Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Apple Bile Beceremedi: Çinli Bir Üretici OLED Ekranlı AirPods Pro'yu Piyasaya Sürdü!

Apple Bile Beceremedi: Çinli Bir Üretici OLED Ekranlı AirPods Pro'yu Piyasaya Sürdü!

Apple
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 19:53

Apple'ın patentini aldığı bir özelliği Çinli bir üretici geliştirerek OLED ekranlı AirPods Pro'yu piyasaya sürdü. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

Apple 2021'de AirPods şarj kutusuna dokunmatik ekran eklenmesi fikrini patentlemiş olmasına rağmen bu yenilikçi özellik henüz piyasaya sürülmedi.

Apple 2021'de AirPods şarj kutusuna dokunmatik ekran eklenmesi fikrini patentlemiş olmasına rağmen bu yenilikçi özellik henüz piyasaya sürülmedi.

Ancak Apple'ın bu adımını beklemeyen Çinli bir üretici OLED ekranlı bir AirPods Pro kopyası geliştirerek piyasaya sürdü.

Ancak Apple'ın bu adımını beklemeyen Çinli bir üretici OLED ekranlı bir AirPods Pro kopyası geliştirerek piyasaya sürdü.

Şarj kutusu üzerinde bir ekran barındıran bu cihaz kullanıcıların kulaklık ayarlarını kolayca kontrol etmelerini sağlıyor.

Şarj kutusu üzerinde bir ekran barındıran bu cihaz kullanıcıların kulaklık ayarlarını kolayca kontrol etmelerini sağlıyor.

Gürültü engelleme, bulma modu, ekolayzır ayarları ve ekran kilidi gibi işlevleri bu ekran üzerinden yönetmek mümkün.

Gürültü engelleme, bulma modu, ekolayzır ayarları ve ekran kilidi gibi işlevleri bu ekran üzerinden yönetmek mümkün.

Kullanıcılar ayrıca ekran aracılığıyla AirPods'un pil durumu, saat ve Bluetooth bağlantı bilgilerini görüntüleyebiliyorlar.

Kullanıcılar ayrıca ekran aracılığıyla AirPods'un pil durumu, saat ve Bluetooth bağlantı bilgilerini görüntüleyebiliyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda

OLED ekranlı AirPods'un videosunu buradan izleyebilirsiniz. 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?