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Bu İndirimler Kaçmaz! Ünlü Markaların Sevilen Ayakkabılarında Öne Çıkan 15 Fırsat

etiket Bu İndirimler Kaçmaz! Ünlü Markaların Sevilen Ayakkabılarında Öne Çıkan 15 Fırsat

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 17:00

Vans, Crocs, Columbia ve Skechers gibi dünyaca ünlü markaların en popüler modellerinde bulunan cazip indirimlerle karşınızdayız. Bu markaların rahatlık ve estetik tasarımlarını birleştiren 15 yüksek kaliteli ayakkabı modelini sizler için detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Bu ayakkabılar, hem konforu hem de şıklığı bir arada sunarak kullanıcıların beğenisini kazanmayı vadediyor.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 24.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Columbia Erkek Newton Ridge Plus Ii Su Geçirmez Deri Ve Süet Yürüyüş Botu

1. Columbia Erkek Newton Ridge Plus Ii Su Geçirmez Deri Ve Süet Yürüyüş Botu

Columbia'nın su geçirmez erkek yürüyüş ayakkabısı Newton Ridge Plus II, hafifliği ve dayanıklılığıyla konforlu bir yürüyüş deneyimi sunuyor. Ayarlanabilir bağcık kilidi özelliği sayesinde güvenli bir uyum sağlarken, çoklu arazi çekiş sistemi ile her türlü zeminde rahatlıkla kullanılabilir. Şık tasarımı ve kaliteli malzemeleri ile dikkat çeken bu ayakkabı şu anda %8 indirimle  3933,83 TL yerine 3605,03 TL. 

'Su geçirmiyor ayağı sıcak tutuyor oldukça hafif kaliteli malzeme.'

Burada bulabilirsiniz.

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2. Vans Erkek Atwood Kanvas Spor Ayakkabı

2. Vans Erkek Atwood Kanvas Spor Ayakkabı

Vulkanize waffle profilli tabanı sayesinde ideal tutuş sağlayan hafif dolgulu Atwood ayakkabı, Eva iç tabanı ile hafif ve konforlu. 

Şu anda %8 indirimle 2209,24 TL yerine 1810,08 TL.  

'Kendi ayakkabı numarama tam uydu. Ayakkabı baştan aşağı kalite.'

Burada.

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3. Guess Kadın Loven Spor Ayakkabı

3. Guess Kadın Loven Spor Ayakkabı

'Ürünüm geldiğinde inanılmaz mutlu oldum çünkü paketleme inanılmaz özenli idi içerisindekini zaten söylemiyorum muazzam resimdekinden daha daha güzel tavsiye ederim ☺️'

Şu anda indirimde 1821,37 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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4. Vans Üniseks OldSkool Ayakkabı

4. Vans Üniseks OldSkool Ayakkabı

Şu anda fırsat indiriminden yararlanarak bu ayakkabıyı 1964,92 TL'ye satın alabilirsiniz.

'Vans ayakkabılarına bayılıyorum! Tarzı benim için tam da uygun ve ayağıma gerçekten çok güzel oturuyor. Ancak, ayakkabının kalıbı gerçekten çok dar olduğu için giymek biraz zor olabiliyor. Ben de ayakkabı çekiceği olmadan asla giyemiyorum.

Burada.

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5. Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

5. Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

Skechers'ın bu modelinde, ayakkabının iç tabanında hava soğutmalı hafızalı köpük teknolojisi kullanılmış. Bu teknoloji, ayağınızın şeklini alarak size özel bir konfor sunar. Ayrıca hava soğutma özelliği, ayaklarınızın gün boyu serin ve kuru kalmasını sağlar. Şu anda bu model, 2352,02 TL.

'Ayakkabım 10 günde elime ulaştı.Orijinal ürün.Tam kalıp 38 numara giyiyorum tam oldu.Çok rahat bir ayakkabı'

Burada bulabilirsiniz.

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6. Skechers Kadın Uno Stand On Air Spor Ayakkabı

6. Skechers Kadın Uno Stand On Air Spor Ayakkabı

Skecher Street Uno – Stand on Air ayakkabı, klasik hava yastıklı tarzı, gelişmiş konfor ile birleştiriyor. Deri dokulu sentetik malzemeden üretilen bu ayakkabı, hava soğutmalı hafızalı köpük iç taban ve görülebilir hava yastıklı ara taban özelliklerine sahip. Şu anda 1999,73 TL'ye satışta.

'Orijinal ürün, deri olduğu için biraz ağır fakat çok şık çok rahat.'

Burada bulabilirsiniz.

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7. Crocs Kadın Classic Platform Terlik

7. Crocs Kadın Classic Platform Terlik

Bu Crocs platform ayakkabıları, kadınlar için mükemmel bir konfor ve tarz sunuyor. Hafif ve rahat olan bu ayakkabılar, geniş bir kalıp sunuyor ve döner topuk kayışları sayesinde tüm gün güvenli bir uyum sağlıyor. Şu anda indirimli olan bu ürün, 2492,06 TL fiyatıyla satışta.

Burada.

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8. Skechers Kadın Summits Spor Ayakkabı

8. Skechers Kadın Summits Spor Ayakkabı

Konforu arttıran Memory Foam yastıkları ve kolay giymeyi sağlayan elastik streç kumaştan üretilmiş üst paneli ile çok sevilen atletik antrenman ayakkabısına gelen bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

'Son derece hızlı gönderildi. Renk, beden her şey tam da siparişe uygun idi. Paketlemesi de gayet güzeldi.'

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9. Crocs Baya Clogs Unisex Yetişkin Terlik

9. Crocs Baya Clogs Unisex Yetişkin Terlik

'Kalıbı daha rahat. Geniş olan kalıpları ben sevmiyordum. Bu modeli sevdim.'

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10. Skechers Erkek Elite Flex Hartnell Slip On Spor Ayakkabı

10. Skechers Erkek Elite Flex Hartnell Slip On Spor Ayakkabı

Skechers Elite Flex Hartnell erkek spor ayakkabıları, hava soğutmalı hafızalı köpük iç tabanı ve esnek orta tabanı ile konfor ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. Tek parça kumaş üst kısmı ve bungee streç bağcıklı ön paneli ile modern ve şık bir görünüm sağlıyor. 

'Skechers’in bu modelini çok seviyorum. Çok estetik ve çok rahat. Kesinlikle tavsiye ediyorum.'

Burada.

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11. Converse Chuck Taylor All Star Hi M9160 Spor Ayakkabı

11. Converse Chuck Taylor All Star Hi M9160 Spor Ayakkabı

Bu ayakkabı, ikonik silüeti ve birinci sınıf kanvas malzemesi ile dikkat çekiyor. Kanatlı ayakkabı dili dikişi ile destek sağlarken, eski yıldız bilek arması ve vintage plaka detayları ile retro bir hava katıyor. Ayrıca, konforlu bir kullanım sunan OrthoLite iç tabanı ve 35mm'lik kauçuk bantlaması ile ayaklarınızı gün boyu rahat ettiriyor.

Burada.

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12. Vans Kadın Doheny Spor Ayakkabı

12. Vans Kadın Doheny Spor Ayakkabı

Vans'ın Doheny modeli, Classic Era ve Otantik modellerinden esinlenerek tasarlanmış. Bu spor ayakkabı, dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor ve çift dikişli üst malzeme ve ikonik kauçuk waffle tabanı ile beğeni topluyor. 

'Bu rahat ve güzel spor ayakkabılar, günlük kullanım için mükemmel ve siyah oldukları için her şeyle mükemmel bir şekilde kombinlenebiliyor. Umarım uzun süre dayanırlar

Burada bulabilirsiniz.

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13. Columbia Peakfreak X2 Outdry Erkek Ayakkabı

13. Columbia Peakfreak X2 Outdry Erkek Ayakkabı

Bu modern ve fonksiyonel Columbia yürüyüş ayakkabısı, su geçirmez Outdry yapısı ve sentetik kaplamalı kumaş üst malzemesi ile dikkat çekiyor. Hafifliği ve rahatlığı ile çok sevilen ürüne gelen bir yorum şöyle:

'Siparişten 2 hafta sonra teslim edildi. Tahmini teslimden önce geldi, kutusu vs orijinal columbia tarafından paketlenmişti. Türkiye yurtiçi fiyatı 10.000 TL civarında amazondan 3.600 TL'ye satın aldım. Ürün oldukça hafif ve rahat orijinal Columbia.'

Burada bulabilirsiniz.

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14. Under Armour UA Surge 3 Erkek Koşu Ayakkabısı

14. Under Armour UA Surge 3 Erkek Koşu Ayakkabısı

Under Armour Surge 3 erkek koşu ayakkabısı, nefes alabilen file üst malzeme ve bilek bölgesindeki iyileştirilmiş sönümleme ile kullanıcının konforunu ve performansını artırıyor. Ağırlık yapmayan dolgulu EVA ara tabanı sayesinde enerji geri dönüşünü desteklerken, stratejik olarak yerleştirilmiş kauçuk ayaklar uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor. 

Burada bulabilirsiniz.

'Kaliteli ve başarılı. Tam numara olarak aldım tam geldi. Rahat ve konforlu'

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15. Skechers Erkek Track Scloric Sneaker

15. Skechers Erkek Track Scloric Sneaker

'Ayakkabıyla ilgili tek pişmanlığım daha erken bu ayakkabıyı almamak oldu. İnanılmaz rahat diğer ayakkabılar rafa kalktı resmen. Kesinlikle tavsiye ederim. Tam ayağıma göre oldu numaranızı alabilirsiniz.'

Burada bulabilirsiniz.

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