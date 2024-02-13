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Oyun Masanızı Bir Üst Seviyeye Taşımanın 15 Yolu

etiket Oyun Masanızı Bir Üst Seviyeye Taşımanın 15 Yolu

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 10:03

Oyun dünyasına estetik ve işlevsellik kazandıracak, 15 farklı teknolojik ürünü siz değerli okuyucularımız için seçerek bir araya getirdik. Bu ürünler arasında konforlu bir oyun deneyimi sunan oyuncu koltuğu, hassas kontrol sağlayan klavye mouse seti, uzun oyun seanslarında bileğinizi destekleyen bilek desteği, mouse hareketlerinizi kolaylaştıran mousepad ve daha pek çok ürün yer alıyor. Bu içerikte, oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak teknolojik aksesuarları keşfedeceksiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 13.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips Hue Gradient Renkli Akıllı Led Şerit Aydınlatma

1. Philips Hue Gradient Renkli Akıllı Led Şerit Aydınlatma

Oyun ekipmanlarınızı tamamlanmış göstermenin en renkli yolu: Philips Hue Bridge neon kablolar. Tam 16 milyon renk arasından en sevdiğinizi seçin ve oyuncu ekipmanlarınızı aydınlatırken ortamın enerjisini yükseltin. 

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2. Klasse Pro - Dikişli Kenar 90x40 cm Oyuncu Gaming Mouse Pad

2. Klasse Pro - Dikişli Kenar 90x40 cm Oyuncu Gaming Mouse Pad

Oyun performansınızı arttırmak için özel sık mikro dokuma kumaştan üretilen mouse pas, çift dikişli kenarları ile yıpranmaya ve soyulmaya ekstra dayanıklı. 

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3. SteelSeries QcK 3XL Prism Gaming Mousepad

3. SteelSeries QcK 3XL Prism Gaming Mousepad

RGB aydınlatması, üstün yüzey performansı ve SteelSeries Engine yazılımı ile deneyim özelleştirme imkanı sunan gaming mousepad, burada.

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4. Vulevirtue - Bulut Şeklinde Klavye Bilek Desteği

4. Vulevirtue - Bulut Şeklinde Klavye Bilek Desteği

Bilgisayar başında uzun süre geçirenler için harika bir çözüm olan bilek desteği, özel bulut şekilli tasarımı ile konforu maksimuma çıkarır.  Kaymaz silikon tabana sahip bilek desteği oyuncuların favorisi olacak.

Burada.

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5. Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Akıllı LED Panel RGBW

5. Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Akıllı LED Panel RGBW

Modüler yapıya sahip ışık panelleri, aynı anda 6 farklı renk görüntüleme seçeneği ve müzik ritmiyle senkronizasyon özelliğine sahip. 

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6. KDD Oyun RGB 9 Işık Modlu Döndürülebilir Kulaklık Standı

6. KDD Oyun RGB 9 Işık Modlu Döndürülebilir Kulaklık Standı

Bu RGB Oyun Kulaklığı Standı, 9 farklı aydınlatma efekti ile oyun deneyiminizi renklendirecek. Hem kulaklıklarınızı hem de oyun kumandalarınızı aynı anda tutabilen bu stand, USB ve 3.5 mm bağlantı noktaları ile de oldukça kullanışlı. Taşınabilir ve kolay kurulumu sayesinde, oyun severlerin vazgeçilmezi olacak.

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7. Divoom Ditoo Pixel Art Taşınabilir Hoparlör

7. Divoom Ditoo Pixel Art Taşınabilir Hoparlör

Kullanıcıların kendi piksel sanatlarını oluşturabildiği bu hoparlör, aynı zamanda Bluetooth özelliği sayesinde müzik dinleme imkanı sunar. Hem ses kalitesi hem de pil ömrü ile beğeni toplayan Divoom Ditoo, retro oyun ve eski bilgisayar meraklıları için ideal bir hediye seçeneği olabilir.

Burada.

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8. Paladone Playstation İkonları Işıklı Dekorasyon

8. Paladone Playstation İkonları Işıklı Dekorasyon

'Oğlumun odasına gece ışık olsun hem de şık bir şey olsun diye aldım çok başarılı çok kaliteli ödediğim paranın fazlasını hak ediyor. Kesinlikle tavsiye ederim.'

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9. PILOYINDE Kedi Neon Duvar Dekoru

9. PILOYINDE Kedi Neon Duvar Dekoru

Oyuncu odalarına renk katmak için ideal bir fikir olan neon duvar dekorasyonları, düşük enerji tüketimi ve uzun ömürlülük özellikleri ile kullanıcılar tarafından çok seviliyor.

Burada.

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10. Kirigen Ahşap 2 Çekmeceli Monitör Standı

10. Kirigen Ahşap 2 Çekmeceli Monitör Standı

2 çekmeceli ahşap monitör standı, 12,5 cm yüksekliği ve 22,7 kg taşıma kapasitesine sahip. Göz yorgunluğunuzu azaltırken çalışma alanınızı düzenli tutmanıza yardımcı oluyor. Kablolarınızı organize etmek için halkaları ve kalemlerinizi tutacak iki adet yuvası ile bu ürünü çok seveceksiniz.

Burada bulabilirsiniz.

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11. Twisted Minds T Ayaklı Yüksekliği Ayarlanabilir Oyun Masası

11. Twisted Minds T Ayaklı Yüksekliği Ayarlanabilir Oyun Masası

Twisted Minds'ın karbon fiber dokulu oyun masası, yüksek kaliteli malzemeler ve özel tasarım özellikleri ile oyun severlerin beğenisine sunuluyor. T şeklindeki destek yapısı ve ayarlanabilir yükseklik özelliği ile kullanıcılarına üst düzey bir oyun deneyimi vaat eden masa, aynı zamanda kolay montaj imkanı sunuyor. Ayrıca, özel deri mousepad, kulaklık kanca, bardak tutucu gibi ek özellikleri ile oyun oynarken konforu ve kolaylığı bir arada sunuyor.

Burada bulabilirsiniz.

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12. Sunixx - Ulrasonik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi

12. Sunixx - Ulrasonik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi

Ultrasonik hava nemlendirici, yüksek frekanslı ses dalgalarıyla suyu buharlaştırarak kapalı alanlardaki nem miktarını ideal seviyeye getirir. Renkli LED ışığı sayesinde gece lambası olarak da kullanabilirsiniz. Oyun bilgisayarınızın yanına koyarak oyun ortamınızı hem nemlendirebilirsiniz hem de renklendirebilirsiniz.

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13. JUO C1 Led Ekranlı Notebook Soğutucu

13. JUO C1 Led Ekranlı Notebook Soğutucu

LED ekran teknolojisine sahip bilgisayar soğutucu, bilgisayarınızın işlemcisini serin tutarak performansını artırır. Dört adet soğutma fanı ile donatılmıştır ve 14' ile 17' arası tüm bilgisayarlarla uyumludur. Bilgisayarınızın daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlar.

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'Ürün malzeme kalitesi olarak gayet güzel ızgarası metal, fakat fanları en yüksek devir olan 6 da dahi çok yavaş çalışıyor bu durum her ne kadar sessiz çalışmasını sağlasa da soğutma anlamında pek bir katkı sağlamıyor. Diğer modellerde bu durum nasıldır bilmiyorum ancak daha devirli dönen fana sahip bir ürün bekliyordum. Yaklaşık 1 saatlik oyun denemesi yaptığımda önceden 85/90 arası olan CPU sıcaklığı 78/85 arası seyretmeye başladı.'

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14. Mofii Kablosuz Klavye Ve Mouse Set

14. Mofii Kablosuz Klavye Ve Mouse Set

Mofii markasının kablosuz klavye ve mouse seti, renkli yuvarlak tuşları ile hem şık bir görünüm sunuyor hem de kullanım kolaylığı sağlıyor. USB arayüzü ile kolaylıkla kurulabilen bu set, uzun pil ömrü ile kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunuyor.

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15. Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

15. Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

Hawk markasının FAB V5 oyuncu koltuğu, e-sporcuların konforunu düşünerek tasarlanmış bir model. Kumaş yapısı sayesinde terlemeyi önleyen bu koltuk, güçlendirilmiş donanımı ile uzun ömürlü kullanım imkanı sunar. Kişiselleştirilebilir boyun desteği ve ergonomik yapısı ile hem sağlıklı hem de kişiye özel bir kullanım deneyimi vaat eder.

Burada bulabilirsiniz.

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