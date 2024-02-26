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Bebeğinizin 2 Yaş Krizi Başlamadan Önce Edinmeniz Gereken Huzur Garantili Ürünler

etiket Bebeğinizin 2 Yaş Krizi Başlamadan Önce Edinmeniz Gereken Huzur Garantili Ürünler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 10:29

İki yaşındaki çocukların iki yaş krizi anlarında ebeveynlere destek olacak, bir nebze huzur sağlayacak 15 farklı ürünü sizler için bir araya getirdik. Birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlik tahtaları, çocukların motor becerilerini geliştirecek pedalsız bisikletler, hayal gücünü zenginleştirecek çıkartma setleri, yaratıcılığı artıracak lego setleri ve daha pek çok ürün bu içeriğimizde sizleri bekliyor.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 25.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Çocuk Akademi - 2 Yaş Etkinlik Seti

1. Çocuk Akademi - 2 Yaş Etkinlik Seti

Çocuk Akademi 2 Yaş Etkinlik seti 3 kitap ve toplam 240 sayfadan oluşuyor ve MEB okul öncesi kazanımlarına ek olarak temel yaşam becerilerini desteklemek amacıyla tasarlanmış. Bu etkinlik seti, çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenirken tüm gelişim alanlarının desteklenmesi amacıyla uzman psikolog ve çocuk gelişimci eşliğinde tasarlanmıştır.

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2. İlk Çıkartma Kitabım: Duygular

2. İlk Çıkartma Kitabım: Duygular

Bugün kendinizi nasıl hissettiğinizi hiç düşündünüz mü? Çocuklar için duygularını anlamalarına yardımcı olacak, rengarenk ve eğlenceli çıkartmalarla dolu bir kitap size iki yaş krizinde destek olabilir. Ebeveynlerin de sevdiği bu kitap, çocukların duygusal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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3. Sterneer - Montessori Manyetik Balıkçılık Oyunu

3. Sterneer - Montessori Manyetik Balıkçılık Oyunu

Bu çok fonksiyonlu Montessori oyuncağı, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayan bir dizi aktivite sunar. Çeşitli hayvan şekilleri, balıklar ve böceklerle dolu beşgen bir kamyondan oluşan bu set, çocukların şekilleri karşılaştırmasına, balık tutmasına ve hatta düzenleme becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Çevre dostu ahşaptan yapılan bu oyuncak, 1,5-3 yaş arası çocuklar için ideal bir hediye seçeneği olup, oyun alanını düzenli tutmak için tüm parçaların araba içinde saklanabileceği bir tasarıma sahiptir.

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4. LEGO DUPLO Kasabası Alfabe Kamyonu Oyuncağı

4. LEGO DUPLO Kasabası Alfabe Kamyonu Oyuncağı

LEGO DUPLO Kasabası Alfabe Kamyonu, 2 yaş ve üzeri çocuklara alfabeyi öğretmek için tasarlanmış eğlenceli bir oyuncak. Römorku ayrılabilen ve sürülebilen bu kamyon, çocukların kendi sözcüklerini oluşturabileceği 26 adet harfli yapım parçası ve 2 LEGO DUPLO figürü içeriyor. Ayrıca, çocukları alfabe şarkısı söylemeye teşvik etmek için bir LEGO DUPLO teyp ve harfleri okumaları için bir kitap da pakete dahil.

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5. Chillafish Charlie - Denge Bisikleti

5. Chillafish Charlie - Denge Bisikleti

Charlie, 18 ay ve üzeri çocuklar için tasarlanmış, hafif ve taşıması kolay bir denge bisikletidir. Metal gövdesi ve şişirme gerektirmeyen tekerlekleri ile çocukların motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, çocuğunuzun rahatlığı için özel tasarlanmış selesi ve yükseklik ayarlı direksiyonu ile sürüş deneyimini keyifli hale getirir.

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6. HB.YE - Busybook Bebek Eğitici Duyusal Oyuncak Aktivite Tahtası

6. HB.YE - Busybook Bebek Eğitici Duyusal Oyuncak Aktivite Tahtası

Bu 4 katmanlı duyusal tahta, çocukların günlük hayatı öğrenmelerine ve bilişsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Harfler, sayılar, saatler ve bir takvimle donatılmış olan bu eğitici oyuncak, çocukların sayıları, harfleri ve zamanı anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, çocukların uçakta, arabada veya restoranda can sıkıntısını gidermek için mükemmel bir seyahat oyuncak aktivite tahtasıdır.

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7. TOP BRIGHT - Mıknatıslı Solucan Yakalama Oyunu

7. TOP BRIGHT - Mıknatıslı Solucan Yakalama Oyunu

2 yaşındaki çocuklar için ideal bir eğitici oyuncak olan bu set, çocukların ince motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda onları doğa hakkında öğrenmeye teşvik ediyor. BPA içermeyen yüksek kaliteli ahşaptan üretilen bu oyuncak, çocukların güvenli bir şekilde oynamalarını sağlar. 

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8. Fagus Wood - Doğal Ahşap Çocuk Oyuncak Denge Tahtası

8. Fagus Wood - Doğal Ahşap Çocuk Oyuncak Denge Tahtası

Denge tahtası, kayın ağacından üretilen, 250 kg taşıma kapasitesine sahip ve çeşitli amaçlar için kullanılabilen bir oyuncak. Bebeğinizin denge kurarken eğlenebileceği oyuncak burada.

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9. KidMigo Çocuk mutfağı aksesuarı

9. KidMigo Çocuk mutfağı aksesuarı

Bu çocuk mutfağı aksesuarı, 14 farklı türde meyve, bir ahşap servis tepsisi ve bir tuval saklama çantası içeriyor. Ahşap oyuncaklar, çocukların sayıları, renkleri tanıma ve gruplandırma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor. İki yaş krizi anında bağımsızlaşmak isteyen çocuğunuz için yemek yapma etkinliği olabilecek bu oyuncak için tıklayın.

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10. Qcwwy Oyuncak Dürbün

10. Qcwwy Oyuncak Dürbün

Bu kullanımı kolay çocuk dürbünü, seyahat etmeyi seven çocuklar için ideal bir oyuncaktır. Ürün listesinde çocuk dürbünleri ve düdükler bulunurken, bu dürbün kuş gözlemciliği, kamp, yürüyüş ve avcılık gibi açık hava etkinlikleri için mükemmel bir seçenektir. Sevimli tavşan şeklindeki tasarımı ve çıkarılabilir özellikleri ile çocukların ilgisini çekecek bir oyuncaktır.

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11. toyZoom Çocuk 24 MP Dijital Kamera

11. toyZoom Çocuk 24 MP Dijital Kamera

Bu çocuk kamerası, 2,4 inç LCD ekran, HD 1080P/30 fps video ve 24 MP fotoğraf özellikleri ile çocukların fotoğrafçılık hobisini keşfetmeleri için ideal bir araç. Yüksek kaliteli silikon malzeme ve darbeye dayanıklı yapısı ile çocuklar için güvenli ve kullanımı kolaydır. Ayrıca, farklı çekim modları ve yüz tanıma özelliği gibi çoklu fonksiyonları ile çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını teşvik eder.

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12. Candy & Ken Küçük Market Sepeti

12. Candy & Ken Küçük Market Sepeti

Dede markasının çocuklar için ürettiği, eğlenceli ve zeka gelişimine yardımcı oyunlar arasında miniklerin alışveriş deneyimini yaşayabilecekleri bir market sepeti bulunuyor. Bu ürünlerin tamamı lisanslı ve orijinal olup, çocukların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini hedefliyor. Bu sayede çocuklar, alışverişin heyecanını ve eğlencesini güvenli bir şekilde evlerinde yaşayabiliyorlar.

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13. TONZE - Çocuk Alet Seti ile Elektrikli Testere

13. TONZE - Çocuk Alet Seti ile Elektrikli Testere

Bu çocuk alet seti, çocuk alet kutusu, elektrikli testere, çocuk kaskı, iş gözlüğü ve eldivenlerden oluşur ve tüm parçalar gerçekçi bir görünüme sahiptir. Çocuklar, bu araçları kullanarak yetişkin işlerini taklit ederken, aynı zamanda mühendislik hayal gücünü teşvik eder ve araçları kullanma deneyimini geliştirirler. Set, çevre dostu ve toksiksiz ABS malzemeden yapılmıştır, bu da onu sağlam, dayanıklı ve çocuklar için güvenli bir oyuncak haline getirir.

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14. Konijiwa - 8 LED ışık anahtarlı Aktivite Panosu

14. Konijiwa - 8 LED ışık anahtarlı Aktivite Panosu

Özel tasarım Montessori tahtası, anahtarları ve LED ışıkları ile donatılmış, çocukların parmaklarına uygun boyutlarda düğmeler ve anahtarlar içeren bir oyuncaktır. Doğal ahşaptan yapılan bu oyuncak, çocukların renkleri tanımasını ve düşünme becerilerini geliştirmesini teşvik eder. Taşınabilir boyutları sayesinde seyahatlerde de kullanılabilir ve çocuklar için ideal bir hediye seçeneği oluşturur.

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15. Doddl Çocuk Çatal Bıçak Seti

15. Doddl Çocuk Çatal Bıçak Seti

Doddl çatal bıçak seti, çocukların yemek yemeyi öğrenmesini kolaylaştıran ergonomik bir tasarıma sahiptir. Bu set, çocukların motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda özgüvenlerini de artırır. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen bu set, uzun ömürlüdür ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Burada.

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