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A101'de Satışa Sunulan Samsung Akıllı Saat Galaxy Watch 5 Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Samsung Akıllı Saat Galaxy Watch 5 Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 20:34

29 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Samsung Tablet Galaxy Tab S6 Lite modeli özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 29 Şubat a101.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Samsung Akıllı Saat Galaxy Watch 5 Pro modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 29.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

29 Şubat 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Samsung Akıllı Saat Galaxy Watch 5 Pro, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Samsung Akıllı Saat Galaxy Watch 5 Pro, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

Teknolojiyi şıklık ile buluşturan, günlük aktivite takibini kolaylaştıran akıllı saatler son zamanların en sevilen giyilebilir teknoloji ürünlerinden. A101'e gelen Samsung Galaxy Watch 5 Pro, birbirinden güzel özellikleri ve donanımı ile Samsung Galaxy Watch ailesinin en ses getiren ve en yeni üyesi. Samsung'un Galaxy Watch 5 Pro modelinin özelliklerini ve yorumlarını beraber inceleyelim.

Samsung Akıllı Saat Galaxy Watch 5 Pro: Teknoloji ve Stilin Mükemmel Birleşimi

Samsung Akıllı Saat Galaxy Watch 5 Pro: Teknoloji ve Stilin Mükemmel Birleşimi

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Akıllı Saat, sağlık ve fitness verilerini takip etme, spor aktivitelerini otomatik algılama gibi özellikleriyle kullanıcılarına adeta bir spor koçu oluyor. Hem spor hem de günlük yaşamda vazgeçilmez bir parça olan bu saat, sağlam ve dayanıklı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Geniş ekranı ve şık tasarımıyla konfor ve moda bir arada sunan bu akıllı saat, kullanıcılarına tam bir yaşam tarzı sunuyor.

Fitness kazanımlarınızı rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Fitness kazanımlarınızı rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Adım sayınızı, yakılan kaloriyi ve daha fazlasını öğrenmek artık çok kolay! 90'dan fazla egzersiz moduyla donatılmış bu akıllı saat, hareketlerinizi algılayarak siz spor yaparken yanınızda. İstediğiniz zaman ilerlemenizi kontrol edebilir, sağlıklı yaşam hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Rotayı ezberlemenize gerek yok: Galaxy Watch 5 Pro sizin için aklında tutabilir.

Rotayı ezberlemenize gerek yok: Galaxy Watch 5 Pro sizin için aklında tutabilir.

Yeni Rota antrenmanı özelliği, spor severlerin mutlu olmasını sağlayacak! Artık GPX formatındaki antrenman rotalarınızı akıllı telefonunuzdan saatinize aktarabileceksiniz. Üstelik sesli ve titreşimli adım adım navigasyon özelliğiyle bisikletçiler ve yürüyüşçüler için doğru yolda kalmak çocuk oyuncağı olacak.

Uykunuzun her dakikası takip altında kalsın.

Uykunuzun her dakikası takip altında kalsın.

Uyku takibi teknolojisi artık sağlıklı uyku alışkanlıkları oluşturmanızı kolaylaştırıyor ve uykunuzun hangi aşamada olduğunu takip ediyor. Üstelik bu teknoloji, 8 hayvanlı uyku sembolü ile uyku tipinizi belirlemenize yardımcı oluyor. Hem de tüm bunları yaparken, rahat bir uykuya dalabilmeniz için size gecelik uyku raporları sunuyor.

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Yüksek kapasiteli pil ve dayanıklı kasa ile çok güçlü.

Yüksek kapasiteli pil ve dayanıklı kasa ile çok güçlü.

Sapphire kristal ekranıyla iki kat daha dayanıklı hale gelen yeni Galaxy Watch 5 Pro Akıllı Saat, adeta süper kahramanlar gibi güçlü! Siyah veya gri titanyum gövdesiyle, en sert darbeleri bile kaldırabilecek bir zırha sahip. Üstelik 590 mAh'lik devasa pil kapasitesiyle, bu saat sizinle gün boyu enerjik bir şekilde var olmaya devam ediyor. Galaxy Watch ailesinin bu en güçlü üyesi, sizi asla yarı yolda bırakmayacak!

Tek bir ritmi bile kaçırmayan BioActive Sensörü sağlığınızla yakından ilgilenecek.

Tek bir ritmi bile kaçırmayan BioActive Sensörü sağlığınızla yakından ilgilenecek.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro'nun güçlü BioActive Sensor'ü, kalp atış hızınızı, elektriksel kalp aktivitenizi ve vücut kompozisyonunuzu tek bir cihazda takip edebilir. Bu süper sensör, kalp sağlığınızı korumak için nabzınızı ve tansiyonunuzu sürekli olarak kontrol eder. Yüksek ya da düşük tansiyonunuz varsa, akıllı saatiniz bu durumu tespit eder ve sizinle paylaşır.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • NFC: Evet 

  • Bluetooth Versiyon: Bluetooth v5.2 

  • Boyut (Ana Ekran): 1.4' (34.6mm) 

  • İşlemci: 1.18GHz 

  • Depolama (GB): 16 

  • Sensörler: Akselerometre, Barometre, Biyoelektrik Empedans Analiz Sensörü, Elektrik Kalp Sensörü, Jiroskop Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Işık Sensörü, Optik Kalp Atış Hızı Sensörü, Infrared Isı Sensörü 

  • Fiziksel Özellikler: 45.4 x 45.4 x 10.5 mm 

  • Ağırlık: 46.5 g 

  • Ağ/Şebeke: Infra, Wi-Fi,Bluetooth 

  • Müzik Oynatma Formatı: MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB 

  • Lokasyon Teknolojisi: GPS,Glonass,Beidou,Galileo  

  • Bluetooth Profilleri: A2DP,AVRCP,HFP,HSP

  • Ana Ekran:  Super AMOLED 

  • Çözünürlük: 450 x 450 

  • Renk Derinliği: 16M 

  • CPU Hızı: 1.18GHz 

  • CPU Tipi: Dual-Core 

  • Hafıza (GB): 1.5 

  • Kullanılabilir Depolama (GB): 7.5 

  • Harici Depolama Desteği: Hayır 

  • Pil Kapasitesi (mAh): 590 

  • Kullanım Süresi: 80 saate kadar

Kullanıcı yorumu arıyorsanız 👇🏻

Kullanıcı yorumu arıyorsanız 👇🏻

  • 'Tam istediğim gibi bir saat. Çok şık, çok kullanışlı. Şarjı ortalama 2,5 gün gidiyor. Şarj süresi çok kötü değil bence. Arama özelliği çok güzel, ses karşı tarafa çok iyi gidiyor. Araba sürerken saatten konuşuyorum, çok iyi oluyor. Mesajlarda emojiler gözüküyor, mesajlara cevap verilebiliyor. Ekg, stres, uyku takibi, gps, onlarca spor modu, play store uygulamalar vs aradığım her şey var. Uyku takibi çok ayrıntılı analiz sağlıyor. Ayrıca işim gereği çok not alan biriyim, takvim uygulaması ile notlarımı alarmlı olarak saatimde görebiliyorum. Saati ekran ve kasa koruyucu ile kullanıyorum. Kısaca çok memnunum. Telefon gibi bir parçam oldu.'

  • 'Muhteşem bir ürün gerçekten aldığıma çok memnunum iyi ki almışım. Fazlasıyla memnun kaldım şarjı ortalama üç gün gidiyor sesli konuşma özelliği vb. şeyler gayet iyi browser'a girebilirsiniz ayrıca tansiyonu ölçme olayı gerçekten düzgün çalışıyor, rota takibi gps falan da muhteşem kesinlikle tavsiye ederim özellikle Google asistanı çok iyi tavsiye ederim. Tek hoşuma gitmeyen şey keşke şarjı usb olsaydı usb-c olmasaydı ama endişe etmeyin usb-c adaptör olarak telefonunuzu kullanabilirsiniz.'

  • 'Akılı saat alacaklar için fiyatına göre sağladığı fayda açısından şu an piyasadaki en iyi saat bu denilebilir. Gerek malzeme kalitesi gerek donanım özellikleri gerekse de tasarımı oldukça iyi. Sağlık, spor ve diğer yönüyle akıllı saate yakın özellikleri benzerlerinden üstün kılıyor. Eşdeğeri iPhone ürünlerine göre de oldukça ucuz ama bunun sebebi kalitesizliği değil iPhone dünyasına uyumlu olmaması. Kendim de iPhone telefon kullanan birisi olarak saati almamdaki tek amaç normal bir saat klasında yeni nesil akıllı saat olması yoksa bir çok özelliğini kullanmıyorum bile. Samsung telefonu olanlara tavsiyem her yönüyle kullanım açısından kesinlikle pişman olmazlar. Sadece titanyum kasa olması bile Watch 6 almanıza engel olması için bir sebep. Evdeki eski Samsung s10 + ile denedik tüm özellikler aktif. Ölçüm kalitesi nasıl derseniz bu ayarda en iyiyim denen saatler bile ölçümde hata payları yüksek o nedenle günümüzde akıllı saatlerden sağlık özelliği ( EKG , nabız , spo2 ve tansiyon kalori ölçer vb işlemlerde gerçeğe yakın ölçüm beklemek çok mantılı değil bana göre bu konuda alınacak daha çok yol var.'

Aradığınız akıllı saatin Samsung Akıllı Saat Galaxy Watch 5 Pro olduğuna karar verdiyseniz Hepsiburada güvencesiyle de buradan alabilirsiniz. Fiyatı 7.800 TL.

Amazon güvencesiyle almak istiyorsanız da buradan ulaşabilirsiniz. Fiyatı 6.499 TL.

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