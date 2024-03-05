Tesla'nın Almanya Fabrikasında Çıkan Yangın, Üretimin Durmasına Sebep Oldu: Kundaklama Şüphesi Var!

Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen:

'İlk bilgiler doğrulanırsa bu, elektrik altyapımıza yönelik alçakça bir saldırı olacak. Bunun sonuçları olacak. Burada binlerce insan temel hizmetlerden mahrum bırakıldı ve tehlikeye atıldı.'