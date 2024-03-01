BİM'e Yapı Malzemeleri Geliyor! 5 - 8 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Yapı Malzemeleri Geliyor! 5 - 8 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
8 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Ramazan özel👇
Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL
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Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 49 TL
SGS Kırıcı - Delici Matkap 1.599 TL
Çaydanlık 429 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 879 TL
Kiğılı Dynamic Sweatshirt 349 TL
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