Siirtli Lise Mezunu Mucit, Yapay Zeka Destekli İnsansı Robot Asker Yaptı

'Aynı anda mayın imha robotu olarak da kullanılabilir. Robotumuzu paletlidir. Paletleri de araba lastiğinden yaptık. Sağdan soldan birkaç parça topladık profillerle, kaynaklarla birlikte böyle bir şey ortaya çıkardık. Bu robotumuzun amacı ülkeme Türkiye'me sahip çıkmak. Türkiye dünyanın merkezidir. Bütün dünya ülkelerinin gözü Türkiye'dedir. Ülkeme, vatanıma ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize katkıda bulunmak için böyle bir robot yaptık. İnşallah ülkeme ve vatanıma bir faydası olur'