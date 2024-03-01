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Hemen Hemen Her Gün Kullanacağınız 12 Mutfak Ürünü

etiket Hemen Hemen Her Gün Kullanacağınız 12 Mutfak Ürünü

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 18:11

Elinizin her gün mutfağınızda ulaşacağı, kullanımının pratikliğiyle sizi kendine hayran bırakacak, 'İyi ki satın almışım' diyeceğiniz 12 mutfak ürününü sizler için derledik. Alanınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlayacak karıştırma kabından, tekrar tekrar kullanabileceğiniz fırın matına, yemeklerinizi güvenle taşıyabileceğiniz yemek kutusuna kadar pek çok ürün bu içerikte sizleri bekliyor.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 01.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tefal G25919 Titanyum 6X UnlimitedOne Wok Tava 28 cm

1. Tefal G25919 Titanyum 6X UnlimitedOne Wok Tava 28 cm

Thermo-Signal teknolojisi ile pişirmeye hazır olduğunda rengi değişen damgası ile yeterli sıcaklığa ulaştığını anlayabilirsiniz. Thermo-Fusion teknolojisi ile hızlı ve homojen ısınan tava, güvenli yapışmaz kaplaması ile kolay temizlenebiliyor ve pişirirken de kolaylık sağlıyor. Tüm ocak tipleri ile uyumlu tava burada.

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2. Uv Stylish - 4 Adet Tekrar Kullanılabilir Silikon Kilitli Torba

2. Uv Stylish - 4 Adet Tekrar Kullanılabilir Silikon Kilitli Torba

Defalarca kullanabileceğiniz, çevreye zarar vermeyeceğiniz ve işlerinizi pratikleştirecek olan silikon kilitli torbalar, BPA içermiyor, koku yapmıyor ve kolaylıkla temizlenebiliyor. Yiyeceklerinizi saklarken veya taşırken kullanabileceğiniz kilitli torbalar burada.

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3. Fjnatinh - 8 Parça Ahşap Kaşık ve Mutfak Gereçleri Seti

3. Fjnatinh - 8 Parça Ahşap Kaşık ve Mutfak Gereçleri Seti

El yapımı ahşaptan üretilen set, mutfakta elinizin en sık gideceği ürünlerden biri olacak. Hem estetik görünen, hem de işlevli oluşuyla kullanıcılardan tam puan alan kaşık seti burada.

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4. Victorinox 6.7701 SwissClassic 10cm Soyma Bıçağı

4. Victorinox 6.7701 SwissClassic 10cm Soyma Bıçağı

Meyve sebzeleri kesmede harika iş çıkaran bıçaklar, ergonomik polipropilen sapları ve yüksek karbonlu paslanmaz çelik metali ile bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Ultra keskin bıçaklar burada.

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5. Karaca Mastermaid Power 10 In 1 Gıda Hazırlama Seti

5. Karaca Mastermaid Power 10 In 1 Gıda Hazırlama Seti

2000 Watt güce sahip bu alet, buz kırabiliyor, öğütebiliyor, rendeleyebiliyor hatta yumurta bile çırpabiliyor. Mutfakta yemek hazırlama sürenizi yarıya indirecek ürün estetik duruşu ile de kullananlardan tam not almış.

Burada bulabilirsiniz.

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6. Shuny - Paslanmaz Çelik Buharlı Pişirici

6. Shuny - Paslanmaz Çelik Buharlı Pişirici

Sağlıklı ve hızlı bir pişirme yöntemi olan buharlı pişirme yöntemi için ihtiyacınız olan pişiriciyi bulduk! Paslanmaz çelikten üretilen ve aşınmaya dayanıklı olan buhar ızgarası, eşit dağıtılan havalandırma delikleri ile yemeklerinizi eşit ve hızlı bir biçimde pişirebilir.

Burada.

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7. Luvan - 304 Paslanmaz Çelik 6'lı Karıştırma Kabı

7. Luvan - 304 Paslanmaz Çelik 6'lı Karıştırma Kabı

Kek çırparken, sebze rendelerken kullanabileceğiniz kap seti, 6 farklı boyutta kabı ve 3 farklı boyutta rendeyi içeriyor. Mutfakta harikalar yaratmanıza olanak sağlayan kaplar, yüksek kalitede paslanmaz çelikten üretilmiş.

Burada bulabilirsiniz.

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8. COSORI - 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

8. COSORI - 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

Her türlü gıdayı kolaylıkla pişirebilecek olan fritöz, 11 ayarlı menüye, yapışmayan ve bulaşık makinesinde yıkanabilen kaplamalara sahip. Ön ısıtma ve sıcak tutma ayarı ile yemeğinizi önceden pişirip servisten önce ısıtabilirsiniz. Led ekranı ile temizlik kolaylığı da sunan ürün burada.

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9. AIRUJIA Bulaşık Kurutma Rafı

9. AIRUJIA Bulaşık Kurutma Rafı

Mutfağınızın estetik görüntüsünü bozmadan bulaşıklarınızı kurutmanızı sağlayacak olan kurutma rafı, uzun ömürlü paslanmaz çelikten üretilmiş. Sıcağa dayanıklı olması ile nihale olarak da kullanabileceğiniz rafı meyve sebze yıkama süzgeci olarak da kullanabilirsiniz.

Burada.

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10. Toskope - 14'ü 1 Arada Mutfak Mandolin Sebze Dilimleyici

10. Toskope - 14'ü 1 Arada Mutfak Mandolin Sebze Dilimleyici

Mandolinden rendeye, küp küp kesmeden dilimlemeye mutfakta dilimleme gerektiren bütün işlerde yardımınıza koşacak sebze doğrayıcı, 14 adet başlık ile geliyor. Mutfakta geçirdiğiniz zamanı yarıya indirmeyi vadeden ürün burada.

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11. Arzum - Ar1032 Shake'n Take Siyah Kişisel 300 W Smoothie Blender

11. Arzum - Ar1032 Shake'n Take Siyah Kişisel 300 W Smoothie Blender

Mutfakta smoothie'ler hazırlamayı seviyorsanız, bu ürün tam size göre. Hem blender hem de smoothie blender'ı olarak kullanabileceğiniz ürün, 570 ve 400 ml kapasiteli şişeleri ile geliyor. İstediğiniz her an içeceğinizi taze olarak hazırlayıp tüketmenize olanak sağlayan blender burada.

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12. Super Kitchen 2 Adet Silikon Pişirme Matı

12. Super Kitchen 2 Adet Silikon Pişirme Matı

'Keşke daha önce alsaydım. Artık pişirme kağıtlarından bıktım.'

Burada bulabilirsiniz.

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