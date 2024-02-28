6 Yıllık Telefonlar Bile Var! iOS 18 Güncellemesi Alması Beklenen iPhone Modelleri Belli Oldu
6 Yıllık Telefonlar Bile Var! iOS 18 Güncellemesi Alması Beklenen iPhone Modelleri Belli Oldu
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Apple kullanıcıları, yılın en büyük etkinliklerinden biri olacak WWDC 2024'te tanıtılması beklenen iOS 18'in hangi cihazlar tarafından destekleneceğini merak ediyordu.
Apple haberleri ile öne çıkan MacRumors, iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone modellerinin iOS 18'e güncellenebileceği paylaştı.
İşte iOS 18 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri 👇
iOS 18 ne zaman çıkacak?
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