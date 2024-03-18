Siirtli Lise Mezunu Mucit, Yapay Zeka Destekli İnsansı Robot Asker Yaptı

Siirt’te yaşayan ilkokul mezunu Burhan Canpolat isimli mucit kendi imkanlarıyla yapay zeka destekli insansı robot asker yaptı.
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Kendi imkanlarıyla topladığı parçaları birleştiren ve yapay zeka desteğini de entegre eden Burhan Canpolat yaptığı insansı robot asker ile dikkat çekti.
Mucit Burhan Canpolat ürettiği insansı robot askeri telefon, tablet veya bilgisayar ile 32 kilometreye kadar yönlendirebiliyor.
İHA'ya konuşan canpolat, "TX" ismini veren 50 yaşındaki Canpolat, gece görüşlü ve ısıya duyarlı kameralar ile robotun her nesneyi algılayabildiğini belirtti.
"Robota iki adet makinalı silah takılabilir veya bir tarafına diğer tarafına bomba atar veya roket takılabilir"
İşte o insansı robot asker: 👇
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