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Lüks Hava Yolu Şirketi, Uçaklarında Yolcularına Apple Vision Pro Deneyimi Sunacak

Lüks Hava Yolu Şirketi, Uçaklarında Yolcularına Apple Vision Pro Deneyimi Sunacak

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 17:36

Lüks hava yolu şirketi Beond, seçkin yolcularına uçuş sırasında her biri 3 bin 500 dolar fiyatlı Apple Vision Pro dağıtacağını duyurdu.👇

Kaynak: https://flybeond.com/latestnews
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Maldivler merkezli hava yolu şirketi Beond, seçkin yolcularına daha eğlenceli bir uçuş deneyimi sunmak amacıyla yeni bir kampanyaya imza attı.

Maldivler merkezli hava yolu şirketi Beond, seçkin yolcularına daha eğlenceli bir uçuş deneyimi sunmak amacıyla yeni bir kampanyaya imza attı.

Özellikle lüks seyahat pazarında tanınan ünlü firma, bazı uçuşlarında yolculara 3 bin 500 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan Apple Vision Pro cihazlarını dağıtma kararı aldı.

Özellikle lüks seyahat pazarında tanınan ünlü firma, bazı uçuşlarında yolculara 3 bin 500 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan Apple Vision Pro cihazlarını dağıtma kararı aldı.

Şirket, yeni Vision Pro hizmeti ile business class yolcularına daha sürükleyici bir uçak içi eğlence deneyimi sunmayı hedefliyor.

Şirket, yeni Vision Pro hizmeti ile business class yolcularına daha sürükleyici bir uçak içi eğlence deneyimi sunmayı hedefliyor.

Beond CEO’su Tero Taskila'nın konu ile ilgili yaptığı açıklamaya göre, uçuş sırasında dağıtılacak Vision Pro'lar yolcuların film izlemesinin ve oyun oynamasının yanında Maldivler’deki muhteşem tatil yerleri ve aktivitelerin sergilenmesine de yardımcı olacak.

Beond CEO’su Tero Taskila'nın konu ile ilgili yaptığı açıklamaya göre, uçuş sırasında dağıtılacak Vision Pro'lar yolcuların film izlemesinin ve oyun oynamasının yanında Maldivler’deki muhteşem tatil yerleri ve aktivitelerin sergilenmesine de yardımcı olacak.

Söz konusu hizmetin müşterilerine yolculuklarının başından sonuna kadar birinci sınıf bir seyahat deneyimi yaşatma vizyonlarının bir parçası olduğunu aktaran Taskila, Apple'ın yeni teknolojisini sadece Maldivler'e yapılan seyahatlerde seçkin müşterilerine sunacaklarını belirtti.

Söz konusu hizmetin müşterilerine yolculuklarının başından sonuna kadar birinci sınıf bir seyahat deneyimi yaşatma vizyonlarının bir parçası olduğunu aktaran Taskila, Apple'ın yeni teknolojisini sadece Maldivler'e yapılan seyahatlerde seçkin müşterilerine sunacaklarını belirtti.
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ömer

Business uçuyorsa zaten alır amk 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️