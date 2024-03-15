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Anılarınızı Diriltin: Instagram Eski Tarihli Gönderilerinizi Tekrardan Yayınlamanıza İzin Verebilir!

Anılarınızı Diriltin: Instagram Eski Tarihli Gönderilerinizi Tekrardan Yayınlamanıza İzin Verebilir!

Instagram
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 16:41

Meta'nın sahip olduğu fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, kullanıcıların eski tarihli gönderileri yeniden paylaşmalarına izin verebilir. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Instagram, kullanıcılarının platform üzerinde eski tarihli gönderileri paylaşabilmelerine imkan tanıyacak yeni bir özelliği test ediyor.

Instagram, kullanıcılarının platform üzerinde eski tarihli gönderileri paylaşabilmelerine imkan tanıyacak yeni bir özelliği test ediyor.

Tersine mühendislik uzmanı Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilen bu özelliğin ekran görüntülerini Paluzzi X platformunda paylaştı.

Görünen o ki bu özellik "Geçmişe Gönderme" adı altında Instagram uygulamasında yer alacak ancak özelliğin kullanıcılara ne zaman sunulacağı veya tam olarak sunulup sunulmayacağı hala belirsiz.

Görünen o ki bu özellik "Geçmişe Gönderme" adı altında Instagram uygulamasında yer alacak ancak özelliğin kullanıcılara ne zaman sunulacağı veya tam olarak sunulup sunulmayacağı hala belirsiz.

Meta'ya ait olan bu sosyal medya platformu şu anda kullanıcıların eski tarihli gönderileri, Reels videoları veya Hikayeleri paylaşmalarına izin vermiyor.

Meta'ya ait olan bu sosyal medya platformu şu anda kullanıcıların eski tarihli gönderileri, Reels videoları veya Hikayeleri paylaşmalarına izin vermiyor.

Ancak kullanıcılar geçmişte paylaştıkları içeriklere erişmek için uygulamanın Arşiv bölümünü kullanabilirler.

Ancak kullanıcılar geçmişte paylaştıkları içeriklere erişmek için uygulamanın Arşiv bölümünü kullanabilirler.
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Arşiv özelliği geçmiş Hikayeleri yayınlanma tarihlerine göre sıralayan bir takvim sekmesi içeriyor. Ayrıca kullanıcılar önceki içeriklerinin nereden yayınlandığını gösteren bir konum sekmesi aracılığıyla içeriklerini bir harita üzerinde görebilirler.

Arşiv özelliği geçmiş Hikayeleri yayınlanma tarihlerine göre sıralayan bir takvim sekmesi içeriyor. Ayrıca kullanıcılar önceki içeriklerinin nereden yayınlandığını gösteren bir konum sekmesi aracılığıyla içeriklerini bir harita üzerinde görebilirler.

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