Tesla'nın Almanya Fabrikasında Çıkan Yangın, Üretimin Durmasına Sebep Oldu: Kundaklama Şüphesi Var!
Tesla'nın Almanya Fabrikasında Çıkan Yangın, Üretimin Durmasına Sebep Oldu: Kundaklama Şüphesi Var!
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Tesla'nın Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan otomobil fabrikasında yangın çıktı.
ABD merkezli otomobil üreticisi, fabrika çevresinde yer alan bir elektrik direğinden kaynaklanan yangın sonrasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldı.
Elon Musk yönetimindeki dev firma, yangının itfaiye tarafından söndürüldüğünü aktarırken, fabrikanın boşaltıldığını açıkladı.
Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ise söz konusu yangının “kundaklama” eyleminden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen, olay hakkında ortaya çıkan ilk bilgilerin yangının kundaklamadan kaynaklandığını gösterdiğini ifade etti ve konu hakkında sert açıklamalarda bulundu.
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Bununla beraber, Alman gazetesi Bild ise olası kundaklama eylemini aşırı solcu "Volkan Grubu”nun (Vulkangruppe) üstlendiğini aktardı.
Grubun yayımladığı bildiride, "Bugün Tesla'yı sabote ettik" ifadesinin yer aldığını öne süren Bild, polis ekiplerinin söz konusu bildirinin gerçek olup olmadığını araştırdığını belirtti.
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