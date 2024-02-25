Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan 15 Ürünü

etiket Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan 15 Ürünü

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 15:34

Ev yaşamınızı kolaylaştıracak bir dizi ürün, mutfak gereçleri ve yapı market malzemeleri ile birlikte modanın nabzını tutmanızı sağlayacak ayakkabılar ve daha birçok ürün bu içerikte sizleri bekliyor. Arzum'dan mutfak aletleri, Skechers'tan şık ve rahat ayakkabılar, Febreze'den ferahlatıcı ev ürünleri ve Bosch'tan kaliteli yapı market malzemeleri gibi birçok popüler markanın en çok tercih edilen ürünlerini bu içerikte bulabilirsiniz. 

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 25.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Busstier Store - 50 Adet Airfryer Pişirme Kağıdı

1. Busstier Store - 50 Adet Airfryer Pişirme Kağıdı

Bu pişirme kağıdı, yemeklerinizi lezzetli bir şekilde pişirirken fritözünüzün temiz kalmasını sağlar. Tek kullanımlık olması ve kolay saklanabilir olması ile mutfakta pratikliği artırır. Ayrıca, fazla yağları emme özelliği sayesinde daha sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz.

Burada.

Amazon

2. Febreze Hava Ferahlatıcı Araba Kokusu Okyanus Esintisi

2. Febreze Hava Ferahlatıcı Araba Kokusu Okyanus Esintisi

Arabanızda 45 gün boyunca kötü kokulara elveda deyin ve onların geri gelmesini engelleyin. Elektrik ya da başka bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan, kesintisiz bir ferahlık deneyimi yaşayın. Bu eşsiz ürün, hafif ve ferah kokusuyla aracınızı adeta bir bahar bahçesine çevirecek.

Burada.

Amazon

3. Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

3. Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

Skechers Hava Soğutmalı Hafızalı Köpük ayakkabı, rahatlığı ve dayanıklılığı ile dikkat çeken bir model. Hem spor hem de günlük kullanım için uygun. 

'Ayakkabım 10 günde elime ulaştı.Orijinal ürün.Tam kalıp 38 numara giyiyorum tam oldu.Çok rahat bir ayakkabı'

Burada.

Amazon

4. ANTHONY JACKSON - 6'lı Kutu Premium Boxer Quinn 447 C

4. ANTHONY JACKSON - 6'lı Kutu Premium Boxer Quinn 447 C

Anthony Jackson erkek boxerları, yüksek kaliteli ve dayanıklı pamuk malzemesiyle, yıkamalara rağmen formunu koruyor ve konforlu bir kullanım sağlıyor. Nefes alabilen özel iç kumaşı sayesinde ise gün boyu rahat hissetmenizi sağlıyor.

Burada.

Amazon

5. Adidas RUN50S Unisex Spor Ayakkabı

5. Adidas RUN50S Unisex Spor Ayakkabı

Bu adidas spor ayakkabı, sade ve şık tasarımıyla göz dolduruyor. Hafifliği ve kanvas yapısıyla konforu ön planda tutarken, sertleştirilmiş dış tabanı ve kauçuk burun kısmıyla beğenileri topluyor. Ayrıca, pamuklu yapısıyla sürdürülebilir pamuk çiftçiliğini destekliyor.

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Levi's Graphic Set-In Tişört

6. Levi's Graphic Set-In Tişört

'Kaliteli güzel ürün, Türkiye üretimi fiyat uygun diye bir büyük bedenini aldım çok çok büyük oldu, levis üst giyim için ürün alacaksanız, bedeninizi bir küçüğünü alabilirsiniz, yoksa oversize üretim, çok dökümlü duruyor. 1.90 boy 90 kilo XXL beden çok çok büyük oldu, L beden Fit olurdu... '

Burada.

Amazon

7. WD-40 Çok Amaçlı Sıvı

7. WD-40 Çok Amaçlı Sıvı

Bu çok yönlü sprey, evinizdeki ve atölyenizdeki birçok sorunu çözmenin yanı sıra metalleri paslanmaya karşı korur ve sıkışmış parçaları onarır. Yağ ve kir tabakalarını temizleyerek kapıların gıcırdamasını önler. Kullanımı oldukça pratik olan bu ürün, yüzeyde emilmesi için bırakılır ve silmeye gerek duymaz.

Burada.

Amazon

8. Narpump Damacana Pompası

8. Narpump Damacana Pompası

Bu ürünün en büyük özelliği tek dokunuşla açılıp kapanabilmesi, bu sayede çocuklar ve yaşlılar da rahatlıkla kullanabiliyor. Ayrıca BPA içermeyen malzemesi sayesinde anneler ve bebekler için de oldukça güvenli. Ancak dikkat, ürünün performansını korumak için sadece kutusundan çıkan şarj kablosunu kullanmalısınız!

Burada.

Amazon

9. Philips Azur 7500 Serisi Buharlı Ütü

9. Philips Azur 7500 Serisi Buharlı Ütü

Bu 3200W gücündeki ütü, hızlı ısınma özelliği sayesinde ütüleme işlerinizi çabucak halleder. Kesintisiz buharıyla kırışıklıkları kolayca giderir ve inatçı kırışıklıklarla başa çıkmak için 260g'a kadar buhar püskürtme özelliği bulunur. Ayrıca, akıllı tasarımı sayesinde enerji tasarrufu sağlar ve güvenliğinizi düşünerek belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanır.

Burada.

Ürün kusursuz, Philips yapmış ayar gerektirmemesi çok süper elektrik tüketimi nasıl bilmiyorum ama ütü arayanlar başka ürünlere zaman harcamasin derim.

Amazon

10. Arnica GH21800 Diva Pro Rendeli El Blender Seti Beyaz

10. Arnica GH21800 Diva Pro Rendeli El Blender Seti Beyaz

Bu süper güçlü 1200 Watt'lık mutfak yardımcısı, çift kademeli hız sistemi ve turbo fonksiyonu ile yemek yapmayı bir zevke dönüştürüyor. Paslanmaz çelik çift bıçaklı doğrayıcı kabı ve geniş 1.75 Lt haznesi ile hem rendeleme hem de dilimleme işlemlerini bir çırpıda hallediyor. Hem pratik hem de hızlı bir çözüm arayanlar için ideal bir seçim.

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Bosch EasyPump Elektrikli Hava Pompası Mini Kompresör

11. Bosch EasyPump Elektrikli Hava Pompası Mini Kompresör

Bosch'un elektrikli hava pompası, bisikletten otomobile, spor ekipmanlarına kadar her türlü şişirme işini kolaylaştırıyor. Dahili aküsü USB kablosu ile şarj edilebilen bu hafif ve kompakt alet, LED ışığı sayesinde karanlıkta bile işinizi görüyor. Üstelik en yaygın nozülleri ve aksesuarları ile birlikte geliyor ve küçük bir çantada rahatça taşınabiliyor.

'Ürün çok güzel , paketlemesi güzel. Kullanımı çok kolay. Tavsiye ederim. Yolda kalan 1 lastiği şişirir 23 dk içinde .'

Burada.

Amazon

12. Mayaglory Turbo Fan 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı

12. Mayaglory Turbo Fan 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı

Bu duş başlığının  sunduğu 5 farklı fonksiyon sayesinde, yağmur hissi ya da bir masaj keyfi yaşayabilir, hatta su tasarrufu yaparak çevreyi koruyabilirsiniz. Üstelik bu duş başlığı, yüksek basınç ve performansıyla, duşta geçirdiğiniz zamanı bir ferahlama deneyimine dönüştürüyor. Hem kaliteli malzemelerden üretilmiş olması hem de uzun ömürlü kullanımıyla, bu duş başlığı size konforlu ve ekonomik bir duş deneyimi sunuyor.

Burada.

Amazon

13. Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

13. Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

Philips 8000 Aqua Plus kablosuz dik süpürge, özel Aqua başlığı sayesinde hem silme hem de süpürme işlemini tek bir hareketle yapmanızı sağlar. Deterjan ekleyebileceğiniz su haznesi ve Always Clean kaplamalı antibakteriyel fiber bezlerle temizlik sonrası bakteri oluşumunu engeller. Ürün, ıslak ve kuru başlıklar, mini turbo başlık, aralık temizleme aparatı, ekstra filtre, entegre başlık ve uzatma hortumu dahil olmak üzere birçok aksesuarla birlikte gelir.

Burada.

Amazon

14. Solingen Plus Mikrofiber Bez

14. Solingen Plus Mikrofiber Bez

Solingen Plus Mikrofiber temizlik bezleri, evinizin her köşesini tek seferde ve deterjansız temizlemenin en pratik yolunu sunuyor. Ekstra büyük boyutları sayesinde geniş alanları hızla temizleyebilir, özel kumaşı ile beyaz eşyalarınızı ve hassas yüzeyleri güvenle temizleyebilirsiniz. Üstelik bu bezler, bakterilere karşı da son derece etkili!

Burada.

Amazon

15. Arzum Ar1032 Shake'n Take Siyah Kişisel 300 W Smoothie Blender

15. Arzum Ar1032 Shake'n Take Siyah Kişisel 300 W Smoothie Blender

Shake`N Take Kişisel Blender'ınızla bir tuşla hızlıca taze içecekler hazırlayabilirsiniz. İçme kapağı eklenen 570 ve 400 ml'lik BPA'sız şişelerle içeceğinizi her yere yanınızda götürebilirsiniz. İstediğiniz zaman taze ve lezzetli bir içecek keyfi sizi bekliyor.

Burada.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?