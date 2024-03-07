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Tchibo'nun Büyüleyici Kahve Çeşitlerinde Kaçırılmayacak İndirimler Sizi Bekliyor!

etiket Tchibo'nun Büyüleyici Kahve Çeşitlerinde Kaçırılmayacak İndirimler Sizi Bekliyor!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 11:39

Tchibo markasının en sevilen, en çok tercih edilen kahvelerinde indirim başladı! Çekirdek kahve, öğütülmüş kahve ve kapsül kahve seçeneklerini içeriğimizde bulabilirsiniz. Kullanıcı yorumları ve sertlik dereceleri ile çeşit çeşit Tchibo kahveleri aşağıda sizi bekliyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 07.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Tchibo Barista Caffè Crema Colombia Origin Çekirdek Kahve 1000 g

1. Tchibo Barista Caffè Crema Colombia Origin Çekirdek Kahve 1000 g

Tchibo'nun sınırlı sayıda ürettiği Barista Ülkeler Edisyonu, Kolombiya'dan gelen özel Arabica çekirdeklerinden oluşuyor. Kiraz nüanslarına sahip bu kahve, sürdürülebilir tarım ile yetiştirilip geleneksel tamburda kavrulduktan sonra aroma tazeliğini koruması için özel bir kilit ile paketleniyor.

'French press ve espresso makinesi ile denedim. İki farklı demleme çeşidi ile de içimi keyifliydi. Teşekkürler.'  

Burada bulabilirsiniz.

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2. Tchibo Espresso Sicilia Style Çekirdek Kahve 500 g

2. Tchibo Espresso Sicilia Style Çekirdek Kahve 500 g

'Kahve makinemi aldığımda ilk denediğm çekirdek kahveydi, ve gerek asiditesi, gerek sertlik derecesi olarak çok memnun kaldım, yüzde yüz Arabica çekirdek olması ve Robusta içermemesi tercih etmemin en büyük sebebi. Ara sıra başka markalardan farklı çekirdekler denesemde, dönüp dolaşıp bunu alıyorum. Valfli paketi kahveyi mis gibi tazecik sunuyor. Ürünün paketlenmesi ve teslimat süreci de sorunsuzdu. Tek sorun her şey gibi bunun da fiyatının sürekli artması.'

Burada.

Hepsiburada

3. Tchibo Privat Kaffee Latin Grande Çekirdek Kahve 500 g

3. Tchibo Privat Kaffee Latin Grande Çekirdek Kahve 500 g

'Vazgeçilmezim benim damak tadıma çok uygun. Ancak asiditeyi fazla sevmeyenler için buruk bir tat bırakabilir.'

Şu anda %21 indirimle 419,90 TL yerine 329,90 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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4. Tchibo - Privat Kaffee Brazil Mild Çekirdek Kahve 500 g

4. Tchibo - Privat Kaffee Brazil Mild Çekirdek Kahve 500 g

Yoğunluğu 6 üzerinden 2 olan kahve yumuşak içim sevenlere hitap ediyor. Üstelik şu anda %21 indirimle 419,90 TL yerine 329,90 TL.

'Sabahları taze taze öğütüp demliyorum. Mis gibi. Derinden hafif bitter çikolatamsı bir aroma geliyor. Çok güzel bir kahve.'

Burada bulabilirsiniz.

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5. Tchibo Cafissimo Espresso Brasil Kahve 96 Kapsül

5. Tchibo Cafissimo Espresso Brasil Kahve 96 Kapsül

Tchibo'nun Barista ve Brezilya kapsül kahveleri, yoğun ve sert lezzetleriyle taze çekim çekirdek espressoya yakın bir deneyim sunuyor. Hava geçirmez kilidi sayesinde tazeliklerini koruyan bu kahveler, tek bir posiyonla kullanıma hazır olmalarıyla da hızlı ve pratik bir kahve keyfi vaat ediyor.

Şu anda %10 indirimle 824,90 TL'ye satın alabilirsiniz.

Burada bulabilirsiniz.

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6. Tchibo Privat Kaffee African Blue Çekirdek Kahve 500gr

6. Tchibo Privat Kaffee African Blue Çekirdek Kahve 500gr

Tchibo'nun Privat Kaffee African Blue Çekirdek Kahve, dünyanın en verimli topraklarından toplanan %100 Arabica kahve çekirdeklerinden üretiliyor. Keskin siyah frenk üzümü notaları ile zengin ve yoğun bir aroma sunan bu kahve, Rainforest Alliance sertifikasına sahip.

'Tchibo’nun aroması en yoğun kahvelerinden biri. Seviyoruz. Orta karar asidite, orta karar kavurma.'

Burada bulabilirsiniz.

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7. Tchibo Cafissimo Espresso İntense Aroma Kahve 96 Kapsül

7. Tchibo Cafissimo Espresso İntense Aroma Kahve 96 Kapsül

Tchibo'nun özenle seçilen kahve çekirdeklerinden hazırlanan ve güçlü aroma ile yoğun lezzetiyle dikkat çeken sert espresso, kahve severlerin beğenisini kazanıyor. Kapsül formunda olmasına rağmen espresso keyfi yaşatan bu ürün, şu anda %11 indirimle 749,90 TL'ye satışta. Kahve tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunan Tchibo, lezzetli bir kahve deneyimi vaat ediyor.

Burada.

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8. Tchibo Cafissimo Caffè Fine Aroma 96 Kapsül

8. Tchibo Cafissimo Caffè Fine Aroma 96 Kapsül

Tchibo, kahve severlere en iyi arabica çekirdeklerini kullanarak hazırladığı dengeli gövdeli ve yumuşak kavrulmuş aromalı kahvesini sunuyor. Bu benzersiz kahve deneyimi, şu anda %11 indirimle 749,90 TL'ye satışa sunuluyor.

Kahve severler, bu lezzeti burada bulabilirler.

'İçimi çok yumuşak. Daha sert kahve içenler için hafif gelme ihtimali yüksek. Ama lezzetli.'

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9. Tchibo Cafissimo Caffè Crema Colombia 96 Kapsül

9. Tchibo Cafissimo Caffè Crema Colombia 96 Kapsül

'Yoğun ve kavrulmuş aromalı. Alışık olmayana sert gelebilir ama yoğun ve kavrulmuş aroma sevenler için iyi bir tür.'

Hafif limon aromalı yoğun kahve, deneyenler tarafından çok sevilmiş. Üstelik şu anda %10 indirimde 919,90 TL yerine 824,90 TL. 

Bu lezzetli kahveyi deneyimlemek için tıklayın.

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10. Tchibo Privat Kaffee Brazil (Kafeinsiz) 500 gr Çekirdek Kahve

10. Tchibo Privat Kaffee Brazil (Kafeinsiz) 500 gr Çekirdek Kahve

Bu özel, kafeinsiz kahve, hafif aromatik, karamel ve malt esintileri ile damakları şenlendiriyor. %100 Arabica çekirdeklerden elde edilen bu kafeinsiz kahve, Rainforest Alliance sertifikasına sahip ve sevgiyle kavrulmuş.

Şu anda %21 indirimle 329,90 TL'ye satın alabileceğiniz bu kafeinsiz kahve, 500 gr çekirdek formunda ve yoğunluğu 6 üzerinden 2.

Burada.

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11. Tchibo Barista Espresso Dark - 1 kg Çekirdek Kahve

11. Tchibo Barista Espresso Dark - 1 kg Çekirdek Kahve

Tchibo'nun Barista Espresso Dark çeşidi, Hindistan ve Brezilya'dan gelen kahve çekirdeklerinin kavrulması ile güçlü ve yoğun bir aroma sunuyor. Ayrıca, fındık aroması ve koyu krema ile zenginleştirilmiş bu kahve, tam otomatik kahve makineleri için ideal.

Şu anda %19 indirimle 799,90 TL yerine 649,90 TL'ye satın alabilirsiniz.

Burada.

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