Gıda üretiminde yapay zeka, verimliliği artırıyor ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekliyor. yapay zeka destekli drone'lar tarlaları izliyor, bitki sağlığını analiz ediyor ve gerektiğinde su ya da gübre sağlıyor. Bu sayede, her sebze ve meyve tam zamanında ve en iyi koşullarda büyüyor. Ve tabii ki, yapay zekanın yemek tarifleri de var. Hangi malzemelerin mükemmel uyum sağladığını biliyor ve size özel tarifler sunuyor. yapay zekanın elinden çıkan bir yemeği tatmadan önce iki kez düşünün, çünkü bağımlılık yapabilir!