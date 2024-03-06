YÖK, Üniversitelerdeki Lisans ve Ön Lisans Programları için Yeni Yapay Zeka Bölümlerinin Açılacağını Duyurdu!

Prof. Dr. Erol Özvar:

'Ayrıca sektör temsilcilerinin de katkı vereceği bu programlardan azami fayda sağlamak istiyoruz. Açılacak yeni programlarda kalite güvencesinin sağlanması en önemli gündem maddemizdir. Bilişim ve yapay zeka alanında uzman hocalarımız ile ilgili sektör temsilcilerinin katkıları yeni programlarımızın müfredatlarının niteliklerini yükseltecektir.'