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İhtiyacınızın Olduğunu Kullandıktan Sonra Anlayacağınız Teknolojik Ürünler

etiket İhtiyacınızın Olduğunu Kullandıktan Sonra Anlayacağınız Teknolojik Ürünler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 19:10

Hayatınızı kolaylaştıracak, kullanımıyla sizi büyüleyecek 14 pratik ürünü sizler için derledik. İçeriğimizde yer alan bu ürünler arasında kupa ısıtıcı, yeniden kullanılabilir defter, dokunmatik ekran uyumlu eldivenler, bilgisayar soğutucu ve daha pek çok ilginç ürün bulunuyor. Bu ürünlerin her biri, günlük yaşamınızı bir nebze daha konforlu hale getirecek nitelikte.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 14.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Fancii LED Işıklı Makyaj Aynası

1. Fancii LED Işıklı Makyaj Aynası

Bu ayna, ayarlanabilir ışık özellikleri ve 1x ile 15x büyütme seçenekleri ile makyajınızın her ortamda nasıl göründüğünü kontrol etmenizi sağlar. Hem USB kablosuyla hem de AA pil ile çalışabilen bu ürün, her kadının makyaj masasında olması gerekendir ürün. Ayrıca, şık ve modern tasarımı ile her masada güzel bir görünüm sağlar ve küçük makyaj aksesuarları ile mücevherlerinizi saklama alanı sunar.

'2 kızım var ve onlardan habersiz aldım. İkisi de çok beğendi ve kullanıyorlar. Işıklı olması da ayrı bir özellik. Birkaç değişik ışık modu var. Şiddetle tavsiye ederim.'

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2. Rocketbook Unlimited Yeniden Kullanılabilir Defter

2. Rocketbook Unlimited Yeniden Kullanılabilir Defter

Rocketbook A4,  yeniden kullanılabilir ve çevre dostu bir not defteri. Çeşitli boyut ve renk seçenekleriyle sunulan bu defter, iş, okul ve kişisel not alma ihtiyaçları için idealdir. Notlarınızı tarayıp, uygulamada saklayabilir ve istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

'Malzemenin kalitesi mükemmel ve kullanımı mükemmel. Başka hiçbir üründe görmediğim “kağıt” ve dijital arasında bir entegrasyona izin veriyor. '

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3. Lomoo - Selfie Işığı

3. Lomoo - Selfie Işığı

Bu LED ışık, düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf ve video çekimlerinizde ek aydınlatma sağlar. Üç kademeli parlaklık ayarı ile ışığın gücünü kolayca kontrol edebilir, akıllı telefonunuza takarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca, şarj edilebilir pil özelliği ile ekstra pil derdinden kurtulur ve enerji tasarrufu sağlarsınız.

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4. Samsung Frame QE55LS03BGUXTK 55" 140 Ekran QLED 4K Smart TV

4. Samsung Frame QE55LS03BGUXTK 55" 140 Ekran QLED 4K Smart TV

Frame televizyon, sadece bir televizyon olmanın ötesinde, evinizde sanat eseri olarak da yerini alıyor. Quantum Dot teknolojisi ile renklerin en gerçek hallerini sunan bu televizyon, aynı zamanda Quantum İşlemci 4K ile görüntü ve ses kalitesini en üst düzeye çıkarıyor. Göz Rahatlığı Modu ve 3 boyutlu ses deneyimi ile kullanıcılara konforlu ve keyifli bir izleme deneyimi sunuyor.

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5. Hriiiiya - Çalışma masası lambası

5. Hriiiiya - Çalışma masası lambası

Bu yepyeni tasarımlı, katlanabilir ve ayarlanabilir masa lambası, okuma ve çalışma için ideal bir seçenek. LED teknolojisi sayesinde 5 farklı renk ve parlaklık seviyesi sunan bu lamba, aynı zamanda entegre USB şarj bağlantısı ile telefonunuzu şarj etme imkanı sağlıyor. Göz korumalı özelliği ve ayarlanabilir tasarımı ile hem gündüz hem de gece kullanımına uyum sağlayabilen bu ürün, her ortama uygun aydınlatma imkanı sunuyor.

Burada.

'Lamba gerçekten çok pratik, farklı yoğunluklarda birkaç ışık modu, bir zamanlayıcı ve dizüstü bilgisayarımı şarj etme imkanı ile çok iyi bir ürün. Memnunum.'

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6. Yoton - Mini Projeksiyon Makinesi

6. Yoton - Mini Projeksiyon Makinesi

Y3 mini projektör, yerel 720P çözünürlük sunarak full HD 1080P'yi destekler ve 5000:1 kontrast oranıyla videoları daha renkli hale getirir. Kompakt ve hafif tasarımı ile çocukların bile kolayca kullanabileceği bu cihaz, 120 inç'e kadar projeksiyon boyutunu destekler ve ayarlanabilir yakınlaştırma işlevi sunar. Ayrıca, HDMI, USB ve ses bağlantı noktaları sayesinde çeşitli cihazları kolayca bağlamanıza olanak sağlar.

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7. TOZO T10 Bluetooth 5.3 kablosuz kulaklık

7. TOZO T10 Bluetooth 5.3 kablosuz kulaklık

TOZO T10 kulaklıklar, gelişmiş Bluetooth 5.0 teknolojisi ve güçlü bas, yumuşak orta aralık ve keskin tiz sunan 8mm hoparlör sürücüsü ile müziğinizi canlı bir şekilde yeniden üretir. Tek adımlı eşleştirme özelliği sayesinde, kulaklıklarınızı cep telefonunuzla hızlı ve kolay bir şekilde eşleştirebilirsiniz. Ayrıca, kulaklık ve şarj kutusu IPX8 su geçirmezlik standardına sahip olup, 1 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya dayanıklıdır.

Burada.

'Tam kablosuz bir kulaklık için çok güzel.

Yazılan yorumlar çok isabetli.

•Kutusu cepte taşımak için büyük

•Ses kalitesi ve yüksekliği gayet yeterli

•Sıvı geçirmiyor

•kutusundaki şarj ile 2 tam günü rahatlıkla çıkarıyor

•Sağ kulaklık üzerindeki mikrofon çok iyi çalıştığı için telefonla konuşurken sorun yaşarsanız sol tek kulakta, sağ tek mikrofon gibi ağıza yaklaştırıp kullanılabiliyor.

•Kutusundan çıkarınca 2 saniye içinde (kulağa takana kadar) telefona bağlanmış oluyor'

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8. Tuyya - Sunrise Alarmlı Saat

8. Tuyya - Sunrise Alarmlı Saat

Bu akıllı uyandırma ışığı alarm saati, doğal bir şafak simülasyonu ile sizi yavaşça uyandıran ve aynı zamanda bir gece lambası, yatak başı lambası, okuma lambası ve atmosfer ışığı olarak da kullanılabilen çok fonksiyonlu bir cihazdır. Cihaz, bir akıllı telefon uygulaması veya sesli komutlarla kontrol edilebilir ve ayrıca favori FM radyo istasyonunuzla uyanmanızı sağlar. Ek olarak, cihazın üzerinde bulunan bir USB yuvası, elektronik cihazlarınızı şarj etmek için kullanılabilir.

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9. WESTWOOD FOX dokunmatik ekran eldiveni

9. WESTWOOD FOX dokunmatik ekran eldiveni

Termal eldivenler, çift kat kalınlaştırılmış polardan yapılmış olup, kışın açık hava aktiviteleri için idealdir. Bu eldivenler, dokunmatik ekran fonksiyonuna sahip olup, cep telefonu kullanırken çıkarmanıza gerek kalmaz. Ayrıca, hafif yağmur ve karlı günlerde ellerinizi kuru tutan su geçirmez bir kabuğa sahiptir.

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10. MAGIC SELECT - Elektrikli Şarap Açacağı Seti

10. MAGIC SELECT - Elektrikli Şarap Açacağı Seti

Elektrikli tirbon, şarap severlerin hayatını kolaylaştıran, ergonomik tasarımlı ve otomatik bir şarap açacağıdır. Sadece 7 saniyede bir şişeyi açabilme özelliği ile dikkat çeken bu alet, aynı zamanda kapsül kesici, şarap akıtıcı ve vakumlu tıpa gibi aksesuarlarıyla da geliyor. Paslanmaz çelik, alüminyum ve PC plastikten yapılan bu ürün, çalışırken mavi led ışık ile aydınlatılıyor ve 4 adet AA pil ile çalışıyor.

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11. PUSEE Akıllı Kupa Isıtıcı

11. PUSEE Akıllı Kupa Isıtıcı

PUSEE marka akıllı kahve kupası ısıtıcısı, içeceğinizin sıcaklığını üç farklı seviyede sabit tutabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Çoğu düz tabanlı bardakla uyumlu olan bu ısıtıcı, otomatik kapanma özelliği sayesinde hem güvenliği artırıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, ısıya ve yangına dayanıklı malzemelerden üretilen bu ürün, telefon standı olarak da kullanılabilen sevimli ayaklarıyla dikkat çekiyor.

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12. CYBORIS Kablosuz Şarj Cihazı 3'ü 1 Arada Şarj İstasyonu

12. CYBORIS Kablosuz Şarj Cihazı 3'ü 1 Arada Şarj İstasyonu

CYBORIS'in 3'ü 1 arada kablosuz şarj cihazı, telefonunuzu, iWatch'unuzu ve Airpod'larınızı aynı anda şarj etme kolaylığı sunuyor. Akıllı çipler ve profesyonel manyetik yalıtım levhası ile donatılmış bu cihaz, radyasyon olmadan güvenli bir şarj deneyimi sağlıyor. Ayrıca, hafif ve kompakt tasarımı sayesinde seyahatlerinizde yanınızda taşıyabileceğiniz bu cihaz, yüksek sıcaklık ve kısa devre koruması gibi özellikleri ile güvenliğinizi öncelikli tutuyor.

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13. Fonri Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı

13. Fonri Evcil Hayvan Akıllı Mama Kabı

Evcil hayvanlarınızın yemek saatlerini kaçırmaması için Fonri WiFi Akıllı Evcil Hayvan Besleyici, 4 litrelik yem kapasitesi ve porsiyon ayarlama özelliği ile hizmetinizde! Evinizden uzakta olsanız bile, Fonri'nin kullanıcı dostu uygulaması sayesinde evcil hayvanınızın yemek programını düzenleyebilir ve geçmiş öğün kayıtlarını kontrol edebilirsiniz. Fonri WiFi Akıllı Evcil Hayvan Besleyici, ek donanıma ihtiyaç duymadan WiFi ile çalışırken, elektrik kesintilerinde de pil ile çalışma özelliği ile evcil hayvanlarınızın yemek saatlerini aksatmaz.

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14. KLIM Wind - Dizüstü Bilgisayar Soğutma Pedi

14. KLIM Wind - Dizüstü Bilgisayar Soğutma Pedi

KLIM Wind, 1200 RPM hızında dönen 4 sessiz fanı ile dizüstü bilgisayarınızı saniyeler içinde soğutur ve aşırı ısınmayı önler. 17 inç'e kadar tüm dizüstü bilgisayarlar ve oyun konsolları ile uyumlu olan bu soğutma pedi, taşınabilir ve sessiz bir yapıya sahiptir. Dayanıklı malzemelerden üretilen ve 5 yıl garantili KLIM Wind, burada.

'Soğutma performansı güzel. Yaklaşık 10 derece fark etti. Ve Boyun ağrılarım azaldı.İki bölgeli fan kontrolü olması mükemmel. Örgü kablosu yeterli uzunlukta ve kaliteli. Malzeme kalitesi yeterli düzeyde. Olumsuz tespitlerim Nadiren arkadaki 2. Usb girişi temassızlık yapabiliyor ve Yükseklik ayarı olsaymış çok iyi olurmuş .Onun dışında beğendim tavsiye ederim.'

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