Mikrofon: Var 

  • Diğer Özellikler: 3D Ses 

  • Çıkış Tarihi: 2023 

  • Cihaz Ağırlığı: 515 g 

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon XR2 (Gen 2)

  • İşlemci: Qualcomm Kryo

  • İşlemci Çekirdeği: 8 adet

  • Grafik İşlemcisi: Adreno 740

  • İşletim Sistemi: Android 12 

  • Bellek: 8 GB

  • Kapasite: 128 GB

  • Sensörler: İvmeölçer SensörüJiroskop Sensörü

GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ

  • Ekran Tipi: LCD

  • Toplam Çözünürlük: 4128x2208

  • Göz Başına Çözünürlük: 2064x2208

  • Yenileme Hızı: 120 Hz

  • Lens Mesafesi: Ayarlanabilir

  • Göz Bebeği Mesafesi (IPD): Ayarlanabilir

  • Görüş Açısı: 110 °

BAĞLANTI VE GÜÇ ÖZELLİKLERİ

  • Kumanda Tipi: Çift El 

  • Çalışma Süresi: 2.2 sa 

  • Wi-Fi: Var

  • Wi-Fi Standartı: Wi-Fi 6E (802.11axe)

  • Bluetooth: Var

  • Bluetooth Standardı: 5.2

  • USB: Var 

  • USB Tipi: USB-Type-C 

  • AUX Ses Çıkışı: Var

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Oculus Meta Quest 3 kullananların yorumları şu şekilde:

Oculus Meta Quest 3 kullananların yorumları şu şekilde:

  • “Bu kulaklığı yalnızca 2 haftadır kullanıyorum ama kesinlikle çok seviyorum! Ayrıca 2 yıldır kullandığım bir HP reverb G2'm var ve bu kulaklık onun kadar iyi olmasa da yine de onu değiştiriyorum. Bu kulaklığın kullanımı ve VR'a giriş daha kolaydır. Ayrıca Steam kütüphanemle de sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve bundan çok memnunum. Sonunda Walking Dead oyununu oynayabileceğim! Kontrolörlerin takibi çok iyi çalışıyor. Benim G2'mden bile daha iyi çalışıyorlar. Beat sabre oynuyorum ve daha önce yapamadığım halde artık uzman seviyesinde yapabiliyorum ve bunun takibin daha iyi olmasından kaynaklandığını biliyorum. Hatta G2'min bunu yapamadığı karanlıkta bile gayet iyi kullandım. Karanlıkta oynamayı tavsiye etmem ama yapabilirsin. İster oturarak ister ayakta durarak oyun alanınızı ayarlamak çok kolay ve kendimi bunlar arasında geçiş yaparken buluyorum çünkü çok kolay. Pil yaklaşık 2 ila iki buçuk saat arasında çalışıyor ve çoğu insan için bunun VR'da yeterince bol bir zaman olduğunu düşünüyorum. Pil paketleri alabilirsiniz, bu yüzden pil ömrü önemli değil. Kulaklık askısı beni gerçekten şaşırttı. Harika tasarlanmış bir kayış ve düşündüğümden çok daha rahat ancak yaklaşık bir saat sonra rahatsızlık vermeye başlıyor ve kulaklığı yüzümde düz tutmuyor. Alnımda biraz ağırlık var ve kendimi alışmaya çalışırken buluyorum. Daha uzun VR oturumları planlıyorsanız satış sonrası kulaklık askısı almanızı öneririm. Genel olarak bu satın alma işleminden çok memnunum ve keşke daha fazla alan için 256 GB'lık modeli alsaydım. Öncelikle PC VR için kullanmayı planladım. Ancak görseller o kadar iyi ki eğer görevde yerel olarak bir oyun bulabilirsem onun yerine bunu yapacağım.”

  • Çok güzel bir ürün. Cumartesi sipariş verdim, pazartesi elimdeydi. Dikkat edin bağımlılık yapabilir. Cihazı kullanırken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun.

  • Artırılmış gerçekliği ve dış kameraların kalitesini gerçekten beğendim. El takibi de çok gelişmiş ve kontroller öncekilere göre çok daha rahat.

Oculus Meta Quest 3

Oculus Meta Quest 3

Özelliklerini de, yorumlarını da gördükten sonra Oculus Meta Quest 3 almaya karar verdiyseniz, burada bulabilirsiniz.

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