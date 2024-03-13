Türkiye'deki TikTok Kullanıcıları İçin Müjde: Artık Video Yüklemeden Para Kazanabilirsiniz!

TikTok, efekt oluşturucuların para kazanmasına olanak tanıyan yeni bir programı Türkiye'de kullanıma sundu. Program kapsamında oluşturulan efektlerin 90 gün içinde en az 100 bin video tarafından kullanılması gerekiyor. Detaylar içerikte. 👇

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