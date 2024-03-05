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Tesla'nın Almanya Fabrikasında Çıkan Yangın, Üretimin Durmasına Sebep Oldu: Kundaklama Şüphesi Var!

Tesla'nın Almanya Fabrikasında Çıkan Yangın, Üretimin Durmasına Sebep Oldu: Kundaklama Şüphesi Var!

Tesla otomobil Elon Musk
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 22:58

Tesla, Almanya'da yer alan dev fabrikasında sabotajdan kaynaklandığı düşünülen yangın nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldı.👇

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Tesla'nın Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan otomobil fabrikasında yangın çıktı.

Tesla'nın Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan otomobil fabrikasında yangın çıktı.

ABD merkezli otomobil üreticisi, fabrika çevresinde yer alan bir elektrik direğinden kaynaklanan yangın sonrasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldı.

ABD merkezli otomobil üreticisi, fabrika çevresinde yer alan bir elektrik direğinden kaynaklanan yangın sonrasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Elon Musk yönetimindeki dev firma, yangının itfaiye tarafından söndürüldüğünü aktarırken, fabrikanın boşaltıldığını açıkladı.

Elon Musk yönetimindeki dev firma, yangının itfaiye tarafından söndürüldüğünü aktarırken, fabrikanın boşaltıldığını açıkladı.

Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ise söz konusu yangının “kundaklama” eyleminden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ise söz konusu yangının “kundaklama” eyleminden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen, olay hakkında ortaya çıkan ilk bilgilerin yangının kundaklamadan kaynaklandığını gösterdiğini ifade etti ve konu hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen, olay hakkında ortaya çıkan ilk bilgilerin yangının kundaklamadan kaynaklandığını gösterdiğini ifade etti ve konu hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen:

'İlk bilgiler doğrulanırsa bu, elektrik altyapımıza yönelik alçakça bir saldırı olacak. Bunun sonuçları olacak. Burada binlerce insan temel hizmetlerden mahrum bırakıldı ve tehlikeye atıldı.'

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Bununla beraber, Alman gazetesi Bild ise olası kundaklama eylemini aşırı solcu "Volkan Grubu”nun (Vulkangruppe) üstlendiğini aktardı.

Bununla beraber, Alman gazetesi Bild ise olası kundaklama eylemini aşırı solcu "Volkan Grubu”nun (Vulkangruppe) üstlendiğini aktardı.

Grubun yayımladığı bildiride, "Bugün Tesla'yı sabote ettik" ifadesinin yer aldığını öne süren Bild, polis ekiplerinin söz konusu bildirinin gerçek olup olmadığını araştırdığını belirtti.

Grubun yayımladığı bildiride, "Bugün Tesla'yı sabote ettik" ifadesinin yer aldığını öne süren Bild, polis ekiplerinin söz konusu bildirinin gerçek olup olmadığını araştırdığını belirtti.

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