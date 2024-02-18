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Sporu Sevdiren Fırsatlar Arasından Hemen Satın Almanız Gereken 12 Ürün

etiket Sporu Sevdiren Fırsatlar Arasından Hemen Satın Almanız Gereken 12 Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 21:16

Spor tutkunları için kaçırılmaması gereken bir dizi fırsatı sizler için derledik. İçerikte yer alan dambıl setleri, pilates setleri, spor ayakkabıları, sırt çantaları ve daha pek çok ürün spor deneyiminizi zenginleştirecek. Slazenger, Adidas, Stanley gibi önde gelen markaların en popüler ürünlerindeki indirimler ve fırsatlar bu listede sizleri bekliyor.  

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 18.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. New Balance GM500TGS Lifestyle Erkek Gri Spor Ayakkabı

1. New Balance GM500TGS Lifestyle Erkek Gri Spor Ayakkabı

New Balance 500 modeli, retro tarzıyla stil sahibi bir görünüm sunuyor. Günlük hayatta konforu ön planda tutanlar için ideal olan bu spor ayakkabı, 40-46,5 bedenler arasında bulunabiliyor. Şu anda %5 indirimle 1239 TL yerine sadece 1180 TL'ye satın alabilirsiniz.

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2. Stanley Klasik Trigger - Action Seyahat Bardağı 0.47 LT

2. Stanley Klasik Trigger - Action Seyahat Bardağı 0.47 LT

Stanley TriggerAction Seyahat Termosu, seyahatlerinizin ve balık tutma gezilerinizin vazgeçilmezi olacak. Tek elle basit bir dokunuşla kullanım sağlayan bu termos, kahvenizi saatlerce sıcak tutarak yolculuklarınızı keyifli hale getirecek. Üstelik şimdi %12 indirimle 1499 TL'ye sahip olabilirsiniz.

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3. Adidas Gri Unisex Sırt Çantası IJ5636-POWER Vı Graphıc Backpack

3. Adidas Gri Unisex Sırt Çantası IJ5636-POWER Vı Graphıc Backpack

Adidas'ın dayanıklı ve kullanışlı sırt çantası, ayakkabınızdan suluğunuza kadar tüm spor eşyalarınızı taşımanızı sağlar. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu çanta, hem çevreye duyarlı hem de şık bir seçenek sunuyor. Üstelik şu anda %25 indirimle 1399 TL yerine 1049,25 TL'ye satın alabilirsiniz.

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4. Cosfer CSF-TR03 8 Parça Pilates Seti

4. Cosfer CSF-TR03 8 Parça Pilates Seti

Cosfer set, pilates ve fitness sporları için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Pilates topundan egzersiz çemberine, dambıldan atlama ipine kadar birçok ürünü bulabileceğiniz Cosfer set, spor yaparken konforunuzu ve etkinliğinizi artırmayı hedefliyor. Üstelik ürünler, kullanıcı dostu tasarımları ve yüksek kaliteli malzemeleri ile sağlıklı bir spor deneyimi sunuyor.

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5. Slazenger Günlük Spor Siyah - Siyah ORIGIN I Sneaker Erkek Ayakkabı

5. Slazenger Günlük Spor Siyah - Siyah ORIGIN I Sneaker Erkek Ayakkabı

'Ayağınızın tam numarasını alın ayakkabı şahane ötesi kaliteli tam kışlık bir spor ayakkabı. Çok ama çok beğendim herkese tavsiye ederim teşekkürler.'

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6. Decathlon Quechua Kadın Ayakkabı - Outdoor - Lacivert - Nh100

6. Decathlon Quechua Kadın Ayakkabı - Outdoor - Lacivert - Nh100

Quechua NH100 ayakkabılar, laboratuvarlarda geliştirilen özel bir kauçuk formülü ile kaymazlık ve yer tutuş özellikleri sunar. Doğa yürüyüşleri için tasarlanmış olan bu ayakkabılar, toprak ve kayalık zeminlerde rahatlıkla kullanılabilir. 

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7. Skechers Erkek Gri Spor Ayakkabı

7. Skechers Erkek Gri Spor Ayakkabı

Skechers'ın yeni model ayakkabısı, sayada file kumaş ve sentetik katmanların birleşimiyle hem şık hem de dayanıklı bir tasarım sunuyor. Yumuşak ve esnek yapısıyla konforu ön planda tutan bu ayakkabı, Skechers'ın özel AirCooled Memory Foam teknolojisi sayesinde ayaklarınıza tam bir rahatlık sağlıyor. Üstelik bu ayakkabıyı şu anda %19 indirimle 2209,35 TL'ye satın alabilirsiniz.

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8. Aydın Sport 48 KG Z Bar ve Düz Barlı Halter Dambıl Seti

8. Aydın Sport 48 KG Z Bar ve Düz Barlı Halter Dambıl Seti

Bu set, ağırlık ve barlar dahil olmak üzere birinci sınıf plastik hammadde kullanılarak üretilmiş. Plakalar, atmalara ve düşmelere karşı dayanıklı olacak şekilde özel bir formülle geliştirilirken, elektrostatik boya kullanılarak uzun ömürlü hale getirilmiş. 

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9. Decathlon Nabaiji Silikon Yüzücü Bonesi - Ince - Gri

9. Decathlon Nabaiji Silikon Yüzücü Bonesi - Ince - Gri

Silikon materyali ile yüzerken saçlarınızın ıslanmasını engelleyecek olan bone, inceliği ile rahat kullanım sağlar. Şu anda %17 indirimle 178,80 TL yerine 149 TL.

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10. Puma Orbita 5 HS Unisex Futbol Topu 08378601

10. Puma Orbita 5 HS Unisex Futbol Topu 08378601

Puma'nın yeni sezon Orbita 5 Hs Futbol Topu modelleri, futbol tutkunlarının ilgisine ve beğenisine sunuldu! El dikişli simetrik panelleri ve 32 panelli tasarımıyla dikkat çeken top, kullanıcılarına eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Üstelik bu top, dayanıklılığı ve kaliteli materyali ile antrenmanların vazgeçilmezi olmaya aday.

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11. Ghassy Co. Erkek Antipilling Thermal Garnili Tam Fermuarlı Polar Ceket

11. Ghassy Co. Erkek Antipilling Thermal Garnili Tam Fermuarlı Polar Ceket

Bu %100 polar malzemeden üretilmiş ceket, soğuk hava koşullarında bile sizi sıcak ve rahat tutar. Modern kesimi, tam fermuarlı tasarımı ve çoklu cepleri ile hem şık hem de kullanışlıdır. Günlük kullanımın yanı sıra yürüyüş, kamp, koşu ve bisiklete binme gibi dış mekan aktiviteleri için de idealdir. Outdoor aktivitelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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12. Helly Hansen Mount Fleece Erkek Polar

12. Helly Hansen Mount Fleece Erkek Polar

Helly Hansen Mount Polar Erkek Polar, %100 polyesterden üretilmiş ve sizi sıcacık tutacak bir ürün. Nefes alabilme özelliği sayesinde konfor sağlarken, tüylenme yapmaz. 

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