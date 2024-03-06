YÖK, Üniversitelerdeki Lisans ve Ön Lisans Programları için Yeni Yapay Zeka Bölümlerinin Açılacağını Duyurdu!
YÖK, Üniversitelerdeki Lisans ve Ön Lisans Programları için Yeni Yapay Zeka Bölümlerinin Açılacağını Duyurdu!
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/egitim/yok-b...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde ikisi yeni 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılacağını duyurdu.👇
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Geçtiğimiz gün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önderliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısı düzenlendi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantıda yapay zeka, yapay zekanın çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Söz konusu alanlarda insan kaynağı yetiştirmek amacıyla yeni lisans ve ön lisans programlarının açılması gerektiğini ifade eden Özvar, bu amaçla YÖK bünyesinde "Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi" isimli yeni bir çalışma grubunun kurulduğunu aktardı.
Özvar, söz konusu çalışma grubunun önerilerinin ardından yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılmasına karar verdiklerini duyurdu.
Lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümlerin "Veri Bilimi ve Analitiği" ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" olduğunu açıklayan Özvar, tamamı yeni açılacak ön lisans programlarını ise şöyle sıraladı:
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İlerleyen süreçte mevcut alanlardaki bölüm sayısının artacağını belirten YÖK Başkanı, lisans ve ön lisans programlarının açılacağı üniversiteleri de duyurdu.
Özvar ayrıca, açılacak yeni programların bazılarında, müfredatta yer alan ve seçilecek derslerin büyük üniversitelerin öğretim üyelerince çevrim içi ve senkron biçiminde verileceğini bildirdi.
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