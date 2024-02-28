6 Yıllık Telefonlar Bile Var! iOS 18 Güncellemesi Alması Beklenen iPhone Modelleri Belli Oldu

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS 18 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu. MacRumors'un haberine göre şirket, yeni güncelleme ile altı yıllık eski cihazlarına bile destek sağlayacak. Peki iOS 18 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 18 ne zaman çıkacak?