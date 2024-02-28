Google Yapay Zekanın Yazdığı Haberleri Paylaşmaları İçin İnternet Sitelerine Para Yağdıracak!

Google, yapay zeka teknolojisini kullanarak haber içeriği üretimi için bazı internet siteleriyle anlaşma sağladı. Bu anlaşmaya göre site yöneticileri yapay zeka tarafından oluşturulan haberleri takipçileriyle paylaşarak bunun için para alacak. Detaylar içerikte. 👇

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