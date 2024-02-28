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Eviniz Küçük Yatılı Misafirleriniz Çoksa Bu Kullanışlı Ürünler Tam Size Göre!

etiket Eviniz Küçük Yatılı Misafirleriniz Çoksa Bu Kullanışlı Ürünler Tam Size Göre!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 20:07

Evinizde sık sık misafir ağırlıyorsanız ve onları konforlu bir şekilde ağırlamakta zorlanıyorsanız, içeriğimiz tam size göre. İncelemiş olduğumuz katlanabilir koltuk yatak modelleri, misafirlerinizi rahat ettirecek nitelikte. Sünger kalitesi, kılıf tasarımları ve genel ürün kalitesiyle öne çıkan bu yataklı koltuklar, misafir ağırlama konusunda sizlere büyük kolaylık sağlayacak.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 28.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Niron Yatak Tek Kişilik Katlanır Yatak - 90x200 Katlanabilir Ortopedik Yatak XL

1. Niron Yatak Tek Kişilik Katlanır Yatak - 90x200 Katlanabilir Ortopedik Yatak XL

Birbirine bağlı, 14 cm kalınlığında iki parçadan oluşan ortopedik yatak, kolay taşınabilir ve az yer kaplar. Misafirler geldiğinde en büyük yardımcınız olacak.

Fiyatı 3499 TL olan ürün burada.

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2. DYNMC you Ekstra Konforlu Katlanır Yatak

2. DYNMC you Ekstra Konforlu Katlanır Yatak

4 cm ortopedik sünger tabakası ile yatılı misafirleriniz bu yer yatağına bayılacak. 110 kg'a kadar taşıma kapasitesi olan. yatak kısıtlı alanlara sahip olanlar için biçilmiş kaftan. Katlayarak küçültebileceğiniz yatak burada.

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3. Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk - Krem

3. Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk - Krem

Yatar koltuk ve yatak olarak kullanılabilen koltuk, 14 kademeli ayarlanabilir sırt mekanizmasına sahip. İki kişilik yatağa dönüşebilen bu kanepe evinizi güzelleştirirken misafirleriniz için de harika bir yatak olacak.

Burada bulabilirsiniz.

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4. Homedius Magic Buklet Tek Kişilik Katlanır Yataklı Koltuk Kahverengi Tek

4. Homedius Magic Buklet Tek Kişilik Katlanır Yataklı Koltuk Kahverengi Tek

Uzun ömürlü iç süngeri, farklı kullanım seçenekleri ve sunduğu yüksek konfor ile çok sevilen Homedius Magic Buklet Tek Kişilik Katlanır Yataklı Koltuk, fermuarlı yıkanabilir kılıfı ile oldukça da pratik.

Burada bulabilirsiniz.

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5. EARMUT Siesta Açılır Koltuk Yatak Lacivert

5. EARMUT Siesta Açılır Koltuk Yatak Lacivert

Kolay temizlik sağlayan ve şık görünen özel kumaşıyla öne çıkan koltuk yatak, aynı zamanda su itici özelliğine sahiptir. Bu yüzden evinizde bu koltuğu güvenle kullanabilirsiniz.

Koltuk, minder ve yatak olarak kullanılabilen ürün burada.

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6. Pafu Taida Tekli Katlanır Yataklı Uzanma Koltuğu Patchwork

6. Pafu Taida Tekli Katlanır Yataklı Uzanma Koltuğu Patchwork

İster koltuk, ister yatak olarak kullanabileceğiniz katlanır koltuk, kullananlara konforu ve pratikliği aynı anda sunmayı vadediyor. 

Misafirinizin çok olduğu ama yer bulamadığınız anlarda yardımınıza koşacak ürün burada.

Renkli tasarımıyla evinize çok yakışacağı kesin!

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7. Xpermate Ultra Kalın Katlanır Sünger Yatak

7. Xpermate Ultra Kalın Katlanır Sünger Yatak

Güneşe dayanıklı ve su itici özellikteki kumaştan üretilen katlanır yatak, sadece iç mekanda değil dış mekanda da kullanmaya uygun. Kolay temizlenebilen katlanır sünger yatak kullananlar tarafından oldukça konforlu bulunmuş.

Burada.

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8. Mavi Ay Katlanır Yatak ve Puf 2'si 1 Arada

8. Mavi Ay Katlanır Yatak ve Puf 2'si 1 Arada

Kapalı haliyle oturak veya puf olarak, açıldığında ise yatak olarak kullanabileceğiniz ürün, kaliteli sünger içeriği ile konforlu kullanım sunuyor.

Hem dış kılıfı hem de yatak kısmı yıkanabilen ürün burada.

Hepsiburada

9. Tutku Yatak Portbed Taşınabilir Ped

9. Tutku Yatak Portbed Taşınabilir Ped

Kampta, karavanda, misafir yatağı olarak ve hatta hastane refakatlerinde kullanılabilecek taşınabilir yatak, az yer kaplaması ve yüksek konfor sunması ile öne çıkan ürünlerden. 

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

10. Pafu Nitta Ikili Koltuk Bordo

10. Pafu Nitta Ikili Koltuk Bordo

'Bu fiyata böyle kullanışlı ve konforlu model olamaz. Ayakları da sağlam ve eşit sıkarsanız dengesizlik sorunu yok. Çok hafif bir koltuk. Temizlikte kolaylık sağlıyor.'

Burada.

Hepsiburada
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11. Homedius Mocca Tek Kişilik Katlanır Yatak Uzanma Koltuğu - Antrasit Gri

11. Homedius Mocca Tek Kişilik Katlanır Yatak Uzanma Koltuğu - Antrasit Gri

Bir tarafı sert, bir tarafı yumuşak olarak tasarlanan katlanır yatak, fonksiyonel yapısı ile hem koltuk hem de yatak olarak kullanılabiliyor. 

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

12. Berta Concept Lebedos Mekanizmalı Kanepe Yataklı Katlanır Yatak olabilen Koltuk Mor

12. Berta Concept Lebedos Mekanizmalı Kanepe Yataklı Katlanır Yatak olabilen Koltuk Mor

Yatağa dönüşebilen katlanır koltuk, uzun ömürlü katlanma mekanizması, şık tasarımı ve kaliteli süngeri ile konforu ve şıklığı beraber sunuyor. 

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

13. Mocca Buklet Dekoratif Yataklı Koltuk Çift Kişilik

13. Mocca Buklet Dekoratif Yataklı Koltuk Çift Kişilik

150 KG ağırlık kapasitesine sahip Mocca katlanır yatak, hem kolay temizleniyor, hem de kumaşı sayesinde aşırı rahat hissettiriyor. Kullanan herkesin önerdiği katlanır yatağın iç süngeri de konforlu oluşu ile çok sevilmiş.

Burada bulabilirsiniz.

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