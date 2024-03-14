Google'dan Oyunlar için Yeni Yapay Zeka Aracı: SIMA Sayesinde Oyunlardaki Botlar Çok Daha Gerçekçi Olacak
Google'dan Oyunlar için Yeni Yapay Zeka Aracı: SIMA Sayesinde Oyunlardaki Botlar Çok Daha Gerçekçi Olacak
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/3/13/24...
Google DeepMind, oyunları insanlarla birlikte ve insanlar gibi oynayabilmek için geliştirilen 'SIMA' isimli yeni yapay zeka aracını tanıttı.👇
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Google'ın ünlü yapay zeka geliştirme birimi DeepMind, birbirinden üretken ve kullanışlı yapay zeka araçları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.
Ünlü firma, son olarak oyunları insanlarla birlikte ve insanlar gibi oynayabilmek için geliştirilen "SIMA" isimli yeni yapay zeka aracını tanıttı.
İsminin tam açılımı, "Ölçeklenebilir, Yönlendirilebilir, Çokludünya Aracı" olan SIMA, oyunlarda "bot" adını verdiğimiz yapay zeka tarafından kontrol edilen sıkıcı ve basit karakterleri daha gerçekçi ve derin kılmayı amaçlıyor.
Açık dünya oyunları veya rol yapma oyunları gibi net bir oynanışı ve sonu olmayan oyunları bile oynamayı öğrenebilen SIMA, mevcut botlara kıyasla oyunları düşünerek ve kararlar vererek oynayabiliyor.
Yeni yapay zeka aracı, bu yetenekleri sayesinde oyunlardaki sunuculara katılabilecek, konuşarak verilen komutları anlayacak ve en önemlisi tıpkı başka bir oyuncu gibi davranabilecek.
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DeepMind Araştırmacısı ve SIMA Liderlerinden Tim Harley konu hakkında yaptığı açıklamada, SIMA oyunu kazanmak için eğitilmedi, Oyunu çalıştırıp kendisine söylenenleri yapmak için eğitildi." ifadelerini kullandı.
Google tarafından yapılan açıklamaya göre, SIMA'nın geliştirilme sürecinde aralarında Hello Games, Embracer, Tuxedo Labs, Coffee Stain'in bulunduğu 8 oyun yapımcısı ile çalışıldı. SIMA bu süreçte, No Man's Sky, Valheim, Goat Simulator 3 gibi oyunları öğrendi ve herhangi bir oyun içim özel bir kodlamaya ihtiyaç duymadı.
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