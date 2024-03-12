Eski Activision Blizzard CEO'su, Çalkantılı Günler Yaşayan TikTok'u Satın Alabilir!
Eski Activision Blizzard CEO'su, Çalkantılı Günler Yaşayan TikTok'u Satın Alabilir!
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Geçtiğimiz günlerde ABD'de yürürlüğe konulan yeni bir kanun ile birlikte TikTok'un geleceği tehlike altına girdi.
Ünlü sosyal medya platformuna, "Amerikalıları Yabancı Rakipleri Kontrolündeki Uygulamalardan Koruma Kanunu" isimli yasal düzenleme ile birlikte kendisini ana firması Byte Dance'dan ayırması için 6 aylık bir süre vadedildi.
İddialara göre, ünlü oyun firması Activision Blizzard'ın eski CEO'su Bob Kotick, bu gelişmeler üzerinde TikTok'u satın almak için harekete geçti.
Yaklaşık 30 sene boyunca Activision Blizzard'ın yönetici koltuğunda oturan Kotick, dev sosyal medya platformunu satın almak adına olası yatırımcılar ile görüşmeye başladı.
Öyle ki, ünlü CEO'nun kapısını çaldığı isimler arasında OpenAI CEO'su Sam Altman'nın da yer aldığı öne sürülüyor.
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Öte yandan, birçok kişi Kotick'in, 2021 yılında cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı davaları ile çalkalanan Activision Blizzard'ın başında bulunması sebebiyle Tiktok için yanlış kişi olduğuna inanıyor.
Şirket tarafından yalanlanan iddialara göre, Kotick bu dönemde gerçekleşen taciz olaylarını desteklemiş hatta kendisi de benzer davranışlar sergilemişti.
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