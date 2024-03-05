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Yorgun Görünen Gözlerinize İyi Gelecek En Beğenilen Göz Altı Maskeleri

etiket Yorgun Görünen Gözlerinize İyi Gelecek En Beğenilen Göz Altı Maskeleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 11:10

Yorgun göz altı görünümünden sıkıldıysanız, doğru içeriktesiniz! Kolajen içerikli, hyalüronik asitli, yeşil mandalinalı ve daha birçok farklı göz altı maskesini sizler için bir araya getirdik. Şişkinlik, göz altı torbaları, kuru göz altıları gibi sorunlara iyi gelecek en iyi göz altı maskelerini içerikte bulabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. __Bu içerik 04.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Garnier Nem Bombası Göz Altı Torbalarına Karşı Kağıt Göz Maskesi

1. Garnier Nem Bombası Göz Altı Torbalarına Karşı Kağıt Göz Maskesi

'Ara sıra alıyorum, ayda 1 kez vs. Yine de gözlerime çok iyi geliyor kalanı da ellerime boynuma sürüyorum. Ferahlık hissi veriyor. Tavsiye ederim.'

Burada bulabilirsiniz.

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2. L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Maskesi

2. L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Maskesi

Göz çevresini aydınlatıp sıkılaştırmayı hedefleyen göz altı maskesi, torba ve kırışıklık görünümünü azaltıyor. Sadece 44,95 TL. Burada bulabilirsiniz.

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3. Mizon – Vegan Kolajen Göz Altı Maskesi

3. Mizon – Vegan Kolajen Göz Altı Maskesi

Phyto Plump Collagen Eye Patch, doğal içeriklerden üretilen ve vegan bir ürün olarak dikkat çekiyor. Erken yaşlanma belirtileriyle savaşan bu ürün, kolajen amino asitleriyle formüle edilmiş. Nem bombası etkisi yaratan üç farklı hyalüronik asit ve pantenol içeren bu ürün, ayrıca deniz yosunu özü, sargassum özü, centella asiatica özü, İrlanda güvesi özü ve tokoferol gibi bileşenlerle zenginleştirilmiş.

Burada.

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4. Neutrogena Hydro Boost Yorgunluk Karşıtı Hidrojel Göz Maskesi

4. Neutrogena Hydro Boost Yorgunluk Karşıtı Hidrojel Göz Maskesi

Yoğun bir günün ardından cildinizi tazelemek için Kore'de geliştirilmiş Neutrogena Hydro Boost Hidrojel Göz Maskesi'ni deneyin. Dermatolojik olarak test edilmiş bu maske, cildinizle uyumlu pH seviyesine sahip ve yoğun nemlendirme sağlıyor. Yüzünüzü adeta ikinci bir cilt gibi saran bu %100 Hidrojel maske, içeriğinin etkili bir şekilde emilmesini sağlar.

Burada.

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5. Oh K! Chok Chok Göz Altı Maskesi

5. Oh K! Chok Chok Göz Altı Maskesi

Oh K Chok Chok Gözaltı Maskesi, cildi besleyen ve aydınlatan C vitamini ve Niasinamid içerir. Ayrıca hyalüronik asit ve papatya özü ile cildi nemlendirir. Işıltılı, ideal nem oranına sahip bir cilt görünümü sağlayan maske burada.

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6. L'Oréal Paris Yaş Uzmanı Canlandırıcı Kağıt Göz Maskesi 30+

6. L'Oréal Paris Yaş Uzmanı Canlandırıcı Kağıt Göz Maskesi 30+

'Ürün bence gayet rahat bir şekilde uygulanıyor, buzdolabından direkt çıkarıp uygulayınca da soğukluk hissiyle göz çevresini de rahatlatıyor. Bu ürünler düzenli kullanımında etkisini gösteriyor zaten.'

Burada bulabilirsiniz.

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7. LEB BEST 3 Kollajen ve 24 Ayar Altın Göz Maskesi

7. LEB BEST 3 Kollajen ve 24 Ayar Altın Göz Maskesi

Canlandırma ve nemlendirme sağlayan 24 ayar altın içeren maske, ince kırışıklıklara iyi gelen kolajen içeriği ile öne çıkıyor.

Burada bulabilirsiniz.

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8. SNP - 60 Adet Göz Altı Maskesi

8. SNP - 60 Adet Göz Altı Maskesi

Yakut özü ve gül suyu içeriği ile cildinizi canlandırırken bakım yapan göz altı maskesi, cilt elastikiyetini arttırıcı hidrasyon bariyeri ile kullananlar tarafından çok seviliyor.

Burada bulabilirsiniz.

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9. Mizon - Hyalüronik Asit Göz Altı Maskesi

9. Mizon - Hyalüronik Asit Göz Altı Maskesi

Doğal içerikler ile zenginleştirilmiş hyalüronik asitli göz altı maskeleri, şişkinlik ve göz altı kuruluğu durumuna iyi geliyor. Kullananların öve öve bitiremediği maske burada.

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10. Mizon - Kolajen Jel Göz Altı Maskesi

10. Mizon - Kolajen Jel Göz Altı Maskesi

Göz altı torbalarını yok etmesiyle kullanan herkesin gönlünü fetheden maske, sıkılaştırma etkisine sahip. Kolajen içeriği ile kırışık karşıtı olan maske burada.

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11. Goodal - Yeşil Mandalina Özlü Aydınlatıcı Göz Altı Maskesi

11. Goodal - Yeşil Mandalina Özlü Aydınlatıcı Göz Altı Maskesi

Hızlı emilen formülü, pratik kullanımı ve hemen görülen sonuçları ile bu ürüne bayılacaksınız. Olgunlaşmış muadillerine kıyasla 10 kata kadar daha fazla C vitamini içeren mandalina özü kullanılarak yapılmış göz altı maskesi burada.

Hepsiburada

12. Farmasi Dr. C. Tuna Aqua Göz Altı Maskesi

12. Farmasi Dr. C. Tuna Aqua Göz Altı Maskesi

İçeriğinde bulunan hyaluronik asit ve kırmızı yosun sayesinde nemi hapseder ve cilt bariyerini güçlendirmeye katkı sağlayan göz altı maskesi %8 indirimle 367,08 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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13. Sadoer Yaşlanma Karşıtı ve Kaz Ayağı Giderici Kolajen Göz Altı Maskesi

13. Sadoer Yaşlanma Karşıtı ve Kaz Ayağı Giderici Kolajen Göz Altı Maskesi

İnce kırışıklıklarla savaşan kolajen içeriği sayesinde gözle görünür etki sağlayan maske, 60 adet olarak satılıyor.

385 TL'ye Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

14. Faberlic Iseul Serisi Hidrojel Göz Altı Maskesi

14. Faberlic Iseul Serisi Hidrojel Göz Altı Maskesi

Swiftlet yuvalarından elde edilen Bird's Nest özü, cildinizi amino asitlerle ve önemli elementlerle şımartır. Göz altı halkaları için savaş açan klorella yosunu özü, cildin protein ve amino asit ihtiyacını karşılar. Peptid kompleksleri ise cildinizi gençleştirir, pürüzsüzleştirir ve esnekliğini artırır.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

15. Wanna Glow Sıcak-Soğuk Dinlendirici Göz Altı Maskesi

15. Wanna Glow Sıcak-Soğuk Dinlendirici Göz Altı Maskesi

İster soğuk kullanarak göz altı torbaları görünümünü azaltın, ister sıcak kullanarak gözlerinizi dinlendirin. İki türlü kullanımı ile bu seti çok seveceksiniz!

Burada bulabilirsiniz.

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16. Skin Republic Collagen Göz Altı Maskesi

16. Skin Republic Collagen Göz Altı Maskesi

'Düzenli olarak kullandığım ve memnun kaldığım bir ürün.'

Burada bulabilirsiniz.

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17. The Body Shop Serinletici Cucumber Göz Kağıt Maske 12 ML

17. The Body Shop Serinletici Cucumber Göz Kağıt Maske 12 ML

The Body Shop markasının en sevilen ürünlerinden biri olan Salatalık özlü serinletici göz altı maskesi, yorgun gözlerinize çok iyi gelecek.

Burada bulabilirsiniz.

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