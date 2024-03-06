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Kokusuyla Yaşam Alanınızı Büyüleyecek En Güzel Oda Parfümleri ve Mumlar

etiket Kokusuyla Yaşam Alanınızı Büyüleyecek En Güzel Oda Parfümleri ve Mumlar

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 10:56

Evinizin atmosferini tazeleyecek, mükemmel oda kokuları ve aromatik mumlar konusunda sizlere bir rehber hazırladık. Yankee Candles, Febreze, Air Wick gibi önde gelen markaların en popüler ürünlerini bir araya getirerek, yaşam alanınıza yeni bir soluk ürünleri sizler için seçtik. Bu ürünler, evinizin her köşesini taptaze bir kokuyla dolduracak ve yaşam alanınızı yeniden canlandıracak.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 05.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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1. Smell of the Night - Çift Cidarlı Kupa İçinde Tarçın Çikolata Vanilya Kokulu Soya Mumu

1. Smell of the Night - Çift Cidarlı Kupa İçinde Tarçın Çikolata Vanilya Kokulu Soya Mumu

Çift cidarlı tasarımlı mumlar, hem güvenli hem de ekonomik bir kullanım sunar. Estetik görünümleriyle odanın atmosferine katkıda bulunurken, aynı zamanda daha uzun yanma süresiyle kullanıcılara kolaylık sağlarlar. Ayrıca, dekoratif işlevleri sayesinde ev ya da ofis dekorasyonuna zarif bir dokunuş eklerler.

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2. Nil Mum Portakal Çiçeği Kokulu Soya Mumu 290 gr.

2. Nil Mum Portakal Çiçeği Kokulu Soya Mumu 290 gr.

'Şık ve özenli bir paketlemeden sonra bu harika görüntüye sahip,hoş kokan mumla bakışmam oldukça uzun oldu🥰💛Fotoğraf ekleme özelliği keşke olsaydı,ne demek istediğimi daha iyi anlardınız😇Teşekkürler Nil Mum💛'

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3. Smell of the Night - Hindistan Cevizi Kabuğunda Doğal Kokulu Soya Mumu

3. Smell of the Night - Hindistan Cevizi Kabuğunda Doğal Kokulu Soya Mumu

Hindistan cevizi kabuğundan yapılan bu özel soya mumu, hem çevre dostu hem de sağlıklı bir seçenek. Uzun yanma süresi ve hoş kokusuyla evinize dinginlik katacak bu mum, aynı zamanda orijinal bir hediye alternatifi. Kimyasal içermeyen yapısı sayesinde alerji riskini de ortadan kaldırıyor.

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4. X-Perk - Sandal Ağacı Kokulu Beton Bardak Mum

4. X-Perk - Sandal Ağacı Kokulu Beton Bardak Mum

Parafinden yapılmış sandal ağacı kokulu mum, beton bardağı ile dekoratif bir obje olarak da harika duracak. 80 gr ağırlığındaki mum, 129 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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5. WoodWick Elips Şeklinde Kokulu Mum

5. WoodWick Elips Şeklinde Kokulu Mum

Rustik ve rahat bir atmosfer yaratmak için özenle seçilmiş kokularla dolu Hearthwick Flame mumları, patentli ahşap fitili sayesinde şömine ateşini anımsatan bir alev ve çıtırtı oluşturuyor. Elips şeklindeki geniş ağızlı camı, balmumunu tamamen eriterek dengeli bir koku deneyimi sunuyor.

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6. YANKEE CANDLE Vanilla Cupcake Kokulu Mum

6. YANKEE CANDLE Vanilla Cupcake Kokulu Mum

150 saate kadar yanabilen 625 gr ağırlığındaki mum, en çok satın alınan ve kullananlar tarafından en çok sevilen ürünlerden biri. Evinizi tatlı bir vanilya kokusu kaplasın istiyorsanız, bu ürün tam da size göre.

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7. Domol Kokulu Mum Orman Gezintisi 150 g

7. Domol Kokulu Mum Orman Gezintisi 150 g

Ormanda gezintiye çıkmışsınız gibi hissettiren bu mum, ferah kokusu ve uzun süre kullanım sağlayan boyutu ile favoriniz olacak. Evinizdeki kötü kokuları yok etmek için iyi bir seçenek olan mum burada.

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8. Simon & Tom Vanilya Kokulu Mum

8. Simon & Tom Vanilya Kokulu Mum

Zarif tasarımı ve büyülü atmosferi ile evinizi dolduran lüks kokulu mum, ferahlatıcı vanilya kokusuyla adeta bir rahatlama seansı sunuyor. Doğal soya mumundan yapılan bu ürün, uzun ömürlü kokusuyla evinize taze bir hava katıyor. Kutusunu açar açmaz etrafa yayılan bu hoş koku, size benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Burada.

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9. Glade İpeksi Vanilya Yedek Otomatik Sprey 60 Gün Etkili

9. Glade İpeksi Vanilya Yedek Otomatik Sprey 60 Gün Etkili

'Kokusu diğer odalara kadar yayılıyor. Bu kadar etkili olmasını beklemiyordum, hoş tatlı bir kokusu var.'

Burada bulabilirsiniz.

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10. Fruits & Passion [Cucina] Misket Limonu Kabuğu Oda Kokusu

10. Fruits & Passion [Cucina] Misket Limonu Kabuğu Oda Kokusu

Cucina Fruits ve Passion'ın su bazlı hava temizleyicisi, tüm yüzeylerde güvenle kullanıma uygundur. Bu ürün, uçucu yağ veya su bazlı olmayan parfüm spreylerinin aksine kalıntı bırakmadan hızlıca kurur. Böylece eviniz hem temiz hem de hoş kokulu bir atmosfere kavuşur.

Burada.

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11. Febreze Hava Ferahlatıcı Sprey Oda Kokusu Okyanus Esintisi

11. Febreze Hava Ferahlatıcı Sprey Oda Kokusu Okyanus Esintisi

Febreze, koku giderme teknolojisi sayesinde rahatsız edici kokuları tamamen ortadan kaldırırken, hafif ve ferah bir koku bırakıyor. Okyanus Esintisi kokusu, deniz kıyısında güneşli bir sabah yürüyüşünün canlandırıcı ve enerji veren ferahlığından esinlenmiştir. Üstelik Febreze, sadece kötü kokuları maskelemekle kalmıyor, aynı zamanda geniş bir yelpazede yüksek kaliteli kokular sunuyor.

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12. Vivaldi Home Lotus Çiçeği Çubuklu Oda Kokusu Esansiyel Uçucu Yağ 50 ml

12. Vivaldi Home Lotus Çiçeği Çubuklu Oda Kokusu Esansiyel Uçucu Yağ 50 ml

Vivaldi Home Çubuklu Oda Kokusu, evinize hoş ve etkileyici bir atmosfer kazandırarak unutulmaz bir koku deneyimi sunar. Bu ürün, mucizevi özler içeren esansiyel yağlardan elde edilmiştir ve insan vücudu ile zihni üzerinde olumlu etkileri vardır.

Burada.

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13. Chakra Soft Linen Oda Kokusu

13. Chakra Soft Linen Oda Kokusu

Üst notasında bergamot, orta nota da iris, gül, yasemin ve alt notasında tonka fasulyesi ile misk kokusunun buluşmasıyla ortaya bu harika koku çıkmış. Odanızda kullanabileceğiniz gibi çamaşırlarınıza da kullanabiliyorsunuz. 

Linki burada.

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14. Baby&Me - Sprey Bebek Pudra Oda Kokusu 250 ml

14. Baby&Me - Sprey Bebek Pudra Oda Kokusu 250 ml

Bebeklerin özel kokusunu her an yanınızda hissedebilmeniz için özel formül ile çalışılmış bir kokuya sahip.

Burada.

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15. Glade Temiz Çarşaf Ferahlığı Yedek Otomatik Sprey 60 Gün Etkili

15. Glade Temiz Çarşaf Ferahlığı Yedek Otomatik Sprey 60 Gün Etkili

'Temiz şampuan gibi bir kokusu var çok beğendim bundan sonra tek tercihim bu olur.'

Burada bulabilirsiniz.

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