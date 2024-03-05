Instagram ve Facebook'un Çöktüğünü Duyan Twitter'ın Sahibi Elon Musk Alay Dolu Paylaşımlara Doyamadı
Instagram ve Facebook'un Çöktüğünü Duyan Twitter'ın Sahibi Elon Musk Alay Dolu Paylaşımlara Doyamadı
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Meta'nın bünyesinde bulunan Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanmaya başlandı.
Milyonlarca kullanıcı olan Facebook ve Instagram'a giriş yapılamadığı, ana sayfaların yenilenmediği görüldü.
Henüz Meta tarafından resmi bir açıklama gelmeyince milyonlarca sosyal medya kullanıcısı deyim yerindeyse X'e (Twitter) akın etti.
En büyük rakipleri Instagram ve Facebook'un çöktüğünü duyan Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk ise paylaşımlarından anladığımız üzere keyiften dört köşe oldu!
Öncelikle X'in resmi hesabından "Hepinizin neden burada olduğunu biliyoruz" paylaşımı geldi.
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Elon Musk ise alaylı paylaşımlarına bu sözlerle başladı;
Meta'nın sözcüsü Andy Stone, sorunun üzerinde çalıştıklarını X hesabından duyurunca da, Elon Musk'tan nasibini aldı!
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