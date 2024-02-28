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6 Yıllık Telefonlar Bile Var! iOS 18 Güncellemesi Alması Beklenen iPhone Modelleri Belli Oldu

6 Yıllık Telefonlar Bile Var! iOS 18 Güncellemesi Alması Beklenen iPhone Modelleri Belli Oldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.02.2024 - 12:08

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS 18 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu. MacRumors'un haberine göre şirket, yeni güncelleme ile altı yıllık eski cihazlarına bile destek sağlayacak. Peki iOS 18 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 18 ne zaman çıkacak?

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Apple kullanıcıları, yılın en büyük etkinliklerinden biri olacak WWDC 2024'te tanıtılması beklenen iOS 18'in hangi cihazlar tarafından destekleneceğini merak ediyordu.

Apple kullanıcıları, yılın en büyük etkinliklerinden biri olacak WWDC 2024'te tanıtılması beklenen iOS 18'in hangi cihazlar tarafından destekleneceğini merak ediyordu.

Apple haberleri ile öne çıkan MacRumors, iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone modellerinin iOS 18'e güncellenebileceği paylaştı.

Apple haberleri ile öne çıkan MacRumors, iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone modellerinin iOS 18'e güncellenebileceği paylaştı.

İşte iOS 18 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri 👇

İşte iOS 18 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri 👇

  • iPhone 15

  • iPhone 15 Plus

  • iPhone 15 Pro

  • iPhone 15 Pro Max

  • iPhone 14

  • iPhone 14 Plus

  • iPhone 14 Pro

  • iPhone 14 Pro Max

  • iPhone 13

  • iPhone 13 mini

  • iPhone 13 Pro

  • iPhone 13 Pro Max

  • iPhone 12

  • iPhone 12 mini

  • iPhone 12 Pro

  • iPhone 12 Pro Max

  • iPhone 11

  • iPhone 11 Pro

  • iPhone 11 Pro Max

  • iPhone XS

  • iPhone XS Max

  • iPhone XR

  • iPhone SE (2. nesil)

  • iPhone SE (3. nesil)

iOS 18 ne zaman çıkacak?

iOS 18 ne zaman çıkacak?

iPhone 16 ile birlikte tanıtılması beklenen iOS 18'in son yıllarda olduğu gibi haziran ayında yapılacak WWDC 2024'te kullanıcılarla paylaşılması bekleniyor. Yeni güncellemenin resmi olarak kullanıma sunulması ise yine eylül ayında olacak.

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