Kullananların Önerdiği En Beğenilen E-Kitap Tavsiyeleri

Onyx Boox Nova Air C, 7.8 inçlik geniş ekranı ve 6.3 mm ince yapısıyla kullanıcılarına adeta kağıt hissiyatı yaşatırken, göz yorgunluğunu da önlemeye yardımcı oluyor. 2000 mAh pil kapasitesi sayesinde 4 haftaya kadar kullanım süresi sunan bu cihaz, kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim vaat ediyor. Ayrıca, su geçirmez özelliği ve BOOX Pen Plus ile not alma, çizim yapma gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.

'Hafif, pratik ve kullanışlı. Bütün formatları sorunsuz çalıştırıyor ve içine kitap eklemek aşırı kolay. Android işletim sistemi büyük avantajlar eklemiş. Kitap üzerinde kalemle not almak, özellikle renkli not olayı çok keyifli ve kullanışlı. Ekran göreceli boyutta. Benim gibi tek el okuma yapmayı seviyorsanız oldukça güzel. Cep kitabı okuyormuşsunuz gibi. Yazı keskinlik ve karşıtlık ayarlarının kullanışlılığı inanılmaz güzel okuma sağlıyor. Kısa yol özelleştirme ile kolay alışılıyor. Kitaplık düzenleme oldukça hoş.'