Ada Kıyafetleriyle Görmeye Alıştığımız Survivor Yarışmacılarının Günlük Kombinleri
Ada Kıyafetleriyle Görmeye Alıştığımız Survivor Yarışmacılarının Günlük Kombinleri
Ülkemizin en sevilen ve izlenilen yarışmalarından biri olan Survivor, Acun Ilıcalı'nın başarılı uyarlamasıyla ekranlara gelirken, yarışmacıların ada kıyafetlerine olan alışkanlığımızı da beraberinde getiriyor. Ancak bu defa, ada kıyafetlerinin ötesine geçiyor ve Survivor yarışmacılarının günlük kombinlerini mercek altına alıyoruz.
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