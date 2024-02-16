Sizi Başka Gerçekliklere Taşıyacak Oculus Meta Quest 3 ile İlgili Bilmeniz Gereken Her Şey

“Bu kulaklığı yalnızca 2 haftadır kullanıyorum ama kesinlikle çok seviyorum! Ayrıca 2 yıldır kullandığım bir HP reverb G2'm var ve bu kulaklık onun kadar iyi olmasa da yine de onu değiştiriyorum. Bu kulaklığın kullanımı ve VR'a giriş daha kolaydır. Ayrıca Steam kütüphanemle de sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve bundan çok memnunum. Sonunda Walking Dead oyununu oynayabileceğim! Kontrolörlerin takibi çok iyi çalışıyor. Benim G2'mden bile daha iyi çalışıyorlar. Beat sabre oynuyorum ve daha önce yapamadığım halde artık uzman seviyesinde yapabiliyorum ve bunun takibin daha iyi olmasından kaynaklandığını biliyorum. Hatta G2'min bunu yapamadığı karanlıkta bile gayet iyi kullandım. Karanlıkta oynamayı tavsiye etmem ama yapabilirsin. İster oturarak ister ayakta durarak oyun alanınızı ayarlamak çok kolay ve kendimi bunlar arasında geçiş yaparken buluyorum çünkü çok kolay. Pil yaklaşık 2 ila iki buçuk saat arasında çalışıyor ve çoğu insan için bunun VR'da yeterince bol bir zaman olduğunu düşünüyorum. Pil paketleri alabilirsiniz, bu yüzden pil ömrü önemli değil. Kulaklık askısı beni gerçekten şaşırttı. Harika tasarlanmış bir kayış ve düşündüğümden çok daha rahat ancak yaklaşık bir saat sonra rahatsızlık vermeye başlıyor ve kulaklığı yüzümde düz tutmuyor. Alnımda biraz ağırlık var ve kendimi alışmaya çalışırken buluyorum. Daha uzun VR oturumları planlıyorsanız satış sonrası kulaklık askısı almanızı öneririm. Genel olarak bu satın alma işleminden çok memnunum ve keşke daha fazla alan için 256 GB'lık modeli alsaydım. Öncelikle PC VR için kullanmayı planladım. Ancak görseller o kadar iyi ki eğer görevde yerel olarak bir oyun bulabilirsem onun yerine bunu yapacağım.”