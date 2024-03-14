OpenAI ve Figure İşbirliğinden Doğan Yeni Yapay Zeka Destekli İnsansı Robot: Figure 01
OpenAI ve Figure İşbirliğinden Doğan Yeni Yapay Zeka Destekli İnsansı Robot: Figure 01
Kaynak: https://twitter.com/adcock_brett/stat...
OpenAI ve insansı robot girişimi Figure ortaklığı ile geliştirilen yeni yapay zeka destekli insansı robot Figure 01, sahip olduğu yetenekleri ve tıpkı bir insan gibi konuşabilmesi sayesinde sosyal medyada gündem oldu. 👇
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Geçtiğimiz haftalarda OpenAI'ın insansı robot geliştiricisi Figure ile yaptığı ortaklık, nihayet ilk meyvesini verdi.
İki dev şirketin ortak katkılarıyla geliştirilen yeni insansı robot "Figure 01", sosyal medya platformlarında yayımlanan bir video ile tanıtıldı.
Figure tarafından paylaşılan videoda, yeni insansı robotun yapay zeka desteği sayesinde tıpkı bir insan gibi konuşup, sohbet edebildiği görülüyor.
Şirketin açıklamalarına göre Figure 01, OpenAI'ın dil modelleri sayesinde daha öncesinde gördüğü pek çok nesneyi veya olayı anlatabiliyor, gelecekte yapacaklarını bugünden planlayabiliyor ve gerçekleştireceği eylemler için hafızasından yararlanabiliyor.
Bununla beraber günlük basit aktiviteleri ve ev işlerini kolaylıkla gerçekleştirebilen robot, aynı anda hem konuşup hem bir eylem gerçekleştirme özelliğine sahip.
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Figure’ün kurucusu ve CEO’su Brett Adcock'a göre, Figure 01 gibi çalışmalar ile birlikte yakın zamanda robotlarla insanlar yan yana çalışabildiği gibi, birbirleriyle sade ve basit bir dilde konuşup, anlaşabilecek.
Daha öncesinde Microsoft, NVIDIA ve Amazon gibi şirketlerden toplamda 675 milyon yatırım toplayan Figure 01'in tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği hala merak konusu.
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