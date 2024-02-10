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Erkek Arkadaşınız Sevgililer Günü’nde Ne Alacağını Düşünürken Sizin Hediyeniz Çoktan Hazır Olsun

etiket Erkek Arkadaşınız Sevgililer Günü’nde Ne Alacağını Düşünürken Sizin Hediyeniz Çoktan Hazır Olsun

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 11:01

Sevgililer günü kapıda! Erkek arkadaşınıza sevgiler günü hediyesi arıyorsanız, içerikteki ürünlere bayılacaksınız. Erkek arkadaşınızın severek kullanacağı ve pratik bulacağı 15 sevgililer günü hediyesi fikrini sizler için içerikte listeledik. SSD okuyucu, çanta, elektronik kitap gibi birbirinden güzel hediye fikirleri içerikte.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 07.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. SanDisk 1 TB Taşınabilir SSD Sürücüsü

1. SanDisk 1 TB Taşınabilir SSD Sürücüsü

Eğer erkek arkadaşınıza teknolojiyle iç içe bir hediye arıyorsanız, taşınabilir SSD sürücü tam size göre. Hem hızlı hem de taşınabilir olmasıyla, onun hayatını kolaylaştıracak bir seçenek. Üstelik 2 metre yüksekliğe kadar düşmelere karşı dayanıklı olmasıyla, macera dolu seyahatlerinde bile yanında olacak bir dost.

Burada bulabilirsiniz.

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2. Rampage RM-H77 X-Base Kulaklık için Stand

2. Rampage RM-H77 X-Base Kulaklık için Stand

Hafif ve taşınabilir kulaklık standı, ev, ofis, stüdyo veya TV'nizin yanında kullanım için ideal bir üründür. Universal tasarımı sayesinde her türlü kafa bantlı kulaklık ile uyumludur. Dahası, USB-C girişli ve 4xUSB 2.0 port çoğaltıcı özelliği ile teknoloji meraklısı erkek arkadaşınız için mükemmel bir hediye seçeneği olacaktır.

Burada bulabilirsiniz.

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3. Mcdodo MC-0690 15W Manyetik 10000mAh Kablosuz Dijital Ekranlı Wireless Şarj Cihazı

3. Mcdodo MC-0690 15W Manyetik 10000mAh Kablosuz Dijital Ekranlı Wireless Şarj Cihazı

Erkek arkadaşınızın şarjı sık sık bitiyorsa, hem kullanışlı hem de güzel bir hediye seçeneği olan powerbanklere şans verebilirsiniz.

'2. siparişim. Gayet iyi bir ürün.'

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4. Mikado MN-P235 Voyager Retro Ahşap Pikap Plak Çalar

4. Mikado MN-P235 Voyager Retro Ahşap Pikap Plak Çalar

Erkek arkadaşınıza teknoloji ve müzikle iç içe bir hediye arıyorsanız, Mikado'nun Bluetooth ve USB bağlantı özellikli pikap modeli tam size göre. Bu pikap, ahşap malzemesiyle retro bir hava katarken, yerleşik hoparlörü ile de müziği yüksek kalitede duymanızı sağlıyor.

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5. LEGO Housewares 851400 Upscaled Mug

5. LEGO Housewares 851400 Upscaled Mug

Lego seven erkek arkadaşınıza alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri de, Lego kupası. Üstelik şu anda %14 indirimli.Burada bulabilirsiniz.

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6. Modica Laura - İnce Tasarım Kompakt Kartlık/Cüzdan

6. Modica Laura - İnce Tasarım Kompakt Kartlık/Cüzdan

Bu vegan deri cüzdan, hem çevreye duyarlı hem de son derece şık bir hediye seçeneği olabilir. RFID teknolojisi sayesinde kişisel bilgilerin güvende olacağı bu cüzdan, ince tasarımı sayesinde kullananlar tarafından  çok sevilmiş. Ayrıca, alüminyum mekanizması sayesinde kartlarınızı fiziksel hasarlardan koruyan bu cüzdan, erkek arkadaşınıza hem işlevsel hem de kaliteli bir hediye olacaktır.

Burada bulabilirsiniz.

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7. 8Bitdo Kablosuz USB Adaptörü

7. 8Bitdo Kablosuz USB Adaptörü

Bu adaptör, geniş uyumluluk aralığı ile tüm popüler oyun kontrolörlerini destekler ve entegre Bluetooth özelliği ile gecikmesiz oyun deneyimi sunar. Nintendo Switch'ten Windows ve MacOS bilgisayarlara, Android TV kutusundan Raspberry Pi'ye kadar birçok platformda kullanılabilir. Ayrıca, titreşim ve 6 eksenli hareket gibi özelliklerle oyun deneyimini zenginleştirir ve yazılımı yükseltilebilir. Oyun sever bir erkek arkadaşa hediye olarak mükemmel bir seçenek olabilir.

Burada bulabilirsiniz.

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8. Kobo Clara 2E Elektronik Kitap

8. Kobo Clara 2E Elektronik Kitap

'Eşim hediye olarak almış, 1 haftadır severek kullanıyorum. Öncelikle şunu belirteyim, kitap okumayı seven (veya okumak isteyen ama zaman bulamayan) birine alınabilecek en güzel hediye budur. En'lerden biri değil, direkt en güzeli bence. Çünkü cebe sığan, şarjı aşırı uzun giden, içinde binlerce kitap taşıyabilen, kaldığı yeri gösteren, içinde sözlük barındıran, gece karanlığında göz yormayan, tek elle tutulabilen, uyumak istendiğinde düğmesine basıp kenara bırakarak uyuyacağınız (ışık kapatmanıza gerek yok çünkü kendisi içten aydınlatmalı) mükemmel bir cihaz.

Eşim hediye olarak almasa ve kendim araştırıp alsam yine bunu (Kobo Clara 2E) alırdım diyorum. Gerçekten çok başarılı ve okumayı sevdiren bir cihaz.

Kesinlikle tavsiye ediyorum.'

Burada bulabilirsiniz.

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9. Muzee Store - Erkek Su Geçirmez Omuz Çantası

9. Muzee Store - Erkek Su Geçirmez Omuz Çantası

Bu modern ve şık sırt çantası, su geçirmez ve kirlenmeyi önleyen kumaşı, çok katmanlı yapısı ve çıkarılabilir omuz askıları ile hem pratik hem de zarif bir hediye seçeneği. 

Burada bulabilirsiniz.

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10. Xbox Wireless Controller – Gold Shadow Special Edition

10. Xbox Wireless Controller – Gold Shadow Special Edition

Xbox Wireless Controller Gold Shadow Special Edition, parlak altın ve siyah metalik boya ile dikkat çeken, karanlıkta bile adeta bir fener ateşi gibi parlayan bir kontrolcüdür. Karo desenli kauçuk siyah yan sapları ve dokulu sap yüzeyi ile oyun esnasında bile kontrolü elden bırakmaz. Xbox Series X, Xbox Series S, Windows PC, Android ve iOS gibi cihazlarla kolay eşleştirme ve geçiş imkanı sunar.

Burada bulabilirsiniz.

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11. Minesk Apple Watch Uyumlu Hasır Örme Kayış

11. Minesk Apple Watch Uyumlu Hasır Örme Kayış

Bu saat kayışı, bileğe tam oturacak şekilde kolayca ayarlanabilir ve ultra esnek, hafif ve nefes alabilen naylon malzemeden yapılmıştır. Özellikle aktif bir yaşam tarzına sahip olanlar için ideal bir seçimdir, çünkü hem konforlu hem de dayanıklıdır.

Burada bulabilirsiniz.

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12. Jack Wolfskin Jasper Ins Jkt MCeketErkek

12. Jack Wolfskin Jasper Ins Jkt MCeketErkek

Erkek arkadaşınıza hediye olarak alabileceğiniz kış yürüyüş montu; su ve rüzgar geçirmez özellikleri ile hava koşullarına karşı tam koruma sağlar. Nefes alabilme özelliği ile konforlu bir kullanım sunar. Geri dönüştürülmüş dolgusu ve sağlamlığı ile uzun ömürlü bir kullanım vaat ederken, hızlı kuruma özelliği ile pratik bir kullanım sunar.

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13. Funko POP! Harry Potter Igor Karkaroff

13. Funko POP! Harry Potter Igor Karkaroff

Funko markasının Harry Potter temalı çizgi film karakteri figürü, her yaştan Harry Potter hayranı için mükemmel bir seçim olacaktır. Sevgililer günü için hediye arıyorsanız bu figür, erkek arkadaşınızın koleksiyonuna eşsiz bir katkı sağlayacak.

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14. Vans Ward Cross Body Unisex Bel Çantası

14. Vans Ward Cross Body Unisex Bel Çantası

Ward Cross Body Çanta, dayanıklılığı ve sağlamlığı ile bilinen CORDURA kumaşından üretilmiştir. Su geçirmez özelliği ve geniş iç hacmi ile erkek arkadaşınıza hediye olarak düşünebilirsiniz. 4 litre kapasiteye sahip olan bu çanta, hem şık hem de kullanışlı bir hediye seçeneği olacaktır.

Burada bulabilirsiniz.

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15. Nike Team Club 20 Crewneck Sweatshirt Erkek

15. Nike Team Club 20 Crewneck Sweatshirt Erkek

Yumuşak bir dokunuş hissi veren polar malzeme ile tasarlanan bu ürün, hem konforlu hem de şık bir hediye alternatifi olabilir. Manşetlerde ve etekte kullanılan ribana malzeme, rahat bir kullanım sunar. %82 pamuk ve %18 polyester bileşenlerinden oluşan bu ürün, makinede yıkanabilir özelliği ile bakım kolaylığı sağlar.

Burada bulabilirsiniz.

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