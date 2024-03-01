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ŞOK'a Çalışma Koltuğu ve Yapı Malzemeleri Geliyor! 2 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Çalışma Koltuğu ve Yapı Malzemeleri Geliyor! 2 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
01.03.2024 - 13:47

ŞOK 2 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 Mart 2024 - 5 Mart 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Braun Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL

Braun Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL

  • Braun Silk-Epil 5 5620 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1.499 TL 

  • Meridyen Siyah Duş Başlığı Seti 149 TL 

  • 3+1 Luiza Merdiven 499 TL 

  • Kadın Pijama Takımı 299 TL 

  • Kadın Yumuşak Dokulu Sabahlık 350 TL 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 54,95 TL

  • 10 kg Quartz İç Cephe Boyası 299 TL 

  • 17,5 kg Quartz Tavan Boyası 349 TL 

  • Polisan Pro Tavan Kestirme Fırçası 49,95 TL 

  • 280 gram Şeffaf Silikon 79,95 TL 

  • İç Cephe Rulosu 99,95 TL 

  • Kalorifer Rulosu 39,95 TL 

  • X7 Eldiven 29,95 TL 

  • Tamir Bandı 24,95 TL 

  • 280 ml Akrilik Mastik 39,95 TL 

  • Elektrik Bandı 12,95 TL 

  • Fırça No:2,5 39,95 TL 

  • Fırça No:2 34,95 TL 

  • Fırça No:3 44,95 TL 

  • Şerit Metre 199 TL

  • Çelik Pense 179 TL 

  • Maskeleme Bandı 29,95 TL 

  • Plastik Silikon Tabancası 59,95 TL

  • Zincir Askılı Omuz Çantası 139 TL 

  • Cüzdan 79,95 TL 

  • 2'li Kadın Desenli Slip 54,95 TL 

  • Kadın Omuz Çantası 145 TL 

  • Kadın Sırt Çantası 179 TL 

  • Zincir Askılı Telefonluk 129 TL 

  • 2'li Kadın Desenli Bato Slip 54,95 TL

Hoover 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 14.499 TL

Hoover 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 14.499 TL

  • Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 12.399 TL

  • Hoover 14 Kg Çamaşır Makinesi 17.699 TL

  • Philips Daily Collection Smoothie Blender 1.599 TL

  • Duraslide Yapışmaz Granit Tava 1.499 TL

  • Hoover 11 kg / 9 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 18.499 TL

  • Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL

  • Altus 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 9.699 TL

  • Altus 6 kg Çamaşır Makinesi 8.499 TL

  • Altus Çamaşır Makinesi 12.499 TL

Sina Çalışma Koltuğu 2.795 TL

Sina Çalışma Koltuğu 2.795 TL

  • Chantra Yönetici Koltuğu 2.995 TL

  • Winney Çalışma Koltuğu 1.299 TL

  • Çizgili Sekreter Çalışma Koltuğu 1.399 TL

  • Donna Fileli Çalışma Koltuğu 2.445 TL

  • Tabure Plastik 749 TL

  • Maya Çocuk Çalışma Koltuğu 745 TL

JCB 18V 2.0AH Çift Akülü Darbeli Matkap Bez Çantalı 5.690 TL

JCB 18V 2.0AH Çift Akülü Darbeli Matkap Bez Çantalı 5.690 TL

  • JCB 12V 2.0AH Bez Çantalı Çift Akülü Matkap 3.490 TL

  • JCB Avuç Taşlama 600 W 1.790 TL

  • JCB Akülü Eksantrik Zımpara 4.590 TL

  • JCB Lazerli Mesafe Ölçer 2.990 TL

  • JCB Plastik Tabanlı Bez Çanta 799 TL

  • JCB Dekupaj 2.990 TL

  • JCB Lazerli Yatay/Dikey Hizalama Tripod Hediye 3.290 TL

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