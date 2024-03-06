Kokusuyla Yaşam Alanınızı Büyüleyecek En Güzel Oda Parfümleri ve Mumlar
Kokusuyla Yaşam Alanınızı Büyüleyecek En Güzel Oda Parfümleri ve Mumlar
Evinizin atmosferini tazeleyecek, mükemmel oda kokuları ve aromatik mumlar konusunda sizlere bir rehber hazırladık. Yankee Candles, Febreze, Air Wick gibi önde gelen markaların en popüler ürünlerini bir araya getirerek, yaşam alanınıza yeni bir soluk ürünleri sizler için seçtik. Bu ürünler, evinizin her köşesini taptaze bir kokuyla dolduracak ve yaşam alanınızı yeniden canlandıracak.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 05.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Smell of the Night - Çift Cidarlı Kupa İçinde Tarçın Çikolata Vanilya Kokulu Soya Mumu
2. Nil Mum Portakal Çiçeği Kokulu Soya Mumu 290 gr.
3. Smell of the Night - Hindistan Cevizi Kabuğunda Doğal Kokulu Soya Mumu
4. X-Perk - Sandal Ağacı Kokulu Beton Bardak Mum
5. WoodWick Elips Şeklinde Kokulu Mum
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. YANKEE CANDLE Vanilla Cupcake Kokulu Mum
7. Domol Kokulu Mum Orman Gezintisi 150 g
8. Simon & Tom Vanilya Kokulu Mum
9. Glade İpeksi Vanilya Yedek Otomatik Sprey 60 Gün Etkili
10. Fruits & Passion [Cucina] Misket Limonu Kabuğu Oda Kokusu
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Febreze Hava Ferahlatıcı Sprey Oda Kokusu Okyanus Esintisi
12. Vivaldi Home Lotus Çiçeği Çubuklu Oda Kokusu Esansiyel Uçucu Yağ 50 ml
13. Chakra Soft Linen Oda Kokusu
14. Baby&Me - Sprey Bebek Pudra Oda Kokusu 250 ml
15. Glade Temiz Çarşaf Ferahlığı Yedek Otomatik Sprey 60 Gün Etkili
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda