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Türkiye'deki TikTok Kullanıcıları İçin Müjde: Artık Video Yüklemeden Para Kazanabilirsiniz!

Türkiye'deki TikTok Kullanıcıları İçin Müjde: Artık Video Yüklemeden Para Kazanabilirsiniz!

Tiktok
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 11:30

TikTok, efekt oluşturucuların para kazanmasına olanak tanıyan yeni bir programı Türkiye'de kullanıma sundu. Program kapsamında oluşturulan efektlerin 90 gün içinde en az 100 bin video tarafından kullanılması gerekiyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Kullanıcılarının gelir elde etme yollarını çeşitlendirmeye devam eden TikTok bu doğrultuda "Effect Creator Rewards" adında yeni özelliğini geçen yılın mayıs ayında duyurdu.

Kullanıcılarının gelir elde etme yollarını çeşitlendirmeye devam eden TikTok bu doğrultuda "Effect Creator Rewards" adında yeni özelliğini geçen yılın mayıs ayında duyurdu.

Kullanıcıların artırılmış gerçeklik efektleri oluşturarak para kazanmalarına imkan tanıyan bu özellik platformun "Effect House" adı verilen aracıyla üretilebiliyor.

Kullanıcıların artırılmış gerçeklik efektleri oluşturarak para kazanmalarına imkan tanıyan bu özellik platformun "Effect House" adı verilen aracıyla üretilebiliyor.

Program kapsamında TikTok 6 milyon dolarlık bir fon ayırmış durumda. Kullanıcıların ödül almaya hak kazanabilmesi için oluşturdukları efektin yayınlandıktan sonraki 90 gün içinde en az 100 bin videoda kullanılması gerekiyor.

Program kapsamında TikTok 6 milyon dolarlık bir fon ayırmış durumda. Kullanıcıların ödül almaya hak kazanabilmesi için oluşturdukları efektin yayınlandıktan sonraki 90 gün içinde en az 100 bin videoda kullanılması gerekiyor.

Bu kullanım eşiği ilk olarak 500 bin olarak belirlenmiş, ardından Ekim ayında 200 bine ve son olarak 100 bine düşürülmüş.

Bu kullanım eşiği ilk olarak 500 bin olarak belirlenmiş, ardından Ekim ayında 200 bine ve son olarak 100 bine düşürülmüş.

Bir efekt maksimum 14 bin dolar kazandırabilirken bir üreticinin aylık kazanabileceği en yüksek miktar 50 bin dolar olarak belirlendi.

Bir efekt maksimum 14 bin dolar kazandırabilirken bir üreticinin aylık kazanabileceği en yüksek miktar 50 bin dolar olarak belirlendi.
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TikTok, ödemelerin bölgesel farklılıklar göstereceğini belirtiyor ancak Türkiye'deki ödeme planı hakkında spesifik bir bilgi henüz mevcut değil.

TikTok, ödemelerin bölgesel farklılıklar göstereceğini belirtiyor ancak Türkiye'deki ödeme planı hakkında spesifik bir bilgi henüz mevcut değil.

Efektin para kazandırabilmesi için her kullanıcının efekti günde yalnızca bir kez kullanması gerekiyor. Aynı kullanıcı tarafından birden fazla kullanım ise tek bir video olarak sayılmakta.

Efektin para kazandırabilmesi için her kullanıcının efekti günde yalnızca bir kez kullanması gerekiyor. Aynı kullanıcı tarafından birden fazla kullanım ise tek bir video olarak sayılmakta.

Programın şartları arasında kullanıcıların en az 18 yaşında olmaları ve efektlerin herkese açık videolarda kullanılması gerektiği de yer alıyor.

Programın şartları arasında kullanıcıların en az 18 yaşında olmaları ve efektlerin herkese açık videolarda kullanılması gerektiği de yer alıyor.

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Selver.1994.06

Daha çok tiktok maymunu göreceğiz desenize🤦🏻‍♀️