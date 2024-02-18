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Doğada Yemek Yapmanın Benzersiz Keyfini Yaşamak İstiyorsanız Sahip Olmanız Gereken Ürünler

etiket Doğada Yemek Yapmanın Benzersiz Keyfini Yaşamak İstiyorsanız Sahip Olmanız Gereken Ürünler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 12:01

Doğanın kucağında yemek pişirip yemenin eşsiz tadını çıkarmak isteyenler için kamp deneyiminizi daha kolay ve pratik hale getirecek 15 muhteşem ürünü bir araya getirdik. Stanley, Nurgaz, Box&Box gibi tanınmış markaların popüler ürünlerini bu içerikte bulacaksınız. Yemek termosu, yalıtımlı taşıma çantası, kaşık bıçak setleri ve piknik sepeti gibi hayatınızı kolaylaştıracak ürünler aşağıda sizi buluyor.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 17.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Stanley - Adventure Paslanmaz Çelik Kamp Pişirme Seti

1. Stanley - Adventure Paslanmaz Çelik Kamp Pişirme Seti

Stanley paslanmaz çelik pişirme seti, sağlam yapısı ve çizilmeye dayanıklı malzemesiyle açık havada yemek yapmayı ev konforuna taşıyor. Üç katmanlı tencere ve tava ile eşit ısı dağılımı sağlanarak yemeklerinizi kusursuz bir şekilde pişirebilir, kolay temizlenebilir özelliği sayesinde temizlik derdinden kurtulabilirsiniz. Üstelik tüm bu özellikleriyle Stanley pişirme seti, üretim hatalarına karşı ömür boyu garantiye sahip.

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2. Box&Box - Katlanabilir Kumaş Kamp ve Piknik Masası

2. Box&Box - Katlanabilir Kumaş Kamp ve Piknik Masası

Bu hafif ve dayanıklı katlanabilir kumaş kamp ve piknik masası, Oxford kumaştan yapılmış özel omuz askılı çantasıyla kolayca taşınabilir. Kamp, piknik, doğa yürüyüşü, tırmanış, balıkçılık gibi tüm aktivitelerde kullanım için idealdir. Üstelik kurulumu son derece kolay ve dört mevsim kullanıma uygundur.

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3. Rockkii - Portatif Çatal Kaşık Seti

3. Rockkii - Portatif Çatal Kaşık Seti

Yolculuklarınız, piknikleriniz ve kamp gezileriniz için ideal olan bu hafif ve taşınabilir çatal bıçak takımı, her zaman arabanızın bagajında bulunabilir. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış bu 11 parçalı set, dayanıklılığı ve pas direnciyle sizi asla yarı yolda bırakmayacak. Üstelik kolayca temizlenir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir özellikleriyle de pratikliğiyle kamp keyfinizi ikiye katlayacak bir hediye alternatifi!

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4. Apollo Walker - 4 Kişilik Kapaklı Soğutucu Çanta

4. Apollo Walker - 4 Kişilik Kapaklı Soğutucu Çanta

Piknik yapmayı ve doğada vakit geçirmeyi sevenler için ideal bir seçenek olan bu sırt çantası, 4 kişilik piknik seti ve ekstra büyük bir battaniye ile donatılmıştır. Bıçak, çatal, kaşık, BPA içermeyen tabak, fincan ve yıkanabilir peçeteleriyle tam bir kamp seti sunar. Üstelik çantanın soğuk tutma bölümü sayesinde yiyeceklerinizi uzun süre taze tutabilirsiniz.

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5. Good For You - Yalıtımlı Yemek Termosu

5. Good For You - Yalıtımlı Yemek Termosu

Bu termal gıda saklama kavanozu ile kamp maceranızda yemeklerinizi sıcak ya da soğuk tutabilirsiniz. Üstelik kapak kısmı bir kase olarak kullanılabilir ve bir de katlanabilir kaşığı var. Hem sızdırmaz hem de sağlığınıza zararlı hiçbir madde içermiyor, yani kampınızı rahatça ve lezzetli bir şekilde geçirebilirsiniz.

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6. Pandoo - Outdoor Seyahat Baharat Seti 5'I 1 Arada

6. Pandoo - Outdoor Seyahat Baharat Seti 5'I 1 Arada

Pandoo'nun alüminyumdan üretilen sürdürülebilir ve uzun ömürlü seyahat baharatı seti, kamp ve seyahatlerinizde size eşlik edecek ideal bir yardımcı. Plastik içermeyen bu set, baharat severler için vazgeçilmez bir seçenek olup, kolayca doldurulabilir ve temizlenebilir. 

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7. Sgerste - 10 Parçalı Kamp Tencere Seti

7. Sgerste - 10 Parçalı Kamp Tencere Seti

Bu birinci sınıf alüminyumdan yapılmış 10 parça dış mekan sofra takımı, kamp maceralarınızın vazgeçilmezi olacak. Katlanabilir tasarımı ve kompakt boyutu sayesinde sırt çantanıza bile sığabilecek olan bu set, yemek yapmayı bir hayli kolaylaştıracak. Hem sağlam hem de BPA içermeyen bu set ile kamp yemeklerinizi güvenle ve keyifle hazırlayabileceksiniz.

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8. HOTOY - Sızdırmaz Bento Kutu

8. HOTOY - Sızdırmaz Bento Kutu

Kamp yapmayı sevenler için 3 katmanlı yemek kabı tam bir kurtarıcı! Mikrodalgada ısıtılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliğiyle pratikliği ön planda. Üstelik taşıması kolay ve yer kaplamayan bu kabı çantanıza atıp, doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.

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9. E Eaststorm - Kamp Mutfak Yardımcısı Seti

9. E Eaststorm - Kamp Mutfak Yardımcısı Seti

Kamp yaparken yemek işlerini kolaylaştırmak için düzenleyici bir çanta kullanmayı düşünün. Bu çantanın içinde 1 silikon spatula, 1 silikon kaşık, 1 makas, 1 büyük pense, 1 ızgara çatalı, 1 kesme tahtası, 1 İsviçre çok amaçlı çatal içeriyor. Aynı zamanda su geçirmez özelliğiyle onları korur. Böylece yürüyüş sırasında gereçlerinizi hızlıca bulabilir ve dağa tırmanırken onları güvende tutabilirsiniz.

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10. H&S - Katlanabilir Kamp Ocağı Için Rüzgar Koruması

10. H&S - Katlanabilir Kamp Ocağı Için Rüzgar Koruması

Cilalı alüminyumdan yapılmış, çıkarılabilir plakalara sahip bu ocak ön camı, kamp maceralarınızda rüzgarın yemeğinizi soğutmasına izin vermez. Hafif ve kompakt tasarımıyla uzun mesafeli seyahatlerde bile yanınızdan ayırmayacağınız bu ürün, aynı zamanda zarif işçiliğiyle de göz dolduruyor. Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilen bu ürün, kamp yapmayı seven bir dostunuza hediye etmek için de harika bir seçenek olabilir.

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11. Hundnsney - Dokuma Hasır Saklama Çantası

11. Hundnsney - Dokuma Hasır Saklama Çantası

Katlanabilir ve yaratıcı tasarımıyla bu eşya, kamp yaparken bile evinizin rahatlığını hissettirecek. İster atıştırmalıklarınızı, ister küçük eşyalarınızı saklamak için oldukça kullanışlı. Üstelik saplı tasarımı sayesinde, piknik yaparken bile yanınızda taşıyabilirsiniz.

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12. Wildo - Unisex Yemek Seti Camp-A-Box Duo

12. Wildo - Unisex Yemek Seti Camp-A-Box Duo

Camp A Box Duo Light, doğada yemek yapmayı kolaylaştıran, hafif ve dayanıklı bir üründür. İsveç ordusu mensubu tarafından tasarlanmış olup, en zorlu koşullarda bile size yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Üstelik sağlığınızı düşünerek, kanserojen etkisi olan BPA içermemektedir.

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13. SatisInside - 19 Parça Piknik Sepeti

13. SatisInside - 19 Parça Piknik Sepeti

Romantik bir kaçamağa çıkmayı planlıyorsan, bu el yapımı söğüt piknik seti tam sana göre! İçerisinde yalıtımlı bir soğutucu, porselen tabaklar, şarap kadehleri, paslanmaz çelik sofra takımı ve daha birçok aksesuar bulunan bu set, piknik keyfini bir üst seviyeye taşıyacak. Üstelik su geçirmez battaniyesi ve şarap çantası ile kampta yemek yapmak artık çok daha keyifli ve pratik olacak.

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14. Allamp - 32 Litre Yalıtımlı Taşıma Çantası

14. Allamp - 32 Litre Yalıtımlı Taşıma Çantası

Bu 32 litrelik devasa soğutucu, pikniklerden plaj gezilerine, festivallerden mangallara kadar her türlü dış mekan etkinliğiniz için biçilmiş kaftan! Alüminyum iç astarı sayesinde yiyeceklerinizi ve içeceklerinizi saatlerce soğuk ya da sıcak tutabilirsiniz. Üstelik yumuşak EVA saplı katlanabilir sapı sayesinde taşıması ve saklaması da oldukça pratik.

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15. Nurgaz - Tüp Bağlantılı Portatif Kamp Ocağı

15. Nurgaz - Tüp Bağlantılı Portatif Kamp Ocağı

Türkiye'nin güvendiği marka NURGAZ'ın tüp bağlantılı portatif kamp ocağı ile doğada lezzetli yemekler pişirmeye ne dersiniz? Hem pratik hem de güvenli olan bu ocak, 3 adet 220 gr kartuşa sahip olmasıyla uzun süreli kamp deneyimleriniz için ideal. Artık kamp ocaklarıyla uğraşmak yerine, doğanın tadını çıkarırken bir yandan da dilediğin yemeği pişirebileceksiniz.

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