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Siirtli Lise Mezunu Mucit, Yapay Zeka Destekli İnsansı Robot Asker Yaptı

Siirtli Lise Mezunu Mucit, Yapay Zeka Destekli İnsansı Robot Asker Yaptı

Robot Siirt Asker
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 13:42

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Siirt’te yaşayan ilkokul mezunu Burhan Canpolat isimli mucit kendi imkanlarıyla yapay zeka destekli insansı robot asker yaptı.

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Kendi imkanlarıyla topladığı parçaları birleştiren ve yapay zeka desteğini de entegre eden Burhan Canpolat yaptığı insansı robot asker ile dikkat çekti.

Kendi imkanlarıyla topladığı parçaları birleştiren ve yapay zeka desteğini de entegre eden Burhan Canpolat yaptığı insansı robot asker ile dikkat çekti.

Mucit Burhan Canpolat ürettiği insansı robot askeri telefon, tablet veya bilgisayar ile 32 kilometreye kadar yönlendirebiliyor.

Mucit Burhan Canpolat ürettiği insansı robot askeri telefon, tablet veya bilgisayar ile 32 kilometreye kadar yönlendirebiliyor.

İHA'ya konuşan canpolat, "TX" ismini veren 50 yaşındaki Canpolat, gece görüşlü ve ısıya duyarlı kameralar ile robotun her nesneyi algılayabildiğini belirtti.

İHA'ya konuşan canpolat, "TX" ismini veren 50 yaşındaki Canpolat, gece görüşlü ve ısıya duyarlı kameralar ile robotun her nesneyi algılayabildiğini belirtti.

 'Bu projemizde bir tane silahlı robot yaptık. Robotumuz tamamen yapay zeka destekli olup uzaktan kumandalıdır. Aynı anda 32 kilometre robotun yanında olmadan da robotu kontrol edebiliyorsun. Kameraları sayesinde tablet, bilgisayarla ve aynı anda cep telefonu ile kontrol edebiliyorsun. Robotumuz hareket sensörlüdür. Isıya duyarlıdır. İnsan algılama var, hareket algılama var. Aynı zamanda gece görüşlüdür. Robotumuza bir tane silah taktık' 

"Robota iki adet makinalı silah takılabilir veya bir tarafına diğer tarafına bomba atar veya roket takılabilir"

"Robota iki adet makinalı silah takılabilir veya bir tarafına diğer tarafına bomba atar veya roket takılabilir"

'Aynı anda mayın imha robotu olarak da kullanılabilir. Robotumuzu paletlidir. Paletleri de araba lastiğinden yaptık. Sağdan soldan birkaç parça topladık profillerle, kaynaklarla birlikte böyle bir şey ortaya çıkardık. Bu robotumuzun amacı ülkeme Türkiye'me sahip çıkmak. Türkiye dünyanın merkezidir. Bütün dünya ülkelerinin gözü Türkiye'dedir. Ülkeme, vatanıma ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize katkıda bulunmak için böyle bir robot yaptık. İnşallah ülkeme ve vatanıma bir faydası olur' 

İşte o insansı robot asker: 👇

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