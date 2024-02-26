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Miniso'nun Eğlenceli Dünyasında Keşfedeceğiniz Sıradışı Ürünler

etiket Miniso'nun Eğlenceli Dünyasında Keşfedeceğiniz Sıradışı Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 18:03

Bu eşsiz ürünler, hayatınıza renk katacak ve günlük yaşamınızı daha keyifli hale getirecek. Miniso'nun geniş ürün yelpazesi, her zevke ve ihtiyaca hitap ederken, kalitesi ve uygun fiyatları ile de dikkat çekiyor. Bu eğlenceli dünya, sizi bekliyor😍

Bu içerik 26.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Miniso'nun bu özel ürünü içeceklerinizin homojen bir şekilde karışmasını sağlayarak, her yudumda eşit bir tat deneyimi sunar!

Miniso'nun bu özel ürünü içeceklerinizin homojen bir şekilde karışmasını sağlayarak, her yudumda eşit bir tat deneyimi sunar!

Miniso'nun Meyve Serisi'nden olan Çalkalama Aparatlı Plastik Şişe, özgün tasarımıyla, içeceklerinizi daha rahat ve hızlı bir şekilde karıştırmanıza yardımcı olur. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Miniso Paslanmaz Çelik Çubuk

Miniso Paslanmaz Çelik Çubuk

Miniso'nun paslanmaz çelik çubukları, hem ev hem de restoran kullanımı için uygundur. Uç kısmındaki oluklar, yiyeceklerin çubuklarla kolayca alınmasını sağlar. Bu, özellikle çubuklarla yemek yeme alışkanlığı olmayan kişiler için büyük bir avantaj!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çelik deyince ağır mıdır acaba diye düşündüm ama gayet ahşap hafifliğinde ve rahatlıkla bulaşık makinesinde yıkanabilir.

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Miniso Masaüstü Telefon Tutucu Beyaz

Miniso Masaüstü Telefon Tutucu Beyaz

Miniso'nun masaüstü telefon tutucusu, pratik ve şık bir tasarıma sahip. Bu ürün, düz bir yüzeye kolayca yerleştirilebilir ve telefonunuzu veya tabletinizi güvenli bir şekilde tutar. İster evde, ister iş yerinde kullanın, bu telefon tutucu, cihazınızı sabit bir şekilde tutarak kullanım kolaylığı sağlıyor!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kullanışlı ve şık bir ürün.

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Miniso'nun en sevilen serilerinden biri olan Gülen Meyve Serisi, seyahatlerinizi daha konforlu ve eğlenceli hale getirecek!

Miniso'nun en sevilen serilerinden biri olan Gülen Meyve Serisi, seyahatlerinizi daha konforlu ve eğlenceli hale getirecek!

Uyku Gözlüklü Boyun Yastığı, hem pratikliği hem de şirin tasarımıyla dikkat çekiyor. Uzun uçuşlar, otobüs yolculukları veya uzun süreli araba seyahatlerinde boyun ağrılarına son! 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Miniso Büyük Sporcu Su Şişesi

Miniso Büyük Sporcu Su Şişesi

Miniso'nun Büyük Sporcu Su Şişesi, özellikle malzeme seçimi ve tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Ürünün gövdesi, dayanıklı bir malzeme olan PET'ten üretilmiştir. Ancak bu su şişesinin en önemli özelliği, ağız kısmında bulunan sızdırmazlık halkası. Bu halka sayesinde, şişenin içindeki suyun dökülme veya sızma gibi problemler yaşaması engellenmiş.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Miniso We Bare Bears Lisanslı 4'lü Gıda Saklama Kabı Grizzly

Miniso We Bare Bears Lisanslı 4'lü Gıda Saklama Kabı Grizzly

We Bare Bears sevimli tasarımıyla sizin de kalbinizi çalacak. Kendine özgü sızdırmaz tasarımı ve hava geçirmez contası sayesinde, yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutma özelliğine sahiptir. Hem pratikliği hem de estetik görünümüyle mutfakta yer almayı hak ediyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Miniso We Bare Bears Lisanslı Hallowen Kostümlü Peluş - Kutup Ayısı

Miniso We Bare Bears Lisanslı Hallowen Kostümlü Peluş - Kutup Ayısı

Hallowen Kostümlü Peluş Kutup Ayısı, sevimli ve eğlenceli bir karakteri, özgün bir yorumla Halloween heyecanına katıyor. Bu peluş kutup ayısı, çocukların ve yetişkinlerin gönlünü fetheden bir karakter olmuş!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Mickey Mouse'un sevimli ve eğlenceli tasarımıyla, bu sulukla su içmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı.

Mickey Mouse'un sevimli ve eğlenceli tasarımıyla, bu sulukla su içmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı.

Mickey Mouse temalı çift katlı pipetli şeffaf plastik suluk, sıradışı tasarımı ve kullanışlılığı ile göz dolduruyor. Bu suluk, hem çocukları hem de yetişkinleri mest edecek bir ürün. İster okula, ister işe, isterseniz de spor salonuna götürün, bu suluk her yerde size eşlik edecek ve sıradanlıktan sıkılanlar için mükemmel bir seçenek olacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Miniso'nun eşsiz ve sevimli tasarımıyla göz dolduran Mini Family Sports Saklama Kutusu, evinizi düzenlemek için mükemmel bir yardımcı!

Miniso'nun eşsiz ve sevimli tasarımıyla göz dolduran Mini Family Sports Saklama Kutusu, evinizi düzenlemek için mükemmel bir yardımcı!

Kutunun içerisine ister banyonuzun pamuklu havlularını, ister yatak odanızın rengarenk çoraplarını yerleştirebilirsiniz. Miniso Mini Family Sports Saklama Kutusu, sevimli görünümü ve işlevselliğiyle sizi kendine hayran bırakacak. Bu yüzden, alışveriş listenize hemen eklemeniz gereken ürünlerden biri! 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Miniso Sanrio Lisanslı Büzgülü Ağızlı Yiyecek Çantası

Miniso Sanrio Lisanslı Büzgülü Ağızlı Yiyecek Çantası

Eşyalarınızı taşımayı bir zevke dönüştürecek olan Büzgülü Ağızlı Yiyecek Çantası, sevimli tasarımıyla karşınızda! Bu çanta, sıradanlıktan sıkılanlar ve hayatlarına biraz renk katmak isteyenler için mükemmel bir seçenek.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Miniso'nun benzersiz Çay Ağacı Özlü Ferahlatıcı Losyonu, bir cilt bakım rüyası gibi karşımıza çıkıyor.

Miniso'nun benzersiz Çay Ağacı Özlü Ferahlatıcı Losyonu, bir cilt bakım rüyası gibi karşımıza çıkıyor.

Bu özel losyon, cildinizi ferahlatacak ve nemlendirecek eşsiz bir formüle sahip. Miniso'nun bu özel ürünü, çay ağacı özünün cilt üzerindeki harikulade etkilerini bir losyon formunda sizlere sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Miniso All Day Maske Pack

Miniso All Day Maske Pack

Bu eşsiz maske, güzelliğinize güzellik katmak için aromatik gül özünün gücünü kullanır. Gül özü, cildinizi derinlemesine nemlendirir, tazeler ve yeniler. Bu sayede cildiniz, daha canlı ve parlak bir görünüme kavuşur. Bu şahane yüz maskesini denemek için daha ne bekliyorsunuz? 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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