Apple, Yakında Dokunmatik Ekrana Sahip Yeni iMac Modelini Piyasaya Sürebilir!
Apple, Yakında Dokunmatik Ekrana Sahip Yeni iMac Modelini Piyasaya Sürebilir!
Apple tarafından yapılan yeni bir patent başvurusu, şirketin dokunmatik ekranlı bir iMac modeli üzerinde çalışmalar yaptığı iddiasını gündeme getirdi. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD merkezli teknoloji devi Apple, akıllı telefonlara kıyasla rakipleri ile daha fazla rekabet ettiği bilgisayar pazarında yeni bir atılıma imza atmak üzere.
Dev şirketin geçtiğimiz aylarda yaptığı yeni bir patent başvurusu, ünlü bilgisayar serisi iMac için dokunmatik ekranlı yeni bir modelin geliştirilebileceği söylentilerini gündeme getirdi.
Kasım 2023’te onay alan patent ile birlikte, şirketin daha öncesinde “ergonomik açıdan iyi olmadığı” için geliştirmeyeceğini söylediği Microsoft Surface Studio benzeri bir cihaz üretebileceği iddia ediliyor.
Pek çok kişiye göre, Apple'ın piyasaya sürebileceği yeni iMac modeli bilgisayarlar veya büyük ekranlı cihazlar üzerinden tasarım yapan tüketiciler için yararlı olabilir.
Öte yandan, söz konusu patentin dokunmatik ekranlı bir bilgisayar modelini işaret ettiği konusunda net bir bilgi yok. Şirket, yaptığı başvuruda cihazın dokunmatik ekranlı olabileceğine dair hiçbir ifadeye yer vermezken, katlanabilen yeni bilgisayarın klasik iMac'lere göre daha kolay taşınabileceğini belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ek olarak, Apple'ın neredeyse her yıl yüzlerce kez patent başvurusunda bulunduğunu ancak bunların çok azının gerçekleştirdiğini düşünürsek, dokunmatik ekranlı bir iMac'in çıkışının hala belirsiz olduğunu söyleyebiliriz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda