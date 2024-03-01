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BİM'e Yapı Malzemeleri Geliyor! 5 - 8 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Yapı Malzemeleri Geliyor! 5 - 8 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
01.03.2024 - 11:56

8 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Ramazan özel👇

Ramazan özel👇

Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL

Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL

  • Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.299 TL

  • Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.499 TL

  • Casper VIA M35 Cep Telefonu 4.999 TL

  • Polosmart Tws Kulaklık 279 TL

  • Polosmart Magsafe Şarj Aleti 349 TL

  • Polosmart Powerbank 10.000 mAh 279 TL

  • Alarmlı Saatli BT Speaker & Radyo 399 TL

  • Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 249 TL

  • Katlanır Yer Sofrası 70 cm 319 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 49 TL

Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 49 TL

  • Şerit Metre 69 TL

  • 5'li Tornavida Seti 124 TL

  • Kurbağacık Anahtar 189 TL

  • Profesyonel Oto Fırçası 59 TL

  • Mucize Temizleme Pastası 39 TL

SGS Kırıcı - Delici Matkap 1.599 TL

SGS Kırıcı - Delici Matkap 1.599 TL

  • PROWARE 58 Parça Cy-l Mini Tornavida Seti 349 TL

  • SGS Makaralı Kablo 349 TL

  • Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 359 TL

  • Polisan Acqua Tavan Boyası 17,5 Kg 399 TL

  • Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven 649 TL

  • Çok Amaçlı Elastik Kova 79 TL

  • Sarı Çizme 179 TL

Çaydanlık 429 TL

Çaydanlık 429 TL

  • Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 700 ml 109 TL

  • Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 900 ml 119 TL

  • Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 1200 ml 129 TL

  • Glass in love Cam Kurabiyelik 900 ml 99 TL

  • Glass in love Simli Çift Cidarlı Bardak 350 ml 99 TL

  • Paşabahçe Friga Bölmeli Tereyağlık 480 cc 59 TL

  • Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı 25 cm 39,50 TL

  • Paşabahçe Tokio Kase 2'li 39,50 TL

  • Kırmızı Kapaklı Borcam 1040 cc 89 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 99 TL

  • Benante Oval Tabak 4'lü 149 TL

  • Benante Figürlü Kupa 400 ml 129 TL

  • LAV Vera Çay Seti 169 TL

  • LAV Espresso Bardağı 3'lü 44,50 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 44,50 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 69 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 89 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 109 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 879 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 879 TL

  • Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu 179 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 149 TL

  • Stormax Saklama Kabı 2,5 Litre 26,50 TL

  • Stormax Saklama Kabı 1,5 Litre 22,50 TL

  • Desemli Kahve Bardağı 500 ml 11,50 TL

  • Paşabahçe Mantar Kapak Sürahi 1180 cc 75 TL

  • Paşabahçe Iconic Meşrubat Bardağı 4'lü 99 TL

  • Paşabahçe Penguen Fincan Seti 99 TL

  • Paşabahçe Iconic Su Bardağı 4'lü 89 TL

  • North Pasific Çelik Termos Bardak 470 ml 189 TL

  • Çay Tabağı 6'lı 27,50 TL

  • Benante Metal Havluluk 149 TL

  • Benante Metal Peçetelik 149 TL

  • Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 14,50 TL

  • Sütyen Yıkama Topu 22,50 TL

  • Ahşap Standlı Banyo Seti 2'li 99 TL

  • Ortadan Açılık Kapaklı Çöp Kovası 69 TL

  • Organizer Raf 23,50 TL

  • Okyanus Mutfak Gereçleri 21,50 TL

  • Telefon Tutucu 6,50 TL

  • Tek Fiyyat Plastik Ürünler 15 TL

Kiğılı Dynamic Sweatshirt 349 TL

Kiğılı Dynamic Sweatshirt 349 TL

  • Kadın / Erkek Sweatshirt 99 TL

  • Kadın / Erkek Mest 189 TL

  • Namaz Elbisesi 169 TL

  • Penye Şal 59 TL

  • Mevlüt Örtüsü 135 TL

  • Desenli Seccade 65 TL

  • Taşlı Zikirmatik 49,50 TL

  • Tesbih Taşlı Zikirmatik Set 2'li 69 TL

  • Tesbih - Seccade Set 2'li 89 TL

  • Kadın Yağmurluk 99 TL

  • Çocuk Yağmurluk 99 TL

  • Argesta Önü Kapalı Kadın / Erkek Terlik 119 TL

  • Otantik Premium Masa Örtüsü 85 TL

  • Kapı Önü Paspası 39,50 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 8,50 TL

  • Dikiş Seti 10'lu 99 TL

  • Dikiş Seti 5'li 59 TL

  • Dantel İpliği 100 gr 39,50 TL

  • Yazma 100x100 59 TL

  • Flamlı Eşarp 59 TL

  • İğne Oyası İpliği 20 gr 8,50 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 41,50 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL

  • Makara 2'li 89 TL

  • Dikiş ve Örgü Ürünleri 14,50 TL

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