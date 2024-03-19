Google'ın Bir Kişinin Fotoğrafından Gerçekçi Videolar Üretebilen Yeni Yapay Zeka Aracı Vlogger ile Tanışın!
Google'ın Bir Kişinin Fotoğrafından Gerçekçi Videolar Üretebilen Yeni Yapay Zeka Aracı Vlogger ile Tanışın!
Kaynak: https://enriccorona.github.io/vlogger/
Google, kısa bir süre önce bir kişinin fotoğrafından gerçekçi videolar üretebilen 'Vlogger' isimli yeni yapay zeka aracını tanıttı.👇
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2023 yılı ile birlikte yapay zeka endüstrisindeki çalışmalarına hız kazandıran Google, geçtiğimiz günlerde bu alanda imza attığı projelere bir yenisini daha ekledi.
ABD merkezli teknoloji devi, kısa bir süre önce fotoğrafları gerçekçi videolara dönüştürebilme yeteneğine sahip "Vlogger" isimli yeni yapay zeka aracını tanıttı.
Ünlü şirketin gelişmiş makine öğrenimi modellerinden beslenen yeni yapay zeka aracı, bir insanın tek bir fotoğrafını kullanarak konuştuğu ve el kol hareketleri yaptığı gerçekçi videolar üretebiliyor.
Vloggler ayrıca, ses kayıtlarından yararlanarak oluşturduğu videolarda insanları dilediği gibi konuşturabiliyor ve el ve yüz hareketlerini konuşma ile tutarlı olacak şekilde düzenleyebiliyor.
Öte yandan, Vlogger'ın henüz tam olarak kusursuz işler ortaya koyduğunu söyleyemeyiz. Uzmanlar, yapay zeka aracının ürettiği videolarda göze çarpan pek çok sorunun bulunduğunu, ancak hareketsiz görüntüleri canlandırma yeteneğinin azımsanmayacak seviyede olduğunu belirtiyor.
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