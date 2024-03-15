Anılarınızı Diriltin: Instagram Eski Tarihli Gönderilerinizi Tekrardan Yayınlamanıza İzin Verebilir!
Anılarınızı Diriltin: Instagram Eski Tarihli Gönderilerinizi Tekrardan Yayınlamanıza İzin Verebilir!
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Instagram, kullanıcılarının platform üzerinde eski tarihli gönderileri paylaşabilmelerine imkan tanıyacak yeni bir özelliği test ediyor.
Görünen o ki bu özellik "Geçmişe Gönderme" adı altında Instagram uygulamasında yer alacak ancak özelliğin kullanıcılara ne zaman sunulacağı veya tam olarak sunulup sunulmayacağı hala belirsiz.
Meta'ya ait olan bu sosyal medya platformu şu anda kullanıcıların eski tarihli gönderileri, Reels videoları veya Hikayeleri paylaşmalarına izin vermiyor.
Ancak kullanıcılar geçmişte paylaştıkları içeriklere erişmek için uygulamanın Arşiv bölümünü kullanabilirler.
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Arşiv özelliği geçmiş Hikayeleri yayınlanma tarihlerine göre sıralayan bir takvim sekmesi içeriyor. Ayrıca kullanıcılar önceki içeriklerinin nereden yayınlandığını gösteren bir konum sekmesi aracılığıyla içeriklerini bir harita üzerinde görebilirler.
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