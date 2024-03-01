Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Penti Sütyen Günleri Başladı! Tek Fiyat Fırsatından Hemen Kapmanız Gereken Modeller

etiket Penti Sütyen Günleri Başladı! Tek Fiyat Fırsatından Hemen Kapmanız Gereken Modeller

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 18:32

Penti'nin heyecanla beklenen Sütyen Günleri başladı! Bu özel günlerde, çeşitli modellerdeki sütyenler tek fiyat avantajıyla sizleri bekliyor. Fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçin ve size en uygun modeli seçin. Bu dönemde, her zevke ve ihtiyaca uygun birbirinden şık ve rahat sütyenlerle dolu koleksiyonumuzdan dilediğinizi seçebilirsiniz. 

Bu içerik 01.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Penti #Hiççamaşırı Balensiz Mama Anne Siyah Emzirme Sütyeni

Penti #Hiççamaşırı Balensiz Mama Anne Siyah Emzirme Sütyeni

Bu ürün, yumuşak ve önden açılabilir kapları sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Balensiz yapısı, gün boyu rahatlık ve konfor sunuyor. Ayrıca dantelli detayları, şık ve estetik bir görünüm kazandırır. Tüm bu özellikleriyle birlikte, uygun fiyatıyla bu sütyen, kaçırılmaması gereken bir fırsat!

Ürün fiyatı 349,90 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sütyen günlerinde yer alan tüm sütyenlere buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Penti Ten Rengi Büyük Beden Toparlayıcı Balenli Sütyen

Penti Ten Rengi Büyük Beden Toparlayıcı Balenli Sütyen

Büyük beden giyen kadınlar için ideal bir seçenek olan bu sütyen, vücut hatlarını mükemmel bir şekilde toparlar ve şekillendirir. Elastik kumaşı, vücudu sıkmadan, doğal bir şekilde destekler. Bu sayede, gün boyu rahat bir kullanım imkanı sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel toparlayıcı bir ürün. Paketlenmesi de bayağı özenli beğendim.

Hepsiburada

Penti #Hiççamaşırı Siyah Balensiz Flex Esnek Sütyen

Penti #Hiççamaşırı Siyah Balensiz Flex Esnek Sütyen

Flex Sütyen, dengeli yapısı sayesinde tüm gün boyunca konfor ve rahatlık sunar. Kaplamalı tasarımı, göğüslerinizi destekler ve kaldırır, böylece lifting etkisi sağlar. Yumuşak pamuklu yapısıyla, bu sütyen giyim konforunu bir üst seviyeye taşıyacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok memnun kaldım, bir iki ay geçmesini bekledim yorum için, gayet kaliteli ve rahat ürün adı gibi #hiççamaşırı memnun kaldım. Tam bedeninizi alırsanız sorun yaşamazsınız düşünmeden alın derim...

Hepsiburada

Penti Ten Rengi Toparlayıcı Lotus Premium Dolgusuz Sütyen tek fiyat fırsatıyla sepetinize eklemeniz gereken ürünlerden biri!

Penti Ten Rengi Toparlayıcı Lotus Premium Dolgusuz Sütyen tek fiyat fırsatıyla sepetinize eklemeniz gereken ürünlerden biri!

Lotus Premium Sütyen, vücut hatlarınızı tamamen kavrayarak size olağanüstü bir konfor sağlar. Bu sütyen, balenli ve dolgusuz olup, zarif bir görünüme sahiptir. Bu özellikleriyle hem rahatlık hem de estetik bir görünüm sunacaktır. 

Ürün fiyatı 349,90 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sütyen günlerinde yer alan tüm sütyenlere buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Penti Siyah Büyük Beden Toparlayıcı Balenli Sütyen

Penti Siyah Büyük Beden Toparlayıcı Balenli Sütyen

Penti'nin Siyah Büyük Beden Toparlayıcı Balenli Sütyen modeli, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunar. Kendinizi hem rahat hisseder, hem de vücut hatlarınızı en iyi şekilde sergiler!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Büyük beden iseniz çok güzel toplamaktadır ve gerçekten küçük gösteriyor. Dar tişörtler ile bile rahatlıkla kullanabiliyorum.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Penti Treso Pembe Sütyen

Penti Treso Pembe Sütyen

Ped içermeyen yapısı, sütyenin daha ince ve hafif olmasına yardımcı olur. Bu özellik, göğüslerin doğal bir görünüm kazanmasını sağlar. Bu tasarım, giyen kişiye rahatlık ve hafiflik hissi verirken, aynı zamanda doğal bir görünüm elde etmenizi sağlayacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Penti #Hiççamaşırı Bej Balensiz Cosy Pamuklu Sütyen

Penti #Hiççamaşırı Bej Balensiz Cosy Pamuklu Sütyen

Cosy Cotton Sütyen, dengeli ve konforlu yapısı sayesinde size gün boyu rahatlık sunar. Kaplı ve pamuklu malzemesiyle son derece yumuşak bir dokuya sahip olan bu ürün, giyenin üzerinde adeta bir tüy hafifliği yaratır. 

Ürün fiyatı 349,90 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sütyen günlerinde yer alan tüm sütyenlere buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Penti Siyah Wowbra Destekli Push Up Sütyen

Penti Siyah Wowbra Destekli Push Up Sütyen

Çıkarılabilir askıları sayesinde rahat bir kullanım deneyimi yaşatır. Ekstra Push Up özelliğiyle dolgulu kapları çıkarılabilir ve göğüsleri destekleyerek daha dolgun ve çekici bir görünüm sağlayıp favorileriniz arasına girecek!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Hızlı teslimat kaliteli tam bedeninizi alın.

Hepsiburada

Penti #Hiççamaşırı Ten Balensiz Decollette Push Up Sütyen

Penti #Hiççamaşırı Ten Balensiz Decollette Push Up Sütyen

Mükemmel bir göğüs dekoltesi elde etmek ve dolgun bir görünüm sağlamak için tasarlanmış olan bu sütyen, dekolteli kıyafetlerinizi rahatlıkla giymenize olanak sağlayacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Gerçekten yok gibi çok rahat. Kendi bedenimi aldım tam oldu yumuşacık kumaşı. Penti kalitesi mükemmel.

Hepsiburada

Penti'nin Lily Toparlayıcı Sütyen modeli, siyah renkte ve balensiz tasarımıyla dikkat çekiyor!

Penti'nin Lily Toparlayıcı Sütyen modeli, siyah renkte ve balensiz tasarımıyla dikkat çekiyor!

Bu model, özellikle dantel detaylarıyla kadınlara hem konfor hem de şıklık sunuyor. Lily Toparlayıcı Sütyen, göğüsleri toparlayıcı özelliği sayesinde vücut hatlarınız daha sıkı görünecek! 

Ürün fiyatı 349,90 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sütyen günlerinde yer alan tüm sütyenlere buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Penti Ten Rengi Toparlayıcı Balenli Dolgusuz Lotus Sütyen

Penti Ten Rengi Toparlayıcı Balenli Dolgusuz Lotus Sütyen

Göğüsleri toparlayarak daha estetik bir görünüm kazandıran bu sütyen, lifting etkisi sayesinde vücut hatlarınızı mükemmel bir şekilde ortaya çıkarır. Penti'nin kalitesi ve konforuyla, bu sütyen size gün boyu rahatlık ve özgürlük hissi verecektir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün gerçekten yorumlardaki gibi ben ilk defa aldım ve süper toparlıyor.

Hepsiburada

Penti Dekoltemiz Multiway 4 Farklı Kullanımlı Destekli Balenli Siyah Sütyen

Penti Dekoltemiz Multiway 4 Farklı Kullanımlı Destekli Balenli Siyah Sütyen

Bu sütyen, ayarlanabilir askıları sayesinde dört farklı şekilde kullanılabilir. Askıları çıkararak straplez bir görünüm elde edebilirsiniz veya hem şeffaf hem de lastik bantlarıyla düz veya çapraz bir stil oluşturabilirsiniz. Tek fiyat fırsatıyla kaçırılmaması gereken ürünlerden biri!

Ürün fiyatı 349,90 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sütyen günlerinde yer alan tüm sütyenlere buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?