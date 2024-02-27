Sadece Finans Alanında Değil Her Yerde Göreceğiz: Blockchain Teknolojisi
Blockchain teknolojisi, günümüzde sadece finans alanında değil, birçok sektörde devrim niteliğinde değişikliklere yol açıyor. Bu teknoloji, veri paylaşımı ve güvenliği konusunda yeni bir paradigma sunarak iş süreçlerini ve iletişimi dönüştürüyor.
Her geçen gün daha fazla alanda kullanılmaya başlanan blockchain, merkezi olmayan yapılarıyla bilgi güvenliğini artırıyor ve işlemleri daha şeffaf hale getiriyor.
Merkeziyetsiz bir sisteme sahip olan blockchain nedir ya da blokzincir nedir dediğimizde bloklardan oluşan şifrelenmiş bir yapıda yapılan işlemlerin takibini yapan bir veritabanıdır
Blockchain sistemindeki her bir işlem bir bloğa karşılık gelmektedir.
Tüm işlemlerin dijital olarak gerçekleştiği bir sistem olan blok zincir teknolojisi pek çok alanda kullanılmaktadır.
Blokchain modeli bloklar ve kayıtlardan oluşmaktadır.
Blockchain teknolojisi sadece kripto paraların alım-satım, üretim işlemlerinde değil pek çok farklı alanda da yaygınlaşmaya başlamıştır.
Blockchain türleri arasında en yaygın kullanılan ve ilk akla gelenler ise Bitcoin ve Ethereum denilen kripto para çeşitleridir.
Blockchain 2.0 olarak nitelendirilen Ethereum, 1994 doğumlu Rus - Kanadalı yazar ve programcı Vitalik Buterin tarafından bulunmuştur.
Dogecoin(DOGE)
Cardano
Chiliz (CHZ) : 2018 yılında ortaya çıkmış bir kripto para birimidir. Alexandre Dreyfus bulunmuştur.
Ripple (XRP): Merkezi bir kripto para birimidir. Blockchain teknolojisi kullanır fakat defterler blockchain cüzdan değil Ripple Net tarafından yönetilmektedir.
Litecoin (LTC): Charlie Lee tarafından bulunmuştur. İlk altcoin’dir.
Tether (USDT): Değeri Amerikan dolarına bağlıdır. Stabilcoin olarak nitelendirilmektedir. Bir tether bir ABD Doları ile eşdeğerdir.
Chainlink (LINK): SmartContract isimli bir işletme tarafından ortaya çıkarılmıştır. Merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. Blockchain teknolojisi alanında zincir dışındaki farklı işlemlerin gerçekleştirilebildiği bir birimdir. Toplam arzı 1 milyardır.
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