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WhatsApp, Sesli Mesajları Metne Dönüştürme Özelliğini Nihayet Android Cihazlar için de Hayata Geçiriyor!

WhatsApp, Sesli Mesajları Metne Dönüştürme Özelliğini Nihayet Android Cihazlar için de Hayata Geçiriyor!

Sosyal Medya whatsapp
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 17:51

WhatsApp, uzun bir süredir iOS cihazlarında kullanılabilen sesli mesajları metne dönüştürme özelliğini Android platformunda da hayata geçiriyor.👇

Kaynak: https://www.androidheadlines.com/2024...
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WhatssApp, bir süredir iOS cihazlarında kullanılabilen yeni özelliğini nihayet Android kullanıcılarının da beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

WhatssApp, bir süredir iOS cihazlarında kullanılabilen yeni özelliğini nihayet Android kullanıcılarının da beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Ünlü çevrimiçi mesajlaşma platformu,"WhatsApp transkriptleri" isimli sesli mesajları metne dönüştürme özelliğini iOS'a getirmesinden yaklaşık bir yıl sonra Android cihazlarda test etmeye başladı.

Ünlü çevrimiçi mesajlaşma platformu,"WhatsApp transkriptleri" isimli sesli mesajları metne dönüştürme özelliğini iOS'a getirmesinden yaklaşık bir yıl sonra Android cihazlarda test etmeye başladı.

Andorid kullanıcıları, söz konusu özellik sayesinde gönderilen sesli mesajları dinleyemediği anlarda yazıya dökebilecek.

Andorid kullanıcıları, söz konusu özellik sayesinde gönderilen sesli mesajları dinleyemediği anlarda yazıya dökebilecek.

Son yıllarda mobil cihazlarda yer almaya başlayan konuşma tanıma teknolojisi ile çalışan yeni özellik, WhatsApp'taki diğer tüm mesajlar gibi uçtan uça şifreleme sistemini destekliyor.

Son yıllarda mobil cihazlarda yer almaya başlayan konuşma tanıma teknolojisi ile çalışan yeni özellik, WhatsApp'taki diğer tüm mesajlar gibi uçtan uça şifreleme sistemini destekliyor.

Öte yandan, sesli mesajları metne dönüştürme aracının her zaman doğru sonuçlar verdiğini söyleyemeyiz. Bununla beraber, özelliğin sadece iki dakika ve daha az süreye sahip sesli mesajları kapsadığını da belirtmekte fayda var.

Öte yandan, sesli mesajları metne dönüştürme aracının her zaman doğru sonuçlar verdiğini söyleyemeyiz. Bununla beraber, özelliğin sadece iki dakika ve daha az süreye sahip sesli mesajları kapsadığını da belirtmekte fayda var.
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Şuanda Android için WhatsApp beta 2.24.7.8 güncellemesinde test edilen mevcut özelliğin, tam olarak ne zaman herkesin kullanıma açılacağı konusu hala belirsizliğini korumakta.

Şuanda Android için WhatsApp beta 2.24.7.8 güncellemesinde test edilen mevcut özelliğin, tam olarak ne zaman herkesin kullanıma açılacağı konusu hala belirsizliğini korumakta.

WhatsApp transkriptleri özelliğini deneyimlemek isteyen iOS kullanıcılarının, ayarlar menüsünde yer alan 'Sesli Mesaj Transkriptleri' seçeneğini aktive etmesi gitmesi ve “Hey Siri” özelliğini etkinleştirmesi gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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