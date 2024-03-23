OpenAI Metinden Video Üreten Yapay Zeka Modeli Sora'nın Hollywood'da Kullanılmasını İstiyor!
OpenAI Metinden Video Üreten Yapay Zeka Modeli Sora'nın Hollywood'da Kullanılmasını İstiyor!
Yapay zeka alanında öncü şirket olan OpenAI, Sora adını verdikleri yeni yapay zeka modelini Hollywood filmlerinde kullanma planlarıyla gündeme geldi. Detaylar içerikte. 👇
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OpenAI metinden video oluşturabilen yapay zeka modeli "Sora" ile dikkatleri üzerine çekti. Bu yenilikçi araç sayesinde kullanıcılar kısa sürede ultra gerçekçi videolar üretebiliyor.
Şimdi ise OpenAI'nin bu teknolojiyi sinema endüstrisine taşıma planları olduğu belirtiliyor.
Bloomberg'in ortaya attığı iddiaya göre OpenAI önümüzdeki hafta Hollywood'un önde gelen stüdyoları, medya yöneticileri, yönetmenleri ve ajansları ile görüşmeler yapacak. Amaç, Sora'nın filmlere entegrasyonunu görüşmek.
OpenAI tarafından yapılan resmi bir açıklama yok ancak şirketin Sora modelini sinemacılarla zaten test ettiği ve modelin gerçek film sahnelerine benzer görüntüler üretebildiği biliniyor.
Yapay zekanın filmlerde kullanımı konusu sanatçılar arasında endişelere neden oluyor.
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Özellikle sektör çalışanlarının işlerini kaybetme riski ve yapay zekanın kullanımına yönelik Hollywood grevlerindeki yazarların endişeleri, bu teknolojinin etkileri konusunda ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor.
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