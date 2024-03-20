120 Bin Liraya Alınabilecek Arabalar: Kredisi Onaylanan Kişinin Alabileceği Araba Alternatifleri Güldürdü
120 Bin Liraya Alınabilecek Arabalar: Kredisi Onaylanan Kişinin Alabileceği Araba Alternatifleri Güldürdü
Kredi onayı alan bir kişinin hangi arabayı alabileceğini sorması seçenekleri sınırlı bıraktı.
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Araba fiyatlarındaki yükseliş durulsa da gerilemeyen fiyatlarla alınabilecek araba seçenekleri giderek ilginç bir hal alıyor.
Bir kullanıcıdan gelen 120 bin liraya alınabilecek araba sorusu da yorumlara neden oldu.
120 bin liraya alınabilecek arabaların alternatifleri,
Tekerleği bulunan tüm araçları gözler önüne serdi.
Yorumlarda birçok araç bulunurken,
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Seçenekler yine de sınırlı kaldı.
2019 yılında sıfır araç alınabilen paraların,
Günümüzde akülü arabalarla yarışıyor olması da
İlgi çeken bir durumdu.
Sizce 120 bin liraya
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Tekerlekli ne alınabilir?
Yorumlarda buluşalım.
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