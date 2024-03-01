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Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
01.03.2024 - 10:41

Herkesin gözdesi olan haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Dikey süpürgeden kahve makinesine, ayakkabıdan bagaj düzenleyici çantaya kadar bu haftanın en çok satılan ürünleri, aşağıda sizinle buluşmayı bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 01.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Haftanın çok satan ürünlerinin başında evinizdeki en büyük yardımcınız olmaya aday Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge bulunuyor.

Haftanın çok satan ürünlerinin başında evinizdeki en büyük yardımcınız olmaya aday Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge bulunuyor.

360° emiş başlığı ile toz ve kiri yakalayan patentli bir emiş teknolojisine sahip olan Philips Aqua Plus Dikey Şarjlı Süpürge, özel olarak tasarlanan Aqua başlığı sayesinde toz, kir ve yapışkan lekeleri her yönde temizleyerek hem süpürüp hem silme özelliği ile öne çıkıyor. 

Aynı anda iki işi yaparak temizliğe ayırdığınız süreyi kısaltan bu ürüne siz de bir şans verebilirsiniz. 

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

10 yıldız olsaydı keşke. Süpüren başlığın harika bir emiş gücü var. Diğer hem silen hem süpüren başlığı ise muhteşem. Silerken normalde paspas ile sağa sola savrulan tozlar oluyordu ama bu hem silip hem süpürdüğü için böyle bir sorun olmuyor. Şarjı 1 saat bana dayandı. Zaten çabuk da şarj oluyor. Günlük süpürme için de süpürme başlığı çok ideal. İçerisinde 2 tane yedek bez çıkıyor. Öle ağır da değil zamanla alışıyorsunuz . Işıklı başlık olması da ayrı güzel yatak altları rahat gözüküyor. Yatak altına da rahat giriyor. Herkes alsın hem de aldırsın bence.

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Neden çok sattığını görür görmez anladığımız Skechers D'lites Jungle Adventure Ayakkabı, hala zirvedeki yerini koruyor.

Neden çok sattığını görür görmez anladığımız Skechers D'lites Jungle Adventure Ayakkabı, hala zirvedeki yerini koruyor.

Piyasadaki fiyatına göre daha uyguna aldığını söyleyen kullanıcı yorumlarıyla öne çıkan Skechers D'lites Jungle Adventure Ayakkabı, rahat modeli ve muhteşem duruşuyla tam bir efsane!

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Amazon sağ olsun, Türkiye'ye göre çok daha uygun fiyata alabiliyoruz.

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Hangi tableti alacağına karar veremeyenler için güzel bir seçenek: Samsung Galaxy Tab S9

Hangi tableti alacağına karar veremeyenler için güzel bir seçenek: Samsung Galaxy Tab S9

S Pen ile daha iyi bir not alma deneyimi sunan Samsung Galaxy Tab S9, yüksek çözünürlüklü 10,9inç ekranı ile her zaman muhteşem bir görüntüleme sunuyor.

  • Düşük mavi ışık salınımı 

  • 90Hz’ye varan uyarlanabilir ekran yenileme hızı 

  • Vision Booster ile açık havada bile geniş ve parlak görüntüler

  • Sizi neredeyse tüm gün idare edecek pil ömrü ve hızlı şarj özelliği bulunuyor.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Tek kelimeyle mükemmel. Boyutu harika. İyi ki bu boy almışım. Kullanımı rahat, pratik uygulamalarla hızlıca kalemiyle güzel notlar vs alınabiliyor. Tavsiye ederim. Ayrıca ekranı, ses kalitesi güzel. Toplantılarıma da tabletimle katılıyorum. Bir sorun yaşamadım. Bluetooth klavye ve mouse ile bağlandığımda pc işlevi görüyor, Office programlarını rahat kullanabilirsiniz.

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Sadece bu haftanın değil ayın çok satan ürünlerinden biri diyebiliriz.

Sadece bu haftanın değil ayın çok satan ürünlerinden biri diyebiliriz.

Columbia Woodburn II, şehirdeki yürüyüş yollarından hafif doğa yürüyüşlerine kadar her yerde performans sergileyen su geçirmez bir outdoor ayakkabısı olarak öne çıkıyor. Deri ve file karışımı üst kısmı, konfor ve nefes alabilirlik sunarken, su geçirmez yapısı ayaklarınızı kuru tutuyor. Enerji geri dönüşümü sağlayan sönümleyici orta taban ve mükemmel kavrama sunan iz bırakmayan dış taban ile donatılmış olan bu ayakkabıya bir şans vermelisiniz.

Linki burada.

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Tüylendiği için giyemediğiniz kıyafetlerinizi ilk günkü haline getiren: Xiaomi Mijia Şarjlı Tüy Temizleme Makinesi

Tüylendiği için giyemediğiniz kıyafetlerinizi ilk günkü haline getiren: Xiaomi Mijia Şarjlı Tüy Temizleme Makinesi

Elinizin altında olması gereken bu ürünü siz de hemen zaman kaybetmeden sepetinize ekleyin. 

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Kesinlikle her evde bulunması gereken bir ürün. Bir kaç kıyafetimde tüylenme vardı yeni gibi yaptı tereddüt etmeden almanızı öneririm 💖

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Günün çoğunu ekran başında geçirenlerin kendilerine alabileceği en güzel ürün: Taşınabilir Laptop Standı

Günün çoğunu ekran başında geçirenlerin kendilerine alabileceği en güzel ürün: Taşınabilir Laptop Standı

Taşınabilir laptop standını kullanmaya başladıktan sonra ağrılarınızın azaldığını fark ettiğinizde 'iyi ki almışım' diyeceksiniz.

Linkini buraya bıraktım.

Bu bir katlanıp taşınabilir hale gelen metal bir laptop standı. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu stand gerçekten çok kullanışlı. Fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi standın iki kolunu birbirine yakınlaştırarak taşınabilir bir duruma getirebiliyorsunuz. Standın iki kolunda da laptopunuzu 7 farklı açıyla yerleştirebileceğiniz delikler bulunuyor. Ürünün alt ve üst kısımlarında laptopunuzun kaymasını önleyen kauçuk malzemeler kullanılmış. Altının boş olmasından dolayı bilgisayarınızın fanlarının hava almasını sağlıyor ve bilgisayarınızı ısınmaktan koruyor. Bu da bir çok iş yaparken hatta oyun oynarken sıcaklık derecelerinin düşmesini sağladı. Son olarak ürünün yanında gelen kumaş bir poşeti de bulunuyor. Genel olarak gayet ergonomik ve kullanışlı bir üründür. Herkese almasını tavsiye ederim

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Kamp tutkunlarının bu hafta en çok tercih ettiği ürün Sensation Premium Uyku Tulumu oldu.

Kamp tutkunlarının bu hafta en çok tercih ettiği ürün Sensation Premium Uyku Tulumu oldu.

Sensation Premium Uyku Tulumu, eksi 21 °C'ye kadar sıcak tutuyor ve fermuarı açarak battaniye olarak da kullanabiliyorsunuz. Tulumun baş kısmında bulunan büzme ipi sayesinde soğuk havalarda tulumun içindeki ısının sabit kaldığını da belirtmeden geçmeyelim.

Su ve rüzgar geçirmeyen bu tulumun ölçüleri:

Boy: 220 cm

En: 80 cm

Kalınlık: 50 cm

Linki burada.

Ürünün iç astarı kalın ve gövde kısmındaki büzme ipiyle daraltma imkanı güzel bir detay olmuş. Ardahan da kış ayında kullandım hiç üşütmedi. İçi rahat ve kullanışlı yer matı yada kamp yatağı kullanmama gerek kalmadı. Rüzgar ve su geçirmiyor dikişleri sağlam dört dörtlük tulum aynısını abime de almayı düşünüyoruz. Satıcıya da hızlı kargo için teşekkürler.

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Yataş Bedding Spinal Support Bamboo Pocket Yaylı Yatak

Yataş Bedding Spinal Support Bamboo Pocket Yaylı Yatak

Sabahları sanki hiç uyumamış gibi uyanıyor ve dinlenmeden güne başlamanın zorluğunu yaşıyorsanız, haftanın çok satan ürünleri arasında yer alan bu yatağı tercih edebilirsiniz.

Farklı vücut tiplerine ve uyku alışkanlıklarına kusursuz uyum sağlamak üzerine geliştirilen yay sistemi sayesinde kişiye özel uyku deneyimi sunan Yataş Bedding Spinal Support Bamboo Pocket Yaylı Yatak, burada sizi bekliyor.

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Dağınık bagajınızın artık toplu ve düzenli görünmesini sağlayacak o ürünü almanın zamanı geldi!

Dağınık bagajınızın artık toplu ve düzenli görünmesini sağlayacak o ürünü almanın zamanı geldi!

Su geçirmeyen kaliteli, ithal, keçe kumaşıyla öne çıkan bu çantayı sadece bagaj için değil piknik veya çalışma esnasında farklı amaçlar için kullanabilirsiniz.

Linki burada.

Gayet kullanışlı içi büyük ve sağlam. Aracımdaki her şeyi içine koydum artık daha düzenli oldu. Kalitesi de çok iyi memnun kaldım.

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Katkısız, koruyucusuz, palm yağı içermeyen Züber Kakaolu Fındık Kreması bu aralar herkesin favorisi!

Katkısız, koruyucusuz, palm yağı içermeyen Züber Kakaolu Fındık Kreması bu aralar herkesin favorisi!

Bu lezzeti hala denemediyseniz hiç vakit kaybetmeden hemen buradan sepetinize ekleyin!

Ürün bildiğim bir ürün; yeni ve çok severek tüketiyoruz. Şahsi fikrim, daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu. Mümkün olduğunca önce sağlık.

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Güne kahvesiz başlayamayanların tercihi bu hafta da Philips LatteGo EP5447/90 Tam Otomatik Kahve Makinesi'nden yana oluyor.

Güne kahvesiz başlayamayanların tercihi bu hafta da Philips LatteGo EP5447/90 Tam Otomatik Kahve Makinesi'nden yana oluyor.

En çok tercih edilen kahve makineleri arasında yer alan Philips Ep5447/90, kullananlardan tam puan almış diyebiliriz.

Özelliklerine gelecek olursak;

  • 15 bar basınç 

  • 1.8 litre filtrelenen su kapasitesi ve 0.26 süt tankı kapasitesi

  • 12 adımlı seramik öğütücü ayarı 

  • 12 farklı kahve yapabilme özelliği

  • LatteGo süt sistemi

  • 5 farklı aroma sertliği ayarı ve ekstra shot özelliği

  • AquaClean filtre

  • Sezgisel ekran ve kahve özelleştirme seçeneği 

  • Kişisel tercihlerinizi kaydeden dört kullanıcı profiline sahiptir.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Makineden genel olarak memnunum, kahve içmeyi seven bir aile olarak her hafta kahveci dükkanlarına ödediğimiz 500 lira cebimize kaldı diyebilirim; kafelerde yapılan kahvelerin neredeyse aynısını ev konforunda bu makineyle yapabiliyorsunuz. Tavsiyem birkaç çeşit kahve şurubu da satın alın ve kahvelerinize farklı aromalar katıp öyle için mükemmel oluyor. Toplamda 13 çeşit içecek yapabiliyor fakat bunların 7-8 tanesini kullanılıyor geri kalanlar olmasa da olur. Ben bu en üst model makineyi ekran arayüzü ve gösterişli bir paneli olması sebebiyle aldım. Görüntü önemli değilse amaç sadece işleviyse, 7-8 çeşit kahve yapan bir veya iki alt modeli de gayet işinizi görür. Makineyle ilgili genel bir şikayet olan ve benim de müzdarip olduğum bir konu var: Kahveyi çok sıcak yapmıyor! Biz Türkler sıcak içecekleri neredeyse kaynama derecesinde hazırlayıp içiyoruz ve bu makine son sıcaklık ayarında dahi anca ortalama sıcaklıkta kahve verebiliyor. Sütlü kahvelerde ise sütü buzdolabından çıkarıp kullanırsanız ılık bir kahve içiyorsunuz. Litrelik sütler açıldıktan sonra dışarıda uzun süre dayanmadığı için ben çocukların içtiği küçük paketli 200 ml sütlerden fazlaca alıp oda sıcaklığındaki mutfak dolabında muhafaza ediyorum ve sütlü kahve yapacağım zaman bir paketi açıp tamamen bitiriyorum. Bu şekilde ancak ortalama bir sıcaklıkta kahve içebiliyorum. İdeal kahve sıcaklığının 60 derece olduğu söyleniyor muhtemelen makine de buna yakın sıcaklıklarda set edilmiştir, zamanla alışırız umarım. 100 kahvede bir demleme ünitesinin çeşme suyunda yıkanıp bir köşede kurumaya bırakılması gerekiyor. Kuruduktan sonra kutudan çıkan gres yağı ile de mekanizmanın yağlaması gerekiyor. Kahve çekirdeği haznesinin içindeki öğütme ayarı 12 kademeli ve hepsini deneyerek ideal ayarın 4 - 6 arası olduğu kanaatine vardım; siz de kendinize göre ayarlayın. Malesef Türkçe dil desteği yok. Hem lezzet için hem de makinenin ömrü açısından su kabına çeşmeden değil damacana veya arıtmadan su doldurun.

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ANTHONY JACKSON 6'lı Kutu Premıum Boxer

ANTHONY JACKSON 6'lı Kutu Premıum Boxer

Beylerden tam puan almayı başarmış bir set. İhtiyacı olanlar buradan hemen sepetine ekleyebilir.

Kullanıcı yorumu:

Kusursuz kalitede ve mükemmel bir ürün. Hiç düşünmeden direkt olarak alın. Ben bir tane daha sipariş verdim. 

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