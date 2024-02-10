Erkek Arkadaşınız Sevgililer Günü’nde Ne Alacağını Düşünürken Sizin Hediyeniz Çoktan Hazır Olsun

'Eşim hediye olarak almış, 1 haftadır severek kullanıyorum. Öncelikle şunu belirteyim, kitap okumayı seven (veya okumak isteyen ama zaman bulamayan) birine alınabilecek en güzel hediye budur. En'lerden biri değil, direkt en güzeli bence. Çünkü cebe sığan, şarjı aşırı uzun giden, içinde binlerce kitap taşıyabilen, kaldığı yeri gösteren, içinde sözlük barındıran, gece karanlığında göz yormayan, tek elle tutulabilen, uyumak istendiğinde düğmesine basıp kenara bırakarak uyuyacağınız (ışık kapatmanıza gerek yok çünkü kendisi içten aydınlatmalı) mükemmel bir cihaz.

Eşim hediye olarak almasa ve kendim araştırıp alsam yine bunu (Kobo Clara 2E) alırdım diyorum. Gerçekten çok başarılı ve okumayı sevdiren bir cihaz.

Kesinlikle tavsiye ediyorum.'