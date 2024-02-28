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Samsung'un Büyüleyici Yapay Zeka Özellikleri, Try Galaxy Hizmeti ile Herkesin Kullanımına Açıldı!

Samsung'un Büyüleyici Yapay Zeka Özellikleri, Try Galaxy Hizmeti ile Herkesin Kullanımına Açıldı!

Samsung Akıllı telefon Yapay Zeka
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 17:34

Samsung, geçtiğimiz haftalarda hayata geçirdiği Galaxy AI yapay zeka özelliklerini Try Galaxy hizmeti üzerinden herkesin kullanımına açtı.👇

Kaynak: https://www.gizmochina.com/2024/02/27...
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Samsung'un henüz geçtiğimiz ay Galaxy S24 serisiyle birlikte tanıttığı yeni yapay zeka özellikleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Samsung'un henüz geçtiğimiz ay Galaxy S24 serisiyle birlikte tanıttığı yeni yapay zeka özellikleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, iPhone ve diğer Android kullanıcılarının, Galaxy AI adı altında toplanan yeni yapay zeka özelliklerini deneyimlemesi için Try Galaxy hizmetini güncelledi.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, iPhone ve diğer Android kullanıcılarının, Galaxy AI adı altında toplanan yeni yapay zeka özelliklerini deneyimlemesi için Try Galaxy hizmetini güncelledi.

Samsung'un yeni Galaxy AI özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için:

Ünlü şirket, bu sayede yeni Galaxy AI yeniliklerinin Try Galaxy hizmeti aracılığıyla diğer marka kullanıcıları tarafından deneyimlenmesine imkan tanıdı.

Ünlü şirket, bu sayede yeni Galaxy AI yeniliklerinin Try Galaxy hizmeti aracılığıyla diğer marka kullanıcıları tarafından deneyimlenmesine imkan tanıdı.

Güncellenen hizmeti kullanan kişiler, telefonunda Galaxy S24'ün ana ekranını simüle edebiliyor ve Canlı Çeviri başta olmak üzere Sohbet Yardımı, Not Yardımı, Fotoğraf Yardımı ve "Daire ile Arama" gibi özelliklerin önizleme sürümlerini kendi cihazlarında test edebiliyor.

Güncellenen hizmeti kullanan kişiler, telefonunda Galaxy S24'ün ana ekranını simüle edebiliyor ve Canlı Çeviri başta olmak üzere Sohbet Yardımı, Not Yardımı, Fotoğraf Yardımı ve "Daire ile Arama" gibi özelliklerin önizleme sürümlerini kendi cihazlarında test edebiliyor.

Try Galaxy üzerinden Samsung'un yeni yapay zeka özelliklerini denemek isteyen kullanıcılar, buradaki bağlantıya tıklayabilir.

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