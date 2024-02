A101'de Satışa Sunulan Samsung Akıllı Saat Galaxy Watch 5 Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

'Tam istediğim gibi bir saat. Çok şık, çok kullanışlı. Şarjı ortalama 2,5 gün gidiyor. Şarj süresi çok kötü değil bence. Arama özelliği çok güzel, ses karşı tarafa çok iyi gidiyor. Araba sürerken saatten konuşuyorum, çok iyi oluyor. Mesajlarda emojiler gözüküyor, mesajlara cevap verilebiliyor. Ekg, stres, uyku takibi, gps, onlarca spor modu, play store uygulamalar vs aradığım her şey var. Uyku takibi çok ayrıntılı analiz sağlıyor. Ayrıca işim gereği çok not alan biriyim, takvim uygulaması ile notlarımı alarmlı olarak saatimde görebiliyorum. Saati ekran ve kasa koruyucu ile kullanıyorum. Kısaca çok memnunum. Telefon gibi bir parçam oldu.'