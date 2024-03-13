Dünyanın İlk Yapay Zeka Temelli Yazılım Mühendisi Devin AI Tanıtıldı: İlk İşine Şimdiden Başladı!
Dünyanın İlk Yapay Zeka Temelli Yazılım Mühendisi Devin AI Tanıtıldı: İlk İşine Şimdiden Başladı!
Kaynak: https://twitter.com/cognition_labs/st...
Cognition isimli bir yapay zeka firması, tamamen otonom çalışabilen dünyanın ilk yapay zekâ yazılım mühendisi olarak tanımladığı 'Devin' isimli yapay zeka aracını tanıttı. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Üretken yapay zekâ geliştiricisi Cognition, yazılım sektöründe devrim yaratabilecek yeni bir atılıma imza attı.
Firma, "Devin AI" adını verdiği dünyanın ilk tamamen otonom yapıda çalışma yeteneğine sahip sanal yazılım mühendisini tanıttı.
Şirketin konu hakkında yayınladığı blog yazısına göre, yeni Devin AI yorulmak bilmeyen yetenekli bir ekip arkadaşı olarak gerçek yazılım mühendisleriyle birlikte çalışabiliyor veya verilen görevleri kendi başına tamamlayabiliyor.
Yeni yapay zeka ürünü, sadece proglamlama bilgisine sahip olan rakiplerine kıyasla binlerce karar gerektiren karmaşık mühendislik görevlerini planlayabiliyor ve yürütebiliyor. Ayrıca her adımda ilgili bağlamı hatırlayabiliyor, zamanla öğrenebiliyor ve hataları düzeltebiliyor.
Coginition ayrıca, Devin’in kendi bünyesinde, bir kod editörüne ve tarayıcıya ev sahipliği yaptığını, bu sayede bir insanın işini yapmak için ihtiyaç duyacağı her şeyle donatıldığını ifade ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Devin bu yeteneklerinin yanı sıra kullanıcılar ile aktif olarak işbirliği yaparak, ilerlemesini gerçek zamanlı olarak raporlayabiliyor, geri bildirimleri kabul edebiliyor ve gerektiğinde tasarım seçimleri konusunda insanlarla beraber çalışabiliyor.
Henüz hala beta sürümünde olan yeni sanal yapay zeka mühendisi, mevcut yetenekleri sayesinde 20 dakika içinde Pong benzeri bir oyun ve bir web sitesi oluşturabildiği gibi, Upwork'te yayımlanan karmaşık bir yazılım projesini tek başına bitirebiliyor.
Pek çok uzmana göre Devin AI, ilerleyen süreçte mühendislik ekiplerinin belirli projelerini devralarak yazılım sektöründeki istihdamda önemli değişikliklere yol açabilir.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda