Samsung'un Büyüleyici Yapay Zeka Özellikleri, Try Galaxy Hizmeti ile Herkesin Kullanımına Açıldı!
Samsung'un Büyüleyici Yapay Zeka Özellikleri, Try Galaxy Hizmeti ile Herkesin Kullanımına Açıldı!
Kaynak: https://www.gizmochina.com/2024/02/27...
Samsung, geçtiğimiz haftalarda hayata geçirdiği Galaxy AI yapay zeka özelliklerini Try Galaxy hizmeti üzerinden herkesin kullanımına açtı.👇
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Samsung'un henüz geçtiğimiz ay Galaxy S24 serisiyle birlikte tanıttığı yeni yapay zeka özellikleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Güney Kore merkezli teknoloji devi, iPhone ve diğer Android kullanıcılarının, Galaxy AI adı altında toplanan yeni yapay zeka özelliklerini deneyimlemesi için Try Galaxy hizmetini güncelledi.
Ünlü şirket, bu sayede yeni Galaxy AI yeniliklerinin Try Galaxy hizmeti aracılığıyla diğer marka kullanıcıları tarafından deneyimlenmesine imkan tanıdı.
Güncellenen hizmeti kullanan kişiler, telefonunda Galaxy S24'ün ana ekranını simüle edebiliyor ve Canlı Çeviri başta olmak üzere Sohbet Yardımı, Not Yardımı, Fotoğraf Yardımı ve "Daire ile Arama" gibi özelliklerin önizleme sürümlerini kendi cihazlarında test edebiliyor.
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