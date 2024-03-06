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YÖK, Üniversitelerdeki Lisans ve Ön Lisans Programları için Yeni Yapay Zeka Bölümlerinin Açılacağını Duyurdu!

YÖK, Üniversitelerdeki Lisans ve Ön Lisans Programları için Yeni Yapay Zeka Bölümlerinin Açılacağını Duyurdu!

Yapay Zeka YÖK
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 11:15

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde ikisi yeni 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılacağını duyurdu.👇

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/egitim/yok-b...
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Geçtiğimiz gün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önderliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısı düzenlendi.

Geçtiğimiz gün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önderliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısı düzenlendi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantıda yapay zeka, yapay zekanın çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantıda yapay zeka, yapay zekanın çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıya, Özvar'ın yanı sıra yeni program ve bölümlerin açılacağı 20 üniversite rektörü ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman da katıldı.

Söz konusu alanlarda insan kaynağı yetiştirmek amacıyla yeni lisans ve ön lisans programlarının açılması gerektiğini ifade eden Özvar, bu amaçla YÖK bünyesinde "Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi" isimli yeni bir çalışma grubunun kurulduğunu aktardı.

Söz konusu alanlarda insan kaynağı yetiştirmek amacıyla yeni lisans ve ön lisans programlarının açılması gerektiğini ifade eden Özvar, bu amaçla YÖK bünyesinde "Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi" isimli yeni bir çalışma grubunun kurulduğunu aktardı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar:

'Çalışma grubu, değişik ülkelerdeki üniversitelerin bölüm ve program yapılarını inceleyerek muhtemel program önerilerini kurulumuza sundu.'

Özvar, söz konusu çalışma grubunun önerilerinin ardından yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılmasına karar verdiklerini duyurdu.

Özvar, söz konusu çalışma grubunun önerilerinin ardından yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılmasına karar verdiklerini duyurdu.

Lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümlerin "Veri Bilimi ve Analitiği" ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" olduğunu açıklayan Özvar, tamamı yeni açılacak ön lisans programlarını ise şöyle sıraladı:

Lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümlerin "Veri Bilimi ve Analitiği" ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" olduğunu açıklayan Özvar, tamamı yeni açılacak ön lisans programlarını ise şöyle sıraladı:

  • Yapay zeka operatörlüğü 

  • Büyük veri analistliği 

  • Otonom sistemler teknikerliği 

  • Dijital dönüşüm elektroniği

  • Robotik ve yapay zeka

  • Oyun geliştirme ve programlama 

  • Bulut bilişim operatörlüğü 

  • İmalat yürütme sistemleri

  • Kurumsal bilişim uzmanlığı 

  • İnsansız araç teknikerliği

  • Ön-yüz yazılım geliştirme

  • Arka-yüz yazılım geliştirme

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İlerleyen süreçte mevcut alanlardaki bölüm sayısının artacağını belirten YÖK Başkanı, lisans ve ön lisans programlarının açılacağı üniversiteleri de duyurdu.

İlerleyen süreçte mevcut alanlardaki bölüm sayısının artacağını belirten YÖK Başkanı, lisans ve ön lisans programlarının açılacağı üniversiteleri de duyurdu.

  • Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

  • Atatürk Üniversitesi

  • Bursa Teknik Üniversitesi

  • Ege Üniversitesi

  • Eskişehir Teknik Üniversitesi

  • Gaziantep Üniversitesi

  • Harran Üniversitesi

  • Karabük Üniversitesi

  • Karadeniz Teknik Üniversitesi

  • Kayseri Üniversitesi

  • Kocaeli Üniversitesi

  • Konya Teknik Üniversitesi

  • Manisa Celal Bayar Üniversitesi

  • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  • Sakarya Üniversitesi

  • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  • Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi

Özvar ayrıca, açılacak yeni programların bazılarında, müfredatta yer alan ve seçilecek derslerin büyük üniversitelerin öğretim üyelerince çevrim içi ve senkron biçiminde verileceğini bildirdi.

Özvar ayrıca, açılacak yeni programların bazılarında, müfredatta yer alan ve seçilecek derslerin büyük üniversitelerin öğretim üyelerince çevrim içi ve senkron biçiminde verileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Erol Özvar:

'Ayrıca sektör temsilcilerinin de katkı vereceği bu programlardan azami fayda sağlamak istiyoruz. Açılacak yeni programlarda kalite güvencesinin sağlanması en önemli gündem maddemizdir. Bilişim ve yapay zeka alanında uzman hocalarımız ile ilgili sektör temsilcilerinin katkıları yeni programlarımızın müfredatlarının niteliklerini yükseltecektir.'

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