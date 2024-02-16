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Kullananların Önerdiği En Beğenilen E-Kitap Tavsiyeleri

etiket Kullananların Önerdiği En Beğenilen E-Kitap Tavsiyeleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 12:27

Kitap okumanın yeri ve zamanı yok! Bütün kitaplarınızı yanınızda taşımanızı sağlayacak, birbirinden güzel özellikleri ile favoriniz olacak en çok sevilen e-kitap okuyucuları içerikte anlattık. Kobo, Kindle, Onyx Boox, Remarkable gibi popüler e-kitap okuyucu markalarını sizin için değerlendirdik. Bu değerlendirme sürecinde cihazların ağırlığı, taşınabilirlik düzeyleri, depolama kapasiteleri, batarya süreleri ve göz yormama özellikleri de belirttik. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 15.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Remarkable 2 Digital Paper Tablet ve Marker Plus Kalem

Remarkable 2 Digital Paper Tablet ve Marker Plus Kalem

Remarkable 2, göz yorgunluğunu önleyen özel bir ekran teknolojisi ile donatılmış, hafif ve taşınabilir bir e-kitap okuyucu. Kolay not alma ve PDF imzalama özellikleri sayesinde, raporları ve sunumları okumak, incelemek ve düzenlemek bir çırpıda halledilir. Teknik özelliklerine baktığımızda, çift çekirdekli bir işlemci, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı ile donatılmıştır. Ayrıca, Wi-Fi ve USB-C bağlantı noktası gibi modern bağlantı seçenekleri sunar. Remarkable 2'nin en dikkat çeken özelliği ise, Linux tabanlı, düşük gecikmeli bir işletim sistemine sahip olmasıdır.

'En kaliteli e-ink teknolojisine sahip not tableti.'

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Onyx Boox Nova Air C 7.8" Renkli E Ink Ekran E Kitap Okuyucu Kalemli

Onyx Boox Nova Air C 7.8" Renkli E Ink Ekran E Kitap Okuyucu Kalemli

Onyx Boox Nova Air C, 7.8 inçlik geniş ekranı ve 6.3 mm ince yapısıyla kullanıcılarına adeta kağıt hissiyatı yaşatırken, göz yorgunluğunu da önlemeye yardımcı oluyor. 2000 mAh pil kapasitesi sayesinde 4 haftaya kadar kullanım süresi sunan bu cihaz, kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim vaat ediyor. Ayrıca, su geçirmez özelliği ve BOOX Pen Plus ile not alma, çizim yapma gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.

'Hafif, pratik ve kullanışlı. Bütün formatları sorunsuz çalıştırıyor ve içine kitap eklemek aşırı kolay. Android işletim sistemi büyük avantajlar eklemiş. Kitap üzerinde kalemle not almak, özellikle renkli not olayı çok keyifli ve kullanışlı. Ekran göreceli boyutta. Benim gibi tek el okuma yapmayı seviyorsanız oldukça güzel. Cep kitabı okuyormuşsunuz gibi. Yazı keskinlik ve karşıtlık ayarlarının kullanışlılığı inanılmaz güzel okuma sağlıyor. Kısa yol özelleştirme ile kolay alışılıyor. Kitaplık düzenleme oldukça hoş.'

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Amazon Kindle Scribe 10.2" E Kitap Okuyucu Premium Pen 64 GB

Amazon Kindle Scribe 10.2" E Kitap Okuyucu Premium Pen 64 GB

Kindle Scribe, 10,2' parlamasız Paperwhite ekranı ve 64 GB depolama kapasitesi ile kitapseverlerin gözdesi olmayı başarıyor. Tek bir şarjla aylarca okuma ve haftalarca yazma olanağı sunan bu cihaz, aynı zamanda 1070 mAh pil kapasitesi ile de dikkat çekiyor. Hem kitap okuma hem de not alma, belge inceleme gibi özelliklerle dijital bir defter işlevi gören Kindle Scribe, 433 gram ağırlığı ve 196x230x5,8 mm boyutları ile de kullanıcılarına büyük bir rahatlık sunuyor.

' e-Kitap okuma konusunda teşvik ettiği bir gerçek. Aynı zamanda İngilizce kaynakları da sözlük kullanmadan okuyabilmenize olanak sağlıyor. Eğer siz de benim gibi kulaktan dolma bilgilerle Türkçe kaynakların az olduğunu düşünenlerdenseniz, hiç merak etmeyin arayınca bulunuyor :) Not alma özelliği bütün hayatım boyunca aradığım bir şeydi. Tabletlere kalemler çıktığında almayı çok düşünmüştüm ama mavi ışığa uzun süre maruz kalmak beni rahatsız ediyor. 'e-Ink Display' yani 'e-Mürekkep Ekran' teknolojisini anlatmak isterdim ama gerçekten yaşamalısınız. Mavi ışığın olmamasının ne demek olduğunu kullanınca anladım. Artık bilgisayar, telefon gibi cihazlara bakınca gözlerim çok daha hızlı ağrıyor. '

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Amazon Kindle 6.8'' Paperwhite 5 E Kitap Okuyucu

Amazon Kindle 6.8'' Paperwhite 5 E Kitap Okuyucu

Yeni Kindle Paperwhite, göz yorgunluğunu azaltan ayarlanabilir sıcak ışığı, gerçek kağıt hissiyatı veren ekranı ve 16 GB hafızası ile okuma deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Bu hafif ve kompakt cihaz, sadece 205 gram ağırlığında ve 170x113,4x8,1 mm boyutlarında. Üstelik tek bir şarjla haftalarca kullanabileceğiniz bu cihaz, binlerce kitabı yanınızda taşımanızı sağlıyor.

'Hızlı teslimat. Görüntü kalitesi net. Göz yormuyor. Boyutu taşımak ve okumak için uygun. Kenarları ince. Ben aldığıma memnun oldum. Güvenilir satıcı. Tavsiye ederim.'

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Amazon Kindle Oasis 32 GB E-Kitap Okuyucu

Amazon Kindle Oasis 32 GB E-Kitap Okuyucu

Amazon Kindle Oasis, 7 inç Paperwhite ekranı ve 300 PPI çözünürlüğü ile göz yorgunluğunu en aza indirerek kağıt gibi bir okuma deneyimi sunar. IPX8 su geçirmez özelliği ve ayarlanabilir ışık sıcaklığı sayesinde her ortamda kullanabilirsiniz ve 1370 mAh pil kapasitesi ile uzun süreli kullanımlarınıza destek olur. Ayrıca, 32 GB depolama kapasitesi ve 188 g ağırlığı ile milyonlarca kitap, gazete ve sesli kitaba erişim imkanı sağlar.

'Harika bir cihaz. Herkese tavsiye ederim. Kargo beklediğimden çok daha hızlı geldi.'

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Pocketbook Era 7" E Kitap Okuyucu Sunset Copper 64 GB

Pocketbook Era 7" E Kitap Okuyucu Sunset Copper 64 GB

PocketBook Era, 7 inçlik 300 PPI çözünürlüklü E INK Carta 1200 ekranı ve 1700 mAh'lik güçlü pil kapasitesi ile okuma deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Hem suya dayanıklı oluşu hem de 64 GB depolama kapasitesi ile dışarıda ya da banyoda keyifli bir okuma deneyimi sunuyor. Ayrıca, sadece 228 gram ağırlığı ve 134,3x155x7,8 mm boyutları ile taşıması son derece kolay ve pratik bir e-okuyucu.

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Onyx Boox Palma 6.13" E Kitap Okuyucu

Onyx Boox Palma 6.13" E Kitap Okuyucu

Onyx Boox Palma, sadece 70 gram ağırlığı ile cebinizde bile taşıyabileceğiniz bir hafiflikte. 13 inçlik ekranı ve 128 GB depolama kapasitesi ile kitaplarınızı, dergilerinizi ve belgelerinizi rahatça saklayabileceğiniz geniş bir alan sunuyor. Ayrıca, 3950 mAh'lik yüksek pil kapasitesi sayesinde uzun süreli okuma deneyimleri için ideal.

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Huawei MatePad Paper 4GB 64GB 10.3" Tablet +Kılıf+ Kalem

Huawei MatePad Paper 4GB 64GB 10.3" Tablet +Kılıf+ Kalem

HUAWEI MatePad Paper, göz yorgunluğunu azaltan kağıt benzeri ekranı ve yüksek dayanıklılık sunan 3625 mAh bataryası ile kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Sadece 360 gram ağırlığında olan bu tablet, 10.3 inç ekran boyutu ve 64 GB depolama kapasitesi ile hem iş hem de kişisel kullanımlar için ideal. Üstelik, boyutları sadece 225.2x182.7x6.65 olan bu cihaz, taşıması kolay ve pratik bir kullanım sunuyor.

'Şu an piyasada alınabilecek en f/p ürünü. Aynı fiyata farklı markadan daha küçük ekranlı modelini almak yerine bunu tercih ettim. Harika bir seçim oldu. Hızı, tepkisi ve kalitesi muazzam. E-ink teknolojisinin ne olduğunu bilenler için biçilmiş kaftan. Doktora eğitimime katkı sağlaması için aldım. Aldığım günden beri pek çok makale okudum. Verimlilik açısından da etkili.'

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Kobo Elipsa 2E eReader 32GB 10.3 Touchscreen

Kobo Elipsa 2E eReader 32GB 10.3 Touchscreen

Kobo Elipsa 2E, göz yorgunluğunu azaltan ComfortLight PRO özelliği ve keskin görüntü kalitesi ile okuma deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. 1500 mAh'lik güçlü pil kapasitesi sayesinde uzun süre boyunca kesintisiz bir okuma keyfi sunuyor. Ayrıca, 32 GB'lık geniş depolama alanı ile tüm kitaplarınızı ve notlarınızı kolayca saklayabilmenize olanak sağlıyor.

'Hem okuma hem de not alma için çok iyi çalışıyor.'

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Kobo Libra 2- Siyah

Kobo Libra 2- Siyah

Kobo Libra 2, 7 inç ekran boyutu ve 215 gram ağırlığı ile oldukça hafif ve taşınabilir bir e-kitap okuyucudur. 32 GB depolama kapasitesi ve 1200 mAh pil kapasitesi ile uzun süreli ve kesintisiz bir okuma deneyimi sunar. Boyutları ise 161.6 mm x 144.6 mm x 9.0 mm olarak belirtilmiştir.

'Su geçirmez bir dokunmatik ekrandan ayarlanabilir parlaklık ve renk sıcaklığına, depolama alanına kadar bir e okuyucuda aradığım her şeye sahip. Net Carta E-Ink teknolojisi okumayı çocuk oyuncağı haline getiriyor, gözlerimi zorlamadan veya parlamaya neden olmadan saatlerce rahat bir okuma deneyimi sunuyor. Herkese şiddetle tavsiye ederim.'

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