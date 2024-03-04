Elon Musk, Yapay Zeka Misyonuna 'İhanet' Ettikleri için OpenAI ve Sam Altman'a Dava Açtı!
Elon Musk, Yapay Zeka Misyonuna 'İhanet' Ettikleri için OpenAI ve Sam Altman'a Dava Açtı!
OpenAI'ın kurucu ortakları arasında yer alan Elon Musk, kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka teknolojisini geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettikleri iddiasıyla şirkete ve CEO Sam Altman'a dava açtı. 👇
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Elon Musk, başta ChatGPT olmak üzere geliştirdiği yapay zeka araçları ile tanınan OpenAI şirketine beklenmedik bir şekilde dava açtı.
Ünlü milyarder, firmayı, kurucu ortakları ve CEO Sam Altman'ı OpenAI'ın kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettikleri iddiasıyla suçladı.
San Francisco Mahkemesi'nde açılan davanın şikayet dilekçesinde konuyla ilgili olarak, Sam Altman ile OpenAI Kurucu Ortağı Greg Brockman'ın 2015 yılında Musk ile iletişime geçtiği ve "insanlık yararına" yapay zeka teknolojisini geliştirecek, kar amacı gütmeyen bir laboratuvar kurma konusunda anlaştıkları öne sürüldü.
Söz konusu şikayet dilekçesinde, OpenAI'ın kurucu ortakları arasında yer alan Musk'ın 2018'de şirketin yönetim kurulundan istifa ettiği, ancak istifa sürecinin ardından OpenAI'a katkıda bulunmaya ve Altman'dan şirket hakkında güncelleme almaya devam ettiği de aktarıldı.
Davada Musk tarafı, OpenAI'ın misyonunun hala "yapay zekanın tüm insanlığa faydalı olmasını sağlamak" olarak belirtildiği, ancak gerçekte firmanın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un yan kuruluşu haline getirildiğini iddia ediyor.
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Şirketin yapay zeka teknolojisini insanlığın yararından ziyade Microsoft'un karını en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğini vurgulayan taraf, firmanın kuruluş misyonunu bu şekilde ihlal ettiğini ifade ediyor.
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