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Sadece Finans Alanında Değil Her Yerde Göreceğiz: Blockchain Teknolojisi

etiket Sadece Finans Alanında Değil Her Yerde Göreceğiz: Blockchain Teknolojisi

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 18:12

Blockchain teknolojisi, günümüzde sadece finans alanında değil, birçok sektörde devrim niteliğinde değişikliklere yol açıyor. Bu teknoloji, veri paylaşımı ve güvenliği konusunda yeni bir paradigma sunarak iş süreçlerini ve iletişimi dönüştürüyor.

Her geçen gün daha fazla alanda kullanılmaya başlanan blockchain, merkezi olmayan yapılarıyla bilgi güvenliğini artırıyor ve işlemleri daha şeffaf hale getiriyor.

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Merkeziyetsiz bir sisteme sahip olan blockchain nedir ya da blokzincir nedir dediğimizde bloklardan oluşan şifrelenmiş bir yapıda yapılan işlemlerin takibini yapan bir veritabanıdır

Merkeziyetsiz bir sisteme sahip olan blockchain nedir ya da blokzincir nedir dediğimizde bloklardan oluşan şifrelenmiş bir yapıda yapılan işlemlerin takibini yapan bir veritabanıdır

Blok yapısına bakıldığında dağıtılmış ve halka açık olduğu görülmektedir.

Blockchain sistemindeki her bir işlem bir bloğa karşılık gelmektedir.

Blockchain sistemindeki her bir işlem bir bloğa karşılık gelmektedir.

Şifreli bir zincir şeklinde işleyen sistemde oluşturulan bloklar değiştirilemez ve şifreler kırılamaz durumdadır.

Tüm işlemlerin dijital olarak gerçekleştiği bir sistem olan blok zincir teknolojisi pek çok alanda kullanılmaktadır.

Tüm işlemlerin dijital olarak gerçekleştiği bir sistem olan blok zincir teknolojisi pek çok alanda kullanılmaktadır.

Fakat en yaygın kullanım alanı kripto para işlemleri ve kripto para madenciliğidir.

Blokchain modeli bloklar ve kayıtlardan oluşmaktadır.

Blokchain modeli bloklar ve kayıtlardan oluşmaktadır.

Kayıtlar dediğimizde sistematik yapıdaki tüm içerik ve verilerden oluşmaktadır. Kayıtlar oldukça önemlidir. Çünkü tüm girdi-çıktı, para aktarımları, girilen alım-satım talimatları, müşteri kayıtları bu alanda kaydedilmektedir.

Blockchain teknolojisi sadece kripto paraların alım-satım, üretim işlemlerinde değil pek çok farklı alanda da yaygınlaşmaya başlamıştır.

Blockchain teknolojisi sadece kripto paraların alım-satım, üretim işlemlerinde değil pek çok farklı alanda da yaygınlaşmaya başlamıştır.

Hala güven problemi duyulan bir alan olsa da küresel çapta kullanım alanını gittikçe genişleyen blok zincir sisteminin kullanım alanlarını aşağıda bulabilirsiniz.

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Blockchain türleri arasında en yaygın kullanılan ve ilk akla gelenler ise Bitcoin ve Ethereum denilen kripto para çeşitleridir.

Blockchain türleri arasında en yaygın kullanılan ve ilk akla gelenler ise Bitcoin ve Ethereum denilen kripto para çeşitleridir.

Sanal paralar hangileri dediğimizde ise bitcoin ve ethereum haricinde pek çok kripto para birimi vardır ve blockchain finansal para piyasasında her biri önemli bir kapasiteye sahip olan kripto paraları aşağıda sıraladık.

Blockchain 2.0 olarak nitelendirilen Ethereum, 1994 doğumlu Rus - Kanadalı yazar ve programcı Vitalik Buterin tarafından bulunmuştur.

Blockchain 2.0 olarak nitelendirilen Ethereum, 1994 doğumlu Rus - Kanadalı yazar ve programcı Vitalik Buterin tarafından bulunmuştur.

Ethereum günümüzde en çok tercih edilen ve aynı zamanda yüksek oranda madenciliği de yapılan kirpto para birimidir. Bitcoin’den sonra en yüksek piyasa kapasitesine sahip kripto para birimidir. Ethereum madenciliği ise küresel çapta 600 bini aşkın kişi tarafından yapıldığı bilinmektedir.

Dogecoin(DOGE)

Dogecoin(DOGE)

Tercih edilme oranı yüksek popüler bir kripto para birimidir. Doge olarak da bilinir. Piyasa değeri yüksektir.

Cardano

Cardano

2017 yılında bulunan bir sanal para birimidir. Merkeziyetsiz bir blockchain teknolojisi yapısındadır. Toplam arzı 45 milyar adet olarak sınırlandırılmıştır.

Chiliz (CHZ) : 2018 yılında ortaya çıkmış bir kripto para birimidir. Alexandre Dreyfus bulunmuştur.

Ripple (XRP): Merkezi bir kripto para birimidir. Blockchain teknolojisi kullanır fakat defterler blockchain cüzdan değil Ripple Net tarafından yönetilmektedir.

Litecoin (LTC): Charlie Lee tarafından bulunmuştur. İlk altcoin’dir.

Tether (USDT): Değeri Amerikan dolarına bağlıdır. Stabilcoin olarak nitelendirilmektedir. Bir tether bir ABD Doları ile eşdeğerdir.

Chainlink (LINK): SmartContract isimli bir işletme tarafından ortaya çıkarılmıştır. Merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. Blockchain teknolojisi alanında zincir dışındaki farklı işlemlerin gerçekleştirilebildiği bir birimdir. Toplam arzı 1 milyardır.

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