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Instagram ve Facebook'un Çöktüğünü Duyan Twitter'ın Sahibi Elon Musk Alay Dolu Paylaşımlara Doyamadı

Instagram ve Facebook'un Çöktüğünü Duyan Twitter'ın Sahibi Elon Musk Alay Dolu Paylaşımlara Doyamadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.03.2024 - 20:04

Meta bünyesindeki Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Dünya çapında milyonlarca kullanıcı 'Instagram çöktü mü?' diye araştırmaya başlayınca, akın edilen yer ise Twitter oldu. Haliyle Twitter'ın sahibi Elon Musk da alaylı paylaşımlar yapmaya doyamadı!

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Meta'nın bünyesinde bulunan Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanmaya başlandı.

Meta'nın bünyesinde bulunan Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanmaya başlandı.

Milyonlarca kullanıcı internette ve ulaşabildikleri diğer sosyal ağlarda 'Instagram çöktü mü?' gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.

Milyonlarca kullanıcı olan Facebook ve Instagram'a giriş yapılamadığı, ana sayfaların yenilenmediği görüldü.

Milyonlarca kullanıcı olan Facebook ve Instagram'a giriş yapılamadığı, ana sayfaların yenilenmediği görüldü.

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medyalardan olan Instagram ve Facebook'un çökmesi ise diğer ağlarda büyük bir tepkiyle karşılandı. Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp'ın neden çökmediği de merak konusu oldu.

Henüz Meta tarafından resmi bir açıklama gelmeyince milyonlarca sosyal medya kullanıcısı deyim yerindeyse X'e (Twitter) akın etti.

Henüz Meta tarafından resmi bir açıklama gelmeyince milyonlarca sosyal medya kullanıcısı deyim yerindeyse X'e (Twitter) akın etti.

Twitter kullanıcıları bu durumu paylaşımlarına alet etmeye ise çoktan başladı.

En büyük rakipleri Instagram ve Facebook'un çöktüğünü duyan Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk ise paylaşımlarından anladığımız üzere keyiften dört köşe oldu!

En büyük rakipleri Instagram ve Facebook'un çöktüğünü duyan Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk ise paylaşımlarından anladığımız üzere keyiften dört köşe oldu!

Öncelikle X'in resmi hesabından "Hepinizin neden burada olduğunu biliyoruz" paylaşımı geldi.

Öncelikle X'in resmi hesabından "Hepinizin neden burada olduğunu biliyoruz" paylaşımı geldi.
twitter.com
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Elon Musk ise alaylı paylaşımlarına bu sözlerle başladı;

Elon Musk ise alaylı paylaşımlarına bu sözlerle başladı;
twitter.com

'Eğer bu paylaşımı okuyorsanız, sunucularımız çalıştığı içindir.'

Meta'nın sözcüsü Andy Stone, sorunun üzerinde çalıştıklarını X hesabından duyurunca da, Elon Musk'tan nasibini aldı!

Meta'nın sözcüsü Andy Stone, sorunun üzerinde çalıştıklarını X hesabından duyurunca da, Elon Musk'tan nasibini aldı!
twitter.com
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