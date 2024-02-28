Google Yapay Zekanın Yazdığı Haberleri Paylaşmaları İçin İnternet Sitelerine Para Yağdıracak!
Google Yapay Zekanın Yazdığı Haberleri Paylaşmaları İçin İnternet Sitelerine Para Yağdıracak!
Google, yapay zeka teknolojisini kullanarak haber içeriği üretimi için bazı internet siteleriyle anlaşma sağladı. Bu anlaşmaya göre site yöneticileri yapay zeka tarafından oluşturulan haberleri takipçileriyle paylaşarak bunun için para alacak. Detaylar içerikte. 👇
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Üretici yapay zeka teknolojileri internet gazeteciliği alanında önemli bir rol oynamaya başladı.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zeka sistemleri artık çok sayıda insanın yapacağı işleri tek başına ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor ancak yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin doğruluğu konusunda bazı endişeler bulunuyor.
Yapay zekanın hatalı sonuçlar verebilme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda bu teknolojinin internet gazeteciliğinde kullanılması yanlış bilgilerin hızla yayılmasına neden olabilir.
Yine de Google gibi teknoloji devleri internet gazeteciliğinde yapay zeka kullanımıyla ilgili yeni girişimlerde bulunuyor. Google'ın bazı haber siteleriyle yaptığı özel anlaşma bu alanda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
Anlaşma kapsamında seçilen internet siteleri Google tarafından geliştirilen özel bir yapay zeka aracını kullanarak haber üretecekler.
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12 ay sürecek bu anlaşmada içerik üretimi günde 3 haber, haftada bir basın bülteni ve ayda bir pazarlama kampanyası şeklinde planlanıyor. Üretilen içerikler ve kullanıcı geri bildirimleri Google ile paylaşılacak. Google bu hizmet karşılığında internet sitelerine 10 bin dolar ödeyecek.
Yapay zeka tarafından üretilen içerikler, kamu haber kaynakları, yetkili kurumlar ve sağlık otoriteleri gibi güvenilir kaynaklardan alınacak bilgileri içerecek. Bu sayede diğer yayıncılar tarafından paylaşılan haberlerin tekrarlanmasının önüne geçilecek.
Google'ın bu yeni girişimi, geçen yıl duyurulan ancak sonrasında pek gündeme gelmeyen Genesis adlı yapay zeka aracıyla ilgili daha geniş bir stratejinin parçası gibi görünüyor. Genesis özellikle internet gazeteciliği yapmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka aracıydı.
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