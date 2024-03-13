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Dünyanın İlk Yapay Zeka Temelli Yazılım Mühendisi Devin AI Tanıtıldı: İlk İşine Şimdiden Başladı!

Dünyanın İlk Yapay Zeka Temelli Yazılım Mühendisi Devin AI Tanıtıldı: İlk İşine Şimdiden Başladı!

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 17:27

Cognition isimli bir yapay zeka firması, tamamen otonom çalışabilen dünyanın ilk yapay zekâ yazılım mühendisi olarak tanımladığı  'Devin' isimli yapay zeka aracını tanıttı. 👇

Kaynak: https://twitter.com/cognition_labs/st...
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Üretken yapay zekâ geliştiricisi Cognition, yazılım sektöründe devrim yaratabilecek yeni bir atılıma imza attı.

Üretken yapay zekâ geliştiricisi Cognition, yazılım sektöründe devrim yaratabilecek yeni bir atılıma imza attı.

Firma, "Devin AI" adını verdiği dünyanın ilk tamamen otonom yapıda çalışma yeteneğine sahip sanal yazılım mühendisini tanıttı.

Firma, "Devin AI" adını verdiği dünyanın ilk tamamen otonom yapıda çalışma yeteneğine sahip sanal yazılım mühendisini tanıttı.

Şirketin konu hakkında yayınladığı blog yazısına göre, yeni Devin AI yorulmak bilmeyen yetenekli bir ekip arkadaşı olarak gerçek yazılım mühendisleriyle birlikte çalışabiliyor veya verilen görevleri kendi başına tamamlayabiliyor.

Yeni yapay zeka ürünü, sadece proglamlama bilgisine sahip olan rakiplerine kıyasla binlerce karar gerektiren karmaşık mühendislik görevlerini planlayabiliyor ve yürütebiliyor. Ayrıca her adımda ilgili bağlamı hatırlayabiliyor, zamanla öğrenebiliyor ve hataları düzeltebiliyor.

Yeni yapay zeka ürünü, sadece proglamlama bilgisine sahip olan rakiplerine kıyasla binlerce karar gerektiren karmaşık mühendislik görevlerini planlayabiliyor ve yürütebiliyor. Ayrıca her adımda ilgili bağlamı hatırlayabiliyor, zamanla öğrenebiliyor ve hataları düzeltebiliyor.

Coginition ayrıca, Devin’in kendi bünyesinde, bir kod editörüne ve tarayıcıya ev sahipliği yaptığını, bu sayede bir insanın işini yapmak için ihtiyaç duyacağı her şeyle donatıldığını ifade ediyor.

Coginition ayrıca, Devin’in kendi bünyesinde, bir kod editörüne ve tarayıcıya ev sahipliği yaptığını, bu sayede bir insanın işini yapmak için ihtiyaç duyacağı her şeyle donatıldığını ifade ediyor.
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Devin bu yeteneklerinin yanı sıra kullanıcılar ile aktif olarak işbirliği yaparak, ilerlemesini gerçek zamanlı olarak raporlayabiliyor, geri bildirimleri kabul edebiliyor ve gerektiğinde tasarım seçimleri konusunda insanlarla beraber çalışabiliyor.

Devin bu yeteneklerinin yanı sıra kullanıcılar ile aktif olarak işbirliği yaparak, ilerlemesini gerçek zamanlı olarak raporlayabiliyor, geri bildirimleri kabul edebiliyor ve gerektiğinde tasarım seçimleri konusunda insanlarla beraber çalışabiliyor.

Henüz hala beta sürümünde olan yeni sanal yapay zeka mühendisi, mevcut yetenekleri sayesinde 20 dakika içinde Pong benzeri bir oyun ve bir web sitesi oluşturabildiği gibi, Upwork'te yayımlanan karmaşık bir yazılım projesini tek başına bitirebiliyor.

Henüz hala beta sürümünde olan yeni sanal yapay zeka mühendisi, mevcut yetenekleri sayesinde 20 dakika içinde Pong benzeri bir oyun ve bir web sitesi oluşturabildiği gibi, Upwork'te yayımlanan karmaşık bir yazılım projesini tek başına bitirebiliyor.

Devin’in kullanışlı marifetlerine kısaca göz atalım:

  • Devin tüm uygulamaları uçtan uca insan desteği olmadan geliştirebiliyor.

  • Devin, kod hatalarını bulup düzeltebiliyor.

  • Devin kendi yapay zekâ modellerini eğitebiliyor ve ince ayar yapabiliyor.

  • Devin gerçek dünyadaki açık kaynak projelerinde bulunan GitHub sorunlarının neredeyse yüzde 14’ünü doğru şekilde çözebiliyor.

  • Upwork’te yayınlanan gerçek işleri tamamlayabiliyor.

Pek çok uzmana göre Devin AI, ilerleyen süreçte mühendislik ekiplerinin belirli projelerini devralarak yazılım sektöründeki istihdamda önemli değişikliklere yol açabilir.

Pek çok uzmana göre Devin AI, ilerleyen süreçte mühendislik ekiplerinin belirli projelerini devralarak yazılım sektöründeki istihdamda önemli değişikliklere yol açabilir.

Şu anda önizleme aşamasında olan Devin'i deneyimlemek isteyenler e-posta yoluyla Cognition’a başvurabilir.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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