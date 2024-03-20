WhatsApp, Sesli Mesajları Metne Dönüştürme Özelliğini Nihayet Android Cihazlar için de Hayata Geçiriyor!
WhatsApp, Sesli Mesajları Metne Dönüştürme Özelliğini Nihayet Android Cihazlar için de Hayata Geçiriyor!
Kaynak: https://www.androidheadlines.com/2024...
WhatsApp, uzun bir süredir iOS cihazlarında kullanılabilen sesli mesajları metne dönüştürme özelliğini Android platformunda da hayata geçiriyor.👇
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WhatssApp, bir süredir iOS cihazlarında kullanılabilen yeni özelliğini nihayet Android kullanıcılarının da beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
Ünlü çevrimiçi mesajlaşma platformu,"WhatsApp transkriptleri" isimli sesli mesajları metne dönüştürme özelliğini iOS'a getirmesinden yaklaşık bir yıl sonra Android cihazlarda test etmeye başladı.
Andorid kullanıcıları, söz konusu özellik sayesinde gönderilen sesli mesajları dinleyemediği anlarda yazıya dökebilecek.
Son yıllarda mobil cihazlarda yer almaya başlayan konuşma tanıma teknolojisi ile çalışan yeni özellik, WhatsApp'taki diğer tüm mesajlar gibi uçtan uça şifreleme sistemini destekliyor.
Öte yandan, sesli mesajları metne dönüştürme aracının her zaman doğru sonuçlar verdiğini söyleyemeyiz. Bununla beraber, özelliğin sadece iki dakika ve daha az süreye sahip sesli mesajları kapsadığını da belirtmekte fayda var.
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Şuanda Android için WhatsApp beta 2.24.7.8 güncellemesinde test edilen mevcut özelliğin, tam olarak ne zaman herkesin kullanıma açılacağı konusu hala belirsizliğini korumakta.
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