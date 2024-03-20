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120 Bin Liraya Alınabilecek Arabalar: Kredisi Onaylanan Kişinin Alabileceği Araba Alternatifleri Güldürdü

120 Bin Liraya Alınabilecek Arabalar: Kredisi Onaylanan Kişinin Alabileceği Araba Alternatifleri Güldürdü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.03.2024 - 12:39

Kredi onayı alan bir kişinin hangi arabayı alabileceğini sorması seçenekleri sınırlı bıraktı.

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Araba fiyatlarındaki yükseliş durulsa da gerilemeyen fiyatlarla alınabilecek araba seçenekleri giderek ilginç bir hal alıyor.

Araba fiyatlarındaki yükseliş durulsa da gerilemeyen fiyatlarla alınabilecek araba seçenekleri giderek ilginç bir hal alıyor.

Bir kullanıcıdan gelen 120 bin liraya alınabilecek araba sorusu da yorumlara neden oldu.

Bir kullanıcıdan gelen 120 bin liraya alınabilecek araba sorusu da yorumlara neden oldu.
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120 bin liraya alınabilecek arabaların alternatifleri,

120 bin liraya alınabilecek arabaların alternatifleri,
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Tekerleği bulunan tüm araçları gözler önüne serdi.

Tekerleği bulunan tüm araçları gözler önüne serdi.
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Yorumlarda birçok araç bulunurken,

Yorumlarda birçok araç bulunurken,
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Seçenekler yine de sınırlı kaldı.

Seçenekler yine de sınırlı kaldı.
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2019 yılında sıfır araç alınabilen paraların,

2019 yılında sıfır araç alınabilen paraların,
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Günümüzde akülü arabalarla yarışıyor olması da

Günümüzde akülü arabalarla yarışıyor olması da
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İlgi çeken bir durumdu.

İlgi çeken bir durumdu.
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Sizce 120 bin liraya

Sizce 120 bin liraya
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Tekerlekli ne alınabilir?

Tekerlekli ne alınabilir?
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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