Fotoğrafları Videoya Dönüştürüp Seslendirebilen Yeni Yapay Zeka Aracı ile Tanışın: EMO
Fotoğrafları Videoya Dönüştürüp Seslendirebilen Yeni Yapay Zeka Aracı ile Tanışın: EMO
Alibaba Group, herhangi bir fotoğrafı videoya dönüştürebilen, üstelik bu videoları seslendirebilen 'EMO' isimli yeni yapay zeka aracını tanıttı.👇
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Yapay zeka dünyasının önde gelen firmalarından Alibaba Group, fotoğraftan videoya dönüştürme teknolojisinde yeni bir atılıma imza attı.
Ünlü şirket, fotoğrafları oldukça gerçekçi videolara dönüştürebilen yeni bir yapay zeka aracı geliştirdi.
Dahası, EMO isimli yeni araç fotoğraflarda yer alan insanları istenilen seste uygun ağız hareketleriyle beraber konuşturabiliyor.
EMO, bu özelliği ile birlikte videoda kullanılacak ses kaynağına göre konuşmanın temposunu ayarlayabiliyor. Yeni araç böylece, videolardaki jest ve mimikleri daha tutarlı bir şekilde oluşturabiliyor.
Uzmanlar, söz konusu yeteneklere sahip yapay zeka aracının iki kısımdan oluştuğunu belirtiyor.
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Bu kısımlardan ilki, görseli tanımlayıp referans görselden yola çıkarak hareketli kareleri oluşturuyor. Diğeri ise ses dosyasını tanımlayarak anahtar noktaları belirliyor. Ardından anahtar noktalar ile görseller eşleştirilerek bir video oluşturuluyor.
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