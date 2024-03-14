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Karma Gerçeklik Gözlüğü Apple Vision Pro'nun ABD'den Sonra Hangi Ülkelerde Satılacağı Ortaya Çıktı!

Karma Gerçeklik Gözlüğü Apple Vision Pro'nun ABD'den Sonra Hangi Ülkelerde Satılacağı Ortaya Çıktı!

Apple Vision Pro
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 14:04

Apple Vision Pro'nun ABD'den sonra satışa sunulacağı ilk ülkeler işletim sistemi VisionOS'un kodlarındaki bulgulara göre belirlenmiş durumda. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yenilikçi ürünü Vision Pro son bir aydır Amerikan tüketicileri tarafından kullanılmakta.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yenilikçi ürünü Vision Pro son bir aydır Amerikan tüketicileri tarafından kullanılmakta.

Apple Vision Pro’nun yakın gelecekte daha fazla ülkede piyasaya sürüleceğini duyurdu fakat hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair kesin bir liste paylaşmadı.

Apple Vision Pro’nun yakın gelecekte daha fazla ülkede piyasaya sürüleceğini duyurdu fakat hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair kesin bir liste paylaşmadı.

Ancak MacRumors tarafından yapılan bir analizde Apple'ın Vision Pro için ek klavye dilleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Ancak MacRumors tarafından yapılan bir analizde Apple'ın Vision Pro için ek klavye dilleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Halihazırda sadece ABD İngilizcesi klavye dilini destekleyen cihaz için yapılan bu çalışmalar ürünün potansiyel pazarlarını işaret ediyor olabilir.

Halihazırda sadece ABD İngilizcesi klavye dilini destekleyen cihaz için yapılan bu çalışmalar ürünün potansiyel pazarlarını işaret ediyor olabilir.

Elde edilen bilgilere göre Kantonca, Basitleştirilmiş Çince, İngilizce (Avustralya, Kanada, Japonya, Singapur, İngiltere), Fransızca (Kanada, Fransa), Almanca (Almanya), Japonca ve Korece dillerine destek ekleniyor.

Elde edilen bilgilere göre Kantonca, Basitleştirilmiş Çince, İngilizce (Avustralya, Kanada, Japonya, Singapur, İngiltere), Fransızca (Kanada, Fransa), Almanca (Almanya), Japonca ve Korece dillerine destek ekleniyor.
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Bu dillerin eklenmesi Apple Vision Pro'nun Çin, Avustralya, Kanada, Japonya, Singapur, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde satışa sunulabileceğini gösteriyor.

Bu dillerin eklenmesi Apple Vision Pro'nun Çin, Avustralya, Kanada, Japonya, Singapur, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde satışa sunulabileceğini gösteriyor.

Ancak bu konuda Apple'dan henüz resmi bir açıklama gelmediği için bu ülkelerin listesi değişebilir.

Ancak bu konuda Apple'dan henüz resmi bir açıklama gelmediği için bu ülkelerin listesi değişebilir.

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