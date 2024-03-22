Apple Bile Beceremedi: Çinli Bir Üretici OLED Ekranlı AirPods Pro'yu Piyasaya Sürdü!
Apple Bile Beceremedi: Çinli Bir Üretici OLED Ekranlı AirPods Pro'yu Piyasaya Sürdü!
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Apple 2021'de AirPods şarj kutusuna dokunmatik ekran eklenmesi fikrini patentlemiş olmasına rağmen bu yenilikçi özellik henüz piyasaya sürülmedi.
Ancak Apple'ın bu adımını beklemeyen Çinli bir üretici OLED ekranlı bir AirPods Pro kopyası geliştirerek piyasaya sürdü.
Şarj kutusu üzerinde bir ekran barındıran bu cihaz kullanıcıların kulaklık ayarlarını kolayca kontrol etmelerini sağlıyor.
Gürültü engelleme, bulma modu, ekolayzır ayarları ve ekran kilidi gibi işlevleri bu ekran üzerinden yönetmek mümkün.
Kullanıcılar ayrıca ekran aracılığıyla AirPods'un pil durumu, saat ve Bluetooth bağlantı bilgilerini görüntüleyebiliyorlar.
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