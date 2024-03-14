Karma Gerçeklik Gözlüğü Apple Vision Pro'nun ABD'den Sonra Hangi Ülkelerde Satılacağı Ortaya Çıktı!
Karma Gerçeklik Gözlüğü Apple Vision Pro'nun ABD'den Sonra Hangi Ülkelerde Satılacağı Ortaya Çıktı!
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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yenilikçi ürünü Vision Pro son bir aydır Amerikan tüketicileri tarafından kullanılmakta.
Apple Vision Pro’nun yakın gelecekte daha fazla ülkede piyasaya sürüleceğini duyurdu fakat hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair kesin bir liste paylaşmadı.
Ancak MacRumors tarafından yapılan bir analizde Apple'ın Vision Pro için ek klavye dilleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Halihazırda sadece ABD İngilizcesi klavye dilini destekleyen cihaz için yapılan bu çalışmalar ürünün potansiyel pazarlarını işaret ediyor olabilir.
Elde edilen bilgilere göre Kantonca, Basitleştirilmiş Çince, İngilizce (Avustralya, Kanada, Japonya, Singapur, İngiltere), Fransızca (Kanada, Fransa), Almanca (Almanya), Japonca ve Korece dillerine destek ekleniyor.
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Bu dillerin eklenmesi Apple Vision Pro'nun Çin, Avustralya, Kanada, Japonya, Singapur, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde satışa sunulabileceğini gösteriyor.
Ancak bu konuda Apple'dan henüz resmi bir açıklama gelmediği için bu ülkelerin listesi değişebilir.
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